明星基金熱投估值大升 德琪醫藥實力強勁

香港, 2020年11月3日 - (亞太商訊) - 螞蟻集團(6688)上市前夕暗盤造好,大升超過50%,相信可帶來新一輪的港股打新熱潮。再者,隨著多隻大型新股完成上市,萬億港元資金回籠後,港股IPO市場可重拾動力。其中,德琪醫藥(Antengene)於11月2日已通過了香港聯交所的上市聆訊,意味著很快便會啟動公開招股,或可迎來新的港股打新潮。今年以來,18A生物醫藥公司大致表現向好,雖然近月曾作出顯著調整,但行業前景依然獲得機構資者看好,長線價值重現。德琪醫藥是次上市的聯席保薦人為高盛、J.P.Morgan。旗下在研管線藥品精優,加上股東及戰略投資者背景強勁,可看高一線。



據公開信息顯示,德琪醫藥是一家領先的亞太地區臨床階段專注于創新抗腫瘤藥物的生物製藥公司,除了具有卓越且領先的研發能力外,其所開發的創新抗腫瘤療法亦具有強大的差異化特性。更值得留意的是,公司主打的在研管線是以發現、開發及商業化全球同類首款、同類唯一及/或同類最優療法為主。換言之,就是在現有醫藥市場中具有獨特性和稀缺性。



截至目前,德琪醫藥憑藉在靶點選擇、藥物研究及開發差異化戰略上的優勢,已建立了一條涵蓋12款具有前景及高度創新性的臨床及臨床前產品的研發管線。其中值得一提的是公司旗下的兩款核心產品——ATG-010 (selinexor)和ATG-008 (onatasertib)。ATG-010 (selinexor)是全球同類首款和同類唯一的在研藥物,而ATG-008 (onatasertib)則是潛在同類首款,均已被證實具有良好的臨床和商業前景。



如前所述,德琪醫藥專注于創新抗腫瘤藥物領域,豐富的產品管線中包括2款晚期臨床產品、4款早期臨床產品和6款臨床前產品,均是針對癌症治療的多種關鍵作用機制(MoA)。同時,基於公司管理團隊在癌症生物學方面的深刻見解,公司在產品管線中部署了具有前瞻性的聯合策略,如通過ATG-010 聯合ATG-008治療復發/難治性彌漫性大B細胞淋巴瘤,以及通過ATG-008聯合ERK1/2抑制劑ATG-017抑制MAPK/ERK及PI3K/AKT/mTOR通路來克服傳統mTORC1抑制劑的耐藥現象,從而達到更好的抗癌效果。公司亦計畫探索ATG-017與選擇性核輸出抑制劑(SINE)化合物及ATG-019聯合,以克服藥物介導的ERK1/2活化。



此外,公司發揮了其研發團隊的專業優勢,發掘出臨床階段候選藥物在新適應症中的使用可能性,如ATG-010已在中國進行T細胞及NK/T細胞淋巴瘤治療的1b期臨床試驗,其用於治療KRAS突變型非小細胞肺癌的II期臨床試驗也在國內同步進行,公司正計畫在中國開展ATG-010聯合沙利度胺治療多發性骨髓瘤的試驗。



從上面可以看出,公司的前瞻性部署並非只在單一的方向性研究和開發,而是從宏觀及可拓展的角度來探索在研管線藥物的廣闊前景。然而,做到這點必須建基於核心產品的關鍵功能。



SINE化合物的廣闊應用前景

德琪醫藥的核心產品之一 selinexor (ATG-010)是一款同類首款及同類唯一的抑制核輸出蛋白XPO1的SINE化合物,可促使腫瘤抑制蛋白在細胞核內積累,選擇性誘導癌細胞凋亡。美國食品藥物管理局(FDA)早已批准XPOVIO® (selinexor)用於治療復發/難治性多發性骨髓瘤及復發/難治性彌漫性大B細胞淋巴瘤,並於2020年7月受理 Karyopharm的補充上市申請(sNDA),作為之前至少接受過1-3線治療的多發性骨髓瘤患者的治療方案。因此,已有大量臨床實驗資料證明獲批的XPOVIO® (selinexor),其核心XPO1是一個可成藥的靶點,並具有非常巨大的市場潛力。在德琪醫藥現有的研發產品中,ATG-010、ATG-016 (Eltanexor)及ATG-527 (Verdinexor)均屬於XPO1抑制劑SINE化合物。



根據弗若斯特沙利文的資料,2019年中國多發性骨髓瘤患者人數超過10萬,預期將按年複合增長率10.4%增至2024年近17萬人,市場規模達到147億元人民幣。 而中國彌漫性大B細胞淋巴瘤(DLBCL)市場規模預計於2024年亦將達到186億元人民幣。換言之, ATG-010無論作為單一藥物還是與標準治療聯合使用,均具有強大的商業化潛力。



ATG-010現時於中國處於臨床後期,而其在亞太市場的新藥上市申請(NDA)預期不晚於2021年底前遞交。良好的市場前景,加上短期內商業化實現的可能性,德琪醫藥自然受各大基金關注。



明星級基金熱投

德琪醫藥成立時間不長,卻能建成一條擁有12款腫瘤產品的高選擇性研發管線,充分說明了公司的管理與研發能力。特別是創始人兼首席執行官梅建明博士,他曾出任Celgene的臨床研發主管,並參與開發了多款暢銷藥,包括全球最暢銷抗腫瘤藥物之一瑞複美®、全球最暢銷抗腫瘤藥物之一POMALYST®,以及用於治療急性髓性白血病的同類首款藥物IDHIFA®。在其帶領下,德琪醫藥不但在短時間內建立了強大的在研藥物組合,還吸引了各大明星級基金投資。



公司三年中累計完成三輪融資共計2億多美元,截至2020年7月31日仍有可用資金1億7千多萬美元。主要股東除了Celgene(現百時美施貴寶)、啟明創投、博裕資本及方源資本外,一眾在資本市場中耳熟能詳的明星基金如富達、貝萊德、GIC、高瓴等均已入場。這些基金在前期融資階段入場,體現出公司潛在價值在不斷提升的同時,也導致以其他開支入帳的可換股債券的公允值大幅變動,公司的非現金帳面虧損擴大。以2020年首六個月計,相關的非現金公允值虧損便接近3.2億人民幣。然而,這只是國際會計上的一個計算形式,絕不影響公司的業務運營及現金流,相反正因為市場對公司未來發展看好,故令投資價值上升,從而產生這種非運營性的收益變動。



隨著在研管線藥物陸續推進,德琪醫藥的價值潛力逐漸凸顯。此次IPO, 將給德琪近期在亞太多個市場的商業化,進一步擴大及充實臨床專案管線和多個新的亞太多地區臨床試驗的啟動,帶來更強勁的助推力量。預計2020年第四季的生物科技板塊超新星,有此一家。





