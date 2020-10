Saturday, 31 October 2020, 10:23 HKT/SGT Share: 興業銀行發行股份制銀行首單境外藍色債券和香港首單抗疫債券

香港, 2020年10月31日 - (亞太商訊) - 10月30日,興業銀行香港分行在國際資本市場上成功完成中期票據項下雙幣種雙年期債券的簿記和定價,其中包括三年期美元品種和兩年期港元品種,合計募集資金等值8.37億美元,實現了中資股份制銀行首單境外藍色(海洋和水資源保護)債券發行、香港本地首單抗疫債券發行,以及香港品質保證局抗疫金融認證計畫下全球首單抗疫債券發行的里程碑。興業銀行也因此再次成為全球綠債發行餘額最大的商業性金融機構。



此次債券發行吸引了眾多全球投資者的踴躍參與,美元部分最高時點訂單規模達到22億美元,港元最高時點訂單規模達到67億港元,美元峰值實現了4.9倍的超額認購,港元峰值實現了2.2倍的超額認購。其中三年期美元固定利率藍色債券,共募集資金4.5億美元,最終定價息差為T3+100基點,發行票息1.125%;兩年期港元固定利率抗疫債券,共募集資金30億港元,最終發行票息為1.1%。全球投資者電話會議問答階段,有全球近50家意向投資機構接入,並提出各方面專業問題,其中部分為來自歐洲知名的社會責任和可持續發展基金。



本期藍色(海洋和水資源保護)債券募集資金的投向和管理均在《興業銀行綠色債券框架》下進行,募集資金全部用於海上可再生能源、可持續海洋經濟、海洋環境保護及沿海地區氣候變化適應等海洋相關的綠色專案融資,並邀請了Sustainalytics(全球領先ESG評級及研究公司)為《框架》出具了第二意見,確保債券募集資金投向和管理方式符合國際綠色債券標準。



本期抗疫債由香港品質保證局(HKQAA)提供發行前認證,是香港本地首單抗疫債券,也是香港品質保證局“抗疫金融認證計畫”下全球首單抗疫債券,其募集資金將全部對接支援抗疫物資的生產、流通、消費融資和抗疫基礎設施建設融資。



據悉,上述兩單ESG債券將在香港交易及結算所和中華(澳門)金融資產交易所雙重上市,支持大灣區進一步打造全球綠色金融和社會金融樞紐。



作為國內綠色金融先行者,興業銀行經過14年探索實踐,已形成涵蓋綠色信貸、綠色債券、綠色租賃、綠色信託、綠色基金等在內的跨市場、多元化綠色金融產品服務體系,累計為24673家企業提供綠色金融融資餘額11490億元,所支援的項目可實現在中國境內每年節約標準煤3029萬噸,年減排二氧化碳8462.11萬噸,年節水量41038.57萬噸,實現了經濟效益與社會環境效益的共贏。同時,興業銀行作為中國綠色債券市場的積極參與者和建設者,2016率先落地境內首單綠色金融債人民幣500億元,2018年在境內發行綠色金融債券人民幣600億元,並在盧森堡、香港兩地同步發行3億歐元+6億美元的首單境外綠色金融債,成為中資商業銀行中首家完成境內境外兩個市場綠色金融債發行的銀行,積累了豐富的境內外綠色債券發行管理經驗。“本次推出的藍色債券是興業銀行探索綠色債券前沿領域,推進綠色債券品種創新,對接國際市場融資的進一步創新嘗試。”興業銀行相關負責人表示。



抗擊疫情全球休戚與共。中國是全球最大的抗疫物資供應國,而興業銀行是中國內地領先的社會責任金融機構。疫情期間,興業銀行聞令而動,勇擔使命,發揮“商行+投行”優勢,整合集團優勢資源和金融工具,精准施策,主動讓利,紓困解難,持續強化金融支持,為支援疫情防控和復工複產提供信貸支援超過300億元,累計承銷疫情防控債近200億元,為企業減免手續費23億元,攜手企業共渡難關,讓更多企業發展有底氣、添活力,推動中國經濟恢復穩定增長態勢。



興業銀行香港分行作為興業銀行首家境外機構,也是興業銀行集團通向“海外的視窗、業務創新的平臺、人才培養的基地”,近年來相繼加入香港綠色金融協會、香港金管局綠色銀行評估方案小組等機構,與香港品質保證局簽訂全面綠色合作備忘錄,並即將獲發“香港綠色機構證書”,積極打造興業銀行集團綠色金融業務的國際化視窗和重要平臺。







Oct 31, 2020

