Friday, 30 October 2020, 10:32 HKT/SGT Share: 興業銀行前三季度營收突破1500億 當季盈利增速轉正

香港, 2020年10月30日 - (亞太商訊) - 10月29日晚間，興業銀行發佈2020年三季報。



前三季度，面對新冠肺炎疫情影響，興業銀行堅定實施“商行+投行”戰略，統籌推進“保安全、穩發展、助防疫”，在落實“六穩”“六保”，構建“雙迴圈”發展格局中深入推進自我變革和轉型發展，實現總量增長、結構優化、品質改善、效益提升，邁向更加協調更高品質更可持續發展。截至9月末，興業銀行總資產7.62萬億元，較年初增長6.63%；營業收入和撥備前利潤保持兩位數增長，營業收入1517.83億元，同比增長11.11%，撥備前利潤1167.39億元，同比增長13.11%；歸屬於母公司淨利潤518.75億元，雖同比下降5.53%，但三季度當季盈利增速已逆襲轉正；不良貸款率1.47%，較年初下降0.07個百分點。



資產負債結構穩中向優，存貸款穩占“半壁江山”，結構持續優化。從資產端來看，聚焦保市場主體，普惠小微、製造業中長期貸款等面向實體領域貸款實現較快增長，截至9月末，貸款餘額3.86萬億元，較年初增加4215.98億元，增長12.25%，高於總資產增速5.62個百分點，增幅位列股份制銀行前列，在總資產中占比由年初48.16%進一步提升至50.70%。同時積極為實體企業讓利紓困，激發市場主體活力，共主動減免手續費22.93億元。從負債端來看，以成本控制為導向，持續增強自身可持續發展和服務實體經濟能力。存款餘額3.97萬億元，較年初增加2069億元，增長5.50%，在總負債中占比56.32%，同時，通過積極拓展法定利率存款、有序壓降高成本結構性存款、加強低成本中長期同業資金吸收等措施，驅動前三季度整體負債成本同比下降29BP。



伴隨中國經濟持續復蘇，在資產負債結構持續優化過程中，興業銀行穩健發展的韌性與活力再度得到印證。三季度當季盈利同比增長1.33%；1-9月營業收入突破1500億元，同比增加151.77億元。得益于有效的負債成本管控，利息淨收入同比增長13.53%，環比增長12.31%；非息收入保持平穩增長，其中財富代理業務實現收入33.58億元，增幅86%。“開源”與“節流”並舉，成本收入比22.10%，同比下降1.41個百分點，在同業中繼續保持最低水準。



統籌兼顧短期與長遠利益，今年以來，興業銀行加大逆週期應對，做實資產品質分類，加大撥備計提力度，進一步加高加固風險抵禦的“防護堤”，保持資產品質平穩。到9月末，不良貸款率1.47%，較年初下降0.07個百分點。前三季度計提資產減值587.21億元，同比增長41.27%，撥備覆蓋率211.69%，較年初提高12.56個百分點；撥貸比3.11%，較年初提高0.04個百分點，繼續保持同業較高水準。







Oct 30, 2020, 10:32 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

