Thursday, 29 October 2020, 21:01 HKT/SGT Share: 環球智能引入兩大國際美容品牌 「疫」市進軍零售市場

香港, 2020年10月29日 - (亞太商訊) - 環球智能控股有限公司(股份代號:395;「環球智能」或「集團」)宣佈引入兩大國際美容品牌 – Grace Cole 及 Mimi Luzon,此舉象徵著集團正式開展零售業務,以香港為首,並會逐步拓展到其他大中華地區。



Grace Cole專櫃位於尖沙咀LCX(左)及K11(右)



香港首間Mimi Luzon美容體驗店將於明天(10月30日)登陸香港



Grace Cole是英國知名香氛沐浴領導品牌,提供一系列沐浴用品、個人護理及家居香氛產品,為確保最高品質和使用原料,堅持英國設計製造,拒絕以動物作產品測試。品牌創立於2007年,銷售點遍佈全球多個國家,更在2015年被授予「英國女王企業獎」。集團於今年10月起先後於尖沙咀LCX及K11設立專櫃,並將透過天貓國際以跨境電商形式進軍內地市場。若成效理想,集團會計劃增設銷售點及進一步拓展至其他市場。



與此同時,集團引進以色列殿堂級護膚品牌Mimi Luzon,該品牌以24K黃金活膚在名人名模圈中享負盛名。現時該品牌於香港主要高級百貨商店Harvey Nichols及連卡佛有售,亦供應予香港瑰麗酒店的水療中心。集團於香港設立的首間Mimi Luzon美容體驗店亦將於明天(10月30日)登陸銅鑼灣合誠大廈。



環球智能首席執行官何致堅先生表示:「我們一直發掘不同商機,縱然目前本港零售市道飽受疫情挑戰,但危中有機,大眾對優質美容護膚產品及服務的需求仍然殷切,加上現時租金及員工成本回落,顧客不能外遊亦變相鼓勵本地消費,這成為我們進軍本港零售市場的契機。內地方面,我們會透過與更多電商平台合作,把握當地龐大的市場潛力。我們亦會物色更多投資或合作良機,帶領集團邁向新里程。」



品牌網址



Grace Cole:https://www.gracecole.hk/

Mimi Luzon:http://www.mimiluzon.hk/







Oct 29, 2020, 21:01 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network