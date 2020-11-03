Tuesday, 3 November 2020, 08:30 HKT/SGT Share: 研祥智能H股要約期11月9日截止 尚餘最後5個工作天 從速辦理接納手續

香港, 2020年11月3日 - (亞太商訊) - 中國內地特種計算機產品製造商研祥智能科技股份有限公司（「研祥智能」或「公司」；股票代碼：2308.HK）大股東提出的H股要約接納限期為2020年11月9日下午4時，現距離截止限期尚餘最後5個工作天，欲接納要約的H股股東請從速辦理相關手續。



於今年10月19日，公司獲香港證監會同意延長H股要約的接納期限至2020年11月9日(周一)。截至10月19日當日下午4時，要約人已接獲71.6%有效接納H股要約，若能達至至少90%的最低有效接納，公司的整個H股退市計劃便告生效。



現時已進入最後5個工作天倒數的關鍵時刻，欲接納H股要約的股東，若果是實名登記股東，須立即填妥及簽署接納表格，該表格已附在寄發給H股股東的綜合文件中，或可從聯交所網站下載，填妥後需連同有關H股股票，放入信封並注明「研祥 — H股要約」，以郵遞或專人送交方式發送到股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，地址是香港皇后大道東183號合和中心54樓。



若果是非實名登記股東，如欲接納H股要約，須立即聯絡托管券商或銀行，明確給予接納H股要約的指示，進行相關手續。



公司設有電話熱線(香港：3844 0120 /中國內地：010 6533 4545) 及查詢電郵 ( enquiry@evoc.cn ) 供H股股東查詢。



研祥智能的控股股東是H股要约人，擬以每股H股股份現金1.50港元作為要約價，收購全部已發行H股，這次H股要約為H股股東提供了套現良機。要約人計劃公司於H股退市後，不會向上海證券交易所或任何其他證券交易所申請准許公司股份上市，故此退市後公司的股份不會流通，並不受上市條例規管。



根據延長接納期限至2020年11月9日(周一)下午4時的時間表，2020年11月9日(周一)下午7時或之前，公司將會宣佈H股要約的接納結果。若H股要約成為無條件，公司將在2020年11月18日(周三)或之前，就截止期限前收到的H股要約接納寄發有關股款，並於2020年12月8日（星期二）下午4時正於香港聯交所自願退市。





Nov 3, 2020, 08:30 HKT/SGT

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