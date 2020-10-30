中滙集團（0382.HK）新加坡中滙學院（EIS）受惠旅遊氣泡

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|中匯集團控股有限公司
|Oct 20, 2020, 13:06 HKT/SGT
|中滙集團（0382.HK）旗下院校擴容增生
|Sept 10, 2020, 12:46 HKT/SGT
|中滙集團（0382.HK）發佈上市後第三次盈利預喜
|Aug 28, 2020, 11:51 HKT/SGT
|中滙集團（0382.HK）四會新校區首期交付 即將於9月初投入使用
|July 24, 2020, 14:51 HKT/SGT
|中滙集團特邀陳志輝教授為大灣區商學院董事會副主席
|July 16, 2020, 18:21 HKT/SGT
|中滙集團（0382. HK）公佈截至2020年5月31日止首三季度之業務進展
|Apr 22, 2020, 17:09 HKT/SGT
|中滙集團（0382. HK）公佈2020財年中期業績
|Mar 12, 2020, 15:01 HKT/SGT
|中滙集團（0382.HK）與金蝶集團達成戰略合作
|Mar 6, 2020, 13:06 HKT/SGT
|中滙集團（0382.HK）發佈2020財年中報盈利預喜
|Jan 16, 2020, 17:54 HKT/SGT
|中滙集團（0382.HK）公佈截至2019年11月30日止三個月之業務進展
|Nov 13, 2019, 09:01 HKT/SGT
|中滙集團(0382.HK)與商湯科技攜手推動人工智能職業教育培育未來人才
|Nov 4, 2019, 17:31 HKT/SGT
|諾貝爾化學獎得主、超分子化學之父讓-馬里·萊恩(Jean-Marie Lehn)教授 獲中滙集團旗下華商學院聘任為榮譽校長
|Sept 11, 2019, 08:41 HKT/SGT
|中滙集團（0382）上市後首次發佈盈喜
|Sept 10, 2019, 09:38 HKT/SGT
|中滙集團(0382.HK)旗下學院報到學生人數按年顯著上升
|Aug 27, 2019, 10:28 HKT/SGT
|中滙集團華商職業學院2019年夏季高考招生錄取人数位列民辦職院六强之首
|Aug 13, 2019, 08:38 HKT/SGT
|中滙集團公佈華商學院2019年招生人數創歷年新高
|July 8, 2019, 08:30 HKT/SGT
|中匯集團新校區擴大 大灣區優勢可押寶
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