Friday, 30 October 2020, 05:00 HKT/SGT Share:

來源 Agilex Biolabs Agilex Biolabs客戶Shasqi宣佈點擊化學啟動臨床程序首次實現人類應用的突破

澳大利亞阿德萊德, 2020年10月30日 - (亞太商訊) - Agilex Biolabs是澳大利亞最先進的FDA檢驗的用於臨床試驗的專業生物分析實驗室，它祝賀客戶公司Shasqi宣布了公司首次將點擊化學應用於人類，並發布了公司的主要臨床候選藥物SQ3370。 Shasqi是第一家獲得Y Combinator支持的生物技術公司，並開始進行臨床開發。



總部位於舊金山的Shasqi在公告中說：



SQ3370一期臨床研究中針對晚期實體瘤惡性腫瘤的首批患者



Shasqi是首家進行人類臨床研究的Y組合生物技術公司



臨床階段生物技術公司Shasqi通過其專有的抗癌點擊激活原藥（CAPACtm）平台開發精確激活的腫瘤療法，今天宣布了點擊化學在人類中的首次應用，並發布了公司的主要臨床候選藥物SQ3370 。 Shasqi是第一家獲得Y Combinator支持的生物技術公司，並開始進行臨床開發。



Shasqi在SQ3370的1期臨床研究中已對前兩名患者進行了劑量治療，用於治療晚期實體瘤。 SQ3370是一種新穎的研究產品，恰好在預先註射的腫瘤處激活了一種無毒的原藥，成為一種強大的化學治療劑阿黴素。 SQ3370的設計可以向患者提供更高劑量的藥物，從而增加腫瘤破壞力，同時最大程度地降低身體其餘部位的毒性。



“ Shasqi的信念是，有一天我們將能夠戰勝癌症而不會毒害我們的身體。我們很高興通過我們的CAPAC平台和Shasqi的第一個臨床計劃的發布達到這一里程碑，” Shasqi的創始人兼首席執行官JoséM.MejíaOneto博士說。



CAPAC平台是一種基於點擊化學的新型治療方法，該方法利用生物相容性化學反應來激活已預注入生物聚合物的選定腫瘤上的原藥。 CAPAC平台無可論知可能因患者而異的腫瘤特徵，例如生物標誌物的表達和酶活性，使其適用於多種腫瘤類型。另外，CAPAC平台是高度模塊化的，除阿黴素外還可以應用於多種癌症治療。



“阿黴素已被證明對數十種癌症有效，但嚴重的副作用限制了它的使用。直接將其引導至腫瘤，同時避免對身體其餘部位造成損害，這可能使我們能夠以全新的有效方式對患者使用阿黴素和潛在的許多其他藥物。” “ Shasqi通過嚴格的臨床前監管途徑採取了一個新穎的概念，一直在接近記錄的時間內治療患者。”



Y Combinator合夥人Jared Friedman說：“ Shasqi是Y Combinator的第一筆治療性生物技術投資，現在是我們生命科學公司中第一家實現臨床開發的公司。” “我們對團隊的快速進步和高資本效率執行能力印象深刻。 SQ3370和CAPAC不僅是標準的新小分子，而且是利用最新科學技術和材料來轉變癌症治療方法的廣泛而強大的新平台。”



SQ3370-001（NCT04106492）是一項多中心，首次在人體，劑量遞增的1期臨床試驗，評估SQ3370在局部晚期或轉移性患者中的安全性和耐受性，藥代動力學，免疫效果以及初步的抗腫瘤功效實體腫瘤惡性腫瘤不符合護理標準療法。這項研究正在美國和澳大利亞的多個癌症中心進行，包括MD安德森癌症中心和斯坦福大學。該研究預計將於2021年完成。有關該試驗的更多信息，請訪問：https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04106492 。



請在此處查看此宣布。 https://tinyurl.com/y2splohj



Agilex Biolabs因其對最新技術的持續投資並吸引了澳大利亞和世界各地的一些領先科學家而聞名國際。



Agilex Biolabs是該地區唯一經過FDA審查的同類實驗室，作為澳大利亞政府臨床試驗吸引力計劃的一部分，其臨床試驗生物分析服務支出還可享受高達43.5％的返還。



Agilex Biolabs的世界一流生物分析設施獲得了NATA（澳大利亞政府OECD GLP合規性監測機構）的OECD GLP認可和ISO 17025的全球認可。 ”



Agilex Biolabs宣布，其實驗室設施已擴充了30％以上，以滿足主要來自美國和亞太地區生物技術公司的需求。在此觀看新實驗室的演示視頻 https://www.agilexbiolabs.com/new-labs-video



Agilex Biolabs利用液相色譜串聯質譜（LC-MS/MS）、免疫分析法（Mesoscale，Gurolab，Luminex）以及流式細胞儀（BD FACSymphony A3分選儀，20色細胞分析儀）專門從事小分子和生物製劑的生物分析和PK生物製劑、免疫原性和生物指標和免疫藥效學評估。



Agilex還提供藥效學服務，包括使用最先進的技術支持免疫學、細胞生物學和作用方式分析的免疫生物學服務，包括：

- 免疫表型

- 受體佔用

- 細胞因子釋放試驗（全血或外周單個核細胞（PBMC）刺激試驗）和細胞因子/生物標誌物分析

- PBMC測定和細胞作用機制分析（例如：抗體依賴的細胞介導的細胞毒性作用（ADCC））



這家生物實驗室擁有90多名員工，其中65名專職實驗室人員，每年支持80多個臨床試驗。今年，我們將分析來自美國、歐洲和亞太地區的6萬多個製藥/生物技術樣本。



在您開始下一個臨床試驗之前，請與我們預約會面 https://calendly.com/agilexbiolabs/15min



關於 Agilex Biolabs https://www.agilexbiolabs.com/



澳大利亞領先的生物分析實驗室Agilex Biolabs在進行規範的生物分析方面擁有20多年的經驗，包括品質方法開發，方法驗證和样品分析服務。我們已成功支持了全球數百項臨床前和臨床試驗，客戶選擇澳大利亞進行簡化的監管程序，並獲得了在澳大利亞進行的全球最有吸引力的40％以上的研發試驗回扣。



我們使用LC-MS / MS和免疫測定這兩個平台，為小分子和生物製劑提供PK，免疫原性（PD）和生物標誌物生物分析服務。



Agilex Biolabs媒體聯絡:

Media@AgilexBiolabs.com

Kate Newton



Shasqi 媒體聯絡:

David Rosen, Argot Partners

media@shasqi.com

+1 (212) 600-1902



Oct 30, 2020, 05:00 HKT/SGT

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