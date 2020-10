Friday, 30 October 2020, 10:32 HKT/SGT Share: 興業銀行前三季度營收突破1500億 當季盈利增速轉正

香港, 2020年10月30日 - (亞太商訊) - 10月29日晚間,興業銀行發佈2020年三季報。



前三季度,面對新冠肺炎疫情影響,興業銀行堅定實施“商行+投行”戰略,統籌推進“保安全、穩發展、助防疫”,在落實“六穩”“六保”,構建“雙迴圈”發展格局中深入推進自我變革和轉型發展,實現總量增長、結構優化、品質改善、效益提升,邁向更加協調更高品質更可持續發展。截至9月末,興業銀行總資產7.62萬億元,較年初增長6.63%;營業收入和撥備前利潤保持兩位數增長,營業收入1517.83億元,同比增長11.11%,撥備前利潤1167.39億元,同比增長13.11%;歸屬於母公司淨利潤518.75億元,雖同比下降5.53%,但三季度當季盈利增速已逆襲轉正;不良貸款率1.47%,較年初下降0.07個百分點。



資產負債結構穩中向優,存貸款穩占“半壁江山”,結構持續優化。從資產端來看,聚焦保市場主體,普惠小微、製造業中長期貸款等面向實體領域貸款實現較快增長,截至9月末,貸款餘額3.86萬億元,較年初增加4215.98億元,增長12.25%,高於總資產增速5.62個百分點,增幅位列股份制銀行前列,在總資產中占比由年初48.16%進一步提升至50.70%。同時積極為實體企業讓利紓困,激發市場主體活力,共主動減免手續費22.93億元。從負債端來看,以成本控制為導向,持續增強自身可持續發展和服務實體經濟能力。存款餘額3.97萬億元,較年初增加2069億元,增長5.50%,在總負債中占比56.32%,同時,通過積極拓展法定利率存款、有序壓降高成本結構性存款、加強低成本中長期同業資金吸收等措施,驅動前三季度整體負債成本同比下降29BP。



伴隨中國經濟持續復蘇,在資產負債結構持續優化過程中,興業銀行穩健發展的韌性與活力再度得到印證。三季度當季盈利同比增長1.33%;1-9月營業收入突破1500億元,同比增加151.77億元。得益于有效的負債成本管控,利息淨收入同比增長13.53%,環比增長12.31%;非息收入保持平穩增長,其中財富代理業務實現收入33.58億元,增幅86%。“開源”與“節流”並舉,成本收入比22.10%,同比下降1.41個百分點,在同業中繼續保持最低水準。



統籌兼顧短期與長遠利益,今年以來,興業銀行加大逆週期應對,做實資產品質分類,加大撥備計提力度,進一步加高加固風險抵禦的“防護堤”,保持資產品質平穩。到9月末,不良貸款率1.47%,較年初下降0.07個百分點。前三季度計提資產減值587.21億元,同比增長41.27%,撥備覆蓋率211.69%,較年初提高12.56個百分點;撥貸比3.11%,較年初提高0.04個百分點,繼續保持同業較高水準。







