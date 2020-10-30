Friday, 30 October 2020, 05:00 HKT/SGT Share:

來源 Avance Clinical Avance Clinical榮獲MasterControl 2020創新卓越獎

澳大利亞阿德萊德, 2020年10月30日 - (亞太商訊) - 澳大利亞領先的生物技術CRO以及Frost＆Sullivan 2020年亞太CRO市場領導獎的獲得者，Avance Clinical今天在虛擬儀式上接受了MasterControl 2020創新卓越獎。



（從左至右）質量保證總監Priyanka Chamoli，高級法規和培訓官Emma Woolman，Avance Clinical首席執行官Yvonne Lungershausen，和法規和培訓總監Lisa Eglinton。



Avance Clinical今天在AusBiotech 2020（2020年10月28日至30日）上宣布了這一消息。 https://www.ausbiotechnc.org/



Avance Clinical首席執行官Yvonne Lungershausen表示，公司非常高興獲得臨床數字管理技術領導者MasterControl的這種認可。



MasterControl臨床卓越解決方案簡化了eTMF管理，並幫助客戶在一個集中式平台上跨運營團隊實時了解關鍵臨床過程。 https://www.mastercontrol.com/clinical/



“該獎項表彰了我們作為澳大利亞生物技術CRO的領導地位，它進一步向我們的客戶提供了信心，我們認為我們將通過提供靈活，適應性強的技術並利用符合行業標準的最新系統來提供高質量的臨床研究服務標準，例如MasterControl eQMS，” Yvonne Lungershausen說道。



“ Avance Clinical在業界領先的臨床技術上進行了大量投資，使其成為全球數字臨床研究管理和電子臨床解決方案中最先進的CRO之一。”



MasterControl在頒發創新卓越獎時說，該獎項旨在表彰“創新的力量，並表彰那些擁有與我們相同的方式，不懼怕擺脫現狀，尋找自己的道路，突破界限並引領重要變革的公司在他們的行業內。受到創新驅動的公司才能真正生存和呼吸。”



Avance臨床質量保證總監Priyanka Chamoli說：

“獲得MasterControl的獎項證明了我們致力於投資質量管理體係並不斷改進和增強它的承諾。該獎項表彰了我們為突破界限而採取的努力，並不僅為質量保證部門採用了這一重大變化，而且為組織提供了全方位的認可，並為它們提供了可見性。”



“ MasterControl eQMS為文檔控制和培訓提供了準確，簡化的流程。 Avance Clinical處於重要的發展軌跡，它需要可靠的程序作為我們QMS的一部分。 MasterControl允許我們的員工實時創建/查看和訪問我們的受控文檔，並且不同模塊之間的自動鏈接可以及時提供培訓。”



Avance臨床主管合規與培訓總監Lisa Eglinton說：

“ MasterControl培訓模塊為所有員工提供了針對特定角色的培訓計劃，提供了一種強大，對用戶友好的方法。該系統向受訓者及其直屬經理提供培訓狀態的實時指示，從而確保整個公司的培訓合規性。”



Avance Clinical是一家澳大利亞合同研究組織，一直為本地和國際藥物開發行業提供符合全球法規標準的高質量臨床研究服務。



考慮澳大利亞？與我們聯繫以了解您的下一個研究。 https://www.avancecro.com/eclinical-solutions/



在此處查看圖片 http://bit.ly/AvanceClinicalMasterControl

（從左至右）質量保證總監Priyanka Chamoli，高級法規和培訓官Emma Woolman，Avance Clinical首席執行官Yvonne Lungershausen，和法規和培訓總監Lisa Eglinton。



關於 Avance Clinical

Avance Clinical擁有20多年的從業經驗，目前是澳大利亞領先的合同研究機構之一。 Avance Clinical通過協調人員、技能和專業知識，促進高質量的藥物開發，以追求更健康的世界。

AvanceClinical憑藉其經驗豐富的團隊，致力於提供高質量的臨床研究服務。 Avance Clinical的知識和經驗庫也得益於精心挑選的專家在不斷地擴張，這些專家也表現出對所選領域的高度熱情。

Avance Clinical在成熟的臨床試驗生態系統中提供高質量的服務，包括世界級的研究人員和能夠訪問特定患者組群的中心。欲了解更多信息，請訪問www.avancecro.com。

其他好處還包括：

1. 政府發放研發經費，意味著可享受超過43.5%的臨床試驗經費返利。

2. 電子臨床解決方案——快速和連續性。

3. 網上問診(SIV)和研究的啟動在 5 — 6週得以實現。

4. 臨床試驗不需要IND申報。

5. 一期臨床試驗不要求使用完整的GMP材料。

6. 建立了具有世界一流的研究人員和場所的臨床試驗環境。

7. 建立健康的受試者數據庫和專業的患者群體庫。

8. 整個澳大利亞一期設施分為5個獨立部分，其中包括以醫院為基礎的重症監護室。

9. 擁有世界一流的基礎設施和專業的臨床試驗室的大型醫院，其在FDA合規研究方面有著長期的跟踪記錄

10. 季節性研究:北半球的讚助商可以利用澳大利亞的反流感和季節性過敏進行全年的研究



媒體聯絡:

media@avancecro.com

Chris Thompson



Oct 30, 2020, 05:00 HKT/SGT

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