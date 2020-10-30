Friday, 30 October 2020, 11:56 HKT/SGT Share:

來源 中匯集團控股有限公司 中滙集團（0382.HK）新加坡中滙學院（EIS）受惠旅遊氣泡 新加坡外教老師提供的線上英文課程大受歡迎 學生到海外學習體驗可期

香港, 2020年10月30日 - (亞太商訊) - 粵港澳大灣區（「大灣區」）最大的民辦商科高等教育集團中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「本集團」，股票編號：0382.HK）欣然發佈本集團旗下新加坡中滙學院（Edvantage Institute (Singapore) 或EIS）如期開學，該學院的前身為一語言學院，聚集語言教育的優質名師，在疫情下，並沒有阻擋國內及新加坡兩地學生求學意願，目前由新加坡外教老師提供的線上英文課程大受歡迎。香港與新加坡旅遊氣泡政策已達到原則上的協議，學生到海外學習體驗可期。



左:新加坡老師為國內學生提供線上英文外教課程；中:新加坡中滙學院師生歡聚一堂；右:新加坡中滙學院名師授課



校址位置優越 國際金融中心地位加強學生國際化視野

新加坡中滙學院（EIS）前身NYU Language School有超過20年的辦學歷史，現擁有成熟的英語語言課程教學方式及學術標準。學校位於新加坡市中心，地理位置優越、交通便利及生活設施配套完善；此外，學校周邊高等學府林立，如新加坡管理大學及新加坡莫納什學院等。



目前，新加坡中滙學院（EIS）可為本集團學生提供環球嵌入式（GIP）課程及各種專業的海外課堂，使學生開闊視野、體驗和理解國外的民俗文化及學習國外先進的理念，與此同時鍛煉學生的語言能力，拓寬知識面和提升個人綜合能力，為未來海外升學或就業奠定堅實的基礎，培養具有國際化視野的應用型人才。現階段，新加坡中滙學院（EIS）為新加坡本地、中國及其他國家的學生提供線上及線下各類培訓課程，在疫情下的線上課程需求大且深受學生歡迎。



金融科技中心聚集兩地人才 為學生提供全面發展機會

新加坡是世界上最大港口之一和重要的國際金融中心。近年來，新加坡致力於發展成為全球最大的金融科技中心。新加坡金融科技節（Singapore Fintech Festival）被稱為全球規模頂尖的金融科技領域的盛會，由新加坡金融管理局（MAS）主辦，已連續舉辦三屆，主要為全球新晉金融科技發展成果提供了良好的展示平台。在新加坡大力發展金融及金融科技的大背景下，新加坡中滙學院（EIS）為本集團的學生提供金融專業或金融科技專業的課程，對商科、IT、金融、金融科技及相關專業學生的培養非常有用，將受到學生的熱烈追捧，為學生以後實習、繼續升學、就業甚至創業都提供良好的學習平台。



新加坡氣泡旅遊政策開放 助中滙學生開啟海外遊學交流之旅

2020年10月19日，新加坡衛生部（MOH）和新加坡移民局（ICA）共同宣佈，正式恢復外國人入境新加坡的簽證申請審批程序。在海外國家新冠疫情仍然較為嚴峻的情況下，新加坡疫情率先受控，即將成為香港首個解除隔離的國家，並逐步對更多的國家或地區開放，進一步吸引學生到新加坡旅遊、遊學、留學和體驗。新加坡氣泡旅遊政策的開放可促進本集團學生開啟海外遊學交流之旅，為集團國際化辦學理念起到積極作用。



關於新加坡中滙學院（EIS）

新加坡中滙學院（Edvantage Institute (Singapore) 或EIS）成立於1991年，獲得新加坡教育部門EduTrust的權威認證；具有提供國際認可課程資質以及在新加坡招收本地學生以及海外留學生的資質。前身NYU Language School有超過20年的辦學歷史，現擁有成熟的英語語言課程教學方式及學術標準，為新加坡本地學生和國際學生提供高品質教育。學校位於新加坡市中心，地理位置優越、交通便利及生活設施配套完善。學校彙聚世界各地頂尖的領導及師資團隊，在學校管理、學術教育、學生福利、後勤支持以及財務可行性方面達到高品質水準。學校專注於語言課程、教育、商業、創業等領域的專業培訓，目前主要提供種類豐富的大專文憑課程以及語言培訓課程，優秀的學生隊伍、先進的設施條件，全球視野和文化多樣性在研究、教學等各個環節得到充分體現。



關於中滙集團控股有限公司

中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「本集團」，股票編號：0382.HK）為粵港澳大灣區最大的民辦商科高等教育集團，及教育行業中拓展國際市場的早期先行者。截至2020年5月31日止，本集團的在校學生人數為35,444名，旗下擁有5間國內外學校。



於中國，本集團目前於廣東省運營兩家中國民辦高等教育機構，即本科院校廣東財經大學華商學院及大專院校廣州華商職業學院，以商務課程（如會計、金融、經濟學及商務英語）為課程設置戰略重點；於海外，本集團於澳大利亞運營一家經澳大利亞技能品質署ASQA許可的民辦職業教育機構，即澳洲國際商學院（Global Business College of Australia或GBCA），提供職業教育課程和其他非學歷短期課程，澳洲國際商學院是經澳大利亞政府批准的首所中國國際教育機構。本集團亦於2019年12月收購了一間經新加坡教育部EduTrust權威認證的民辦職業教育機構，即新加坡中滙學院（Edvantage Institute (Singapore)或EIS）（前稱：NYU Language School），具有提供國際認可課程資質，以及在新加坡招收本地學生和海外留學生的資質。此外，2020年第一季度，本集團於澳大利亞新增一間經澳大利亞高等教育品質與標準署TEQSA認證和許可且擁有自主招生資質並提供及頒發本科和碩士學位的高等教育機構，即澳大利亞中滙學院（Edvantage Institute Australia或EIA），該學校計劃於2020年11月開始招生。



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