香港品質保證局為興業銀行香港分行頒發首個抗疫金融認證

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|Tuesday, 3 November 2020, 19:03 HKT/SGT
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香港, 2020年11月3日 - (亞太商訊) - 為鼓勵更多發行者將資金引導至與疫情防控、復甦和建立韌性相關的項目，香港品質保證局於2020年7月 推出「抗疫金融認證計劃」。計劃有助發行者提升債務工具公信力，加強持分者對債務工具管 理架構的信心，同時接觸更多關注抗疫的潛在投資者。
據悉，香港品質保證局在10月份欣然發出首張證書予興業銀行股份有限公司香港分行，該行於2020年10月30日發行了興業銀行2020年疫情防控債券。債券所募集的資金將全數用於抗疫用途，諸如抗疫物資 的生產、流通、消費融資和抗疫基礎設施建設融資等；此發行前階段證書展示了他們在抗疫的承諾及努力。
興業銀行香港分行發行的該筆疫情防控債券，實現了中資股份制銀行首單境外藍色（海洋和水資源保護）債券發行、香港本地首單抗疫債券發行，在國際資本市場上成功完成中期票據項下雙幣種雙年期債券的簿記和定價，其中包括三年期美元品種和兩年期港元品種，合計募集資金等值8.37億美元。
興業銀行於1988年8月成立，是經中華人民共和國國務院、中國人民銀行批准成立的首批股份制商業銀行之一，也是中國首家赤道銀行。興業銀行香港分行為興業銀行首家境外機構也是興業銀行集團通向「海外的視窗、業務創新的平台、人才培養的基地」，近年來相繼加入香港綠色金融協會、香港金管局綠色銀行評估方案小組等機構，積極打造興業銀行集團綠色金融業務的國際化視窗和重要平台。
Nov 3, 2020, 19:03 HKT/SGT
話題 Press release summary
部門 金融, Banking & Insurance
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