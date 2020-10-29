Thursday, 29 October 2020, 20:41 HKT/SGT Share:

來源 中信國際電訊CPC 中信國際電訊CPC X OpenRice《開飯喇！》藉數碼轉型建設FoodTech生態圈 成效超乎想像 OpenRice《開飯喇！》榮獲2020年IDC數碼轉型大獎的「全方位體驗創新領導者」大獎，與信息技術行業領導者中信國際電訊CPC攜手創造全新的餐飲業務數碼體驗

香港, 2020年10月29日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）與全港最受歡迎並屢獲殊榮的一站式餐飲平台OpenRice《開飯喇！》宣布雙方商業合作邁向新里程。OpenRice《開飯喇！》運用創新科技實現非一般餐飲體驗及建設一站式餐廳商戶平台，為餐飲平台定下更高標準，這亦使其榮獲「2020年IDC數碼轉型大獎（IDC Digital Transformation Awards 2020）」中三個組別大獎，包括全方位體驗創新領導者大獎（Omni-experience Innovator）- 香港，以及數碼轉型年度CEO（DX CEO）大獎 - 香港及亞太區。



由右至左：中信國際電訊 (信息技術) 有限公司首席信息及創新總裁鄺偉基先生、OpenRice《開飯喇！》 行政總裁邱桂雄先生，中信國際電訊 (信息技術) 有限公司產品開發及管理部高級副總裁藍泰來先生合照。



中信國際電訊CPC首席信息及創新總裁鄺偉基指出：「『創新‧不斷』是我們一直秉持的理念。我們的數碼策略十分明確，不單著眼於先進的軟件、設備及技術，更重要是人才及客戶體驗。我們把人才放於數碼轉型旅程的中心，因為我們深信只要掌握所需技能、不斷致力學習、適應市場環境及趨勢、尋求改變及創新，才能夠成功部署各種技術，達到所定立的目標。」



OpenRice《開飯喇！》行政總裁邱桂雄表示：「我們視數碼化為公司的日常運作部份；隨著數碼經濟發展，數碼化與我們的業務一起成長，並且不斷演化，使其成為我們企業核心的另一個重要元素。」



中信國際電訊CPC產品開發及管理部高級副總裁藍泰來表示：「作為我們旗下數碼轉型策略的關鍵元素，我們帶來全新的TrustCSI產品系列，以迎合客戶在數碼轉型旅程期間的要求。隨著新推出的服務及技術強化，我們一系列的信息安全服務現包含四個主要服務類別：設備運維管理服務、威脅檢測及回應服務、行為分析服務，以及專業服務。客戶現可以善用我們提供的全面信息安全方案，實現業務數碼轉型。」



中信國際電訊CPC成為OpenRice《開飯喇！》的強大ICT資源後盾

近年，OpenRice《開飯喇！》一直展開不一樣的數碼轉型旅程，由網上飲食指南演化為一個餐飲科技生態圈（FoodTech eco-system）。藉著成功的數碼轉型，OpenRice《開飯喇！》獲得2020年「IDC數碼轉型大獎中的全方位體驗創新領導者大獎」 - 香港，以及「數碼轉型年度CEO大獎」 - 香港及亞太區，合共三個組別大獎。



IDC數碼轉型大獎旨在表揚在數碼轉型方面取得重大成就的傑出企業，獎項涵蓋能推動市場轉型，甚至顛覆舊有市場的七大範籌。



在數碼轉型過程中，OpenRice《開飯喇！》把其餐廳訂枱系統重新設計為原生應用程式app及網站，從而把消費者、餐廳，以及飲食業和非飲食業的合作夥伴緊密相連。當中的發展包括把餐廳訂枱系統轉型為一站式商戶平台「OpenRice Biz」以支援餐廳在餐飲業務發展旅程、使商戶更能掌握行業趨勢，以及為他們提供靈活的數碼業務營運方案。當中更使用了不同類型的技術，如大數據分析及人工智能，以強化平台的效益。



OpenRice《開飯喇！》行政總裁邱桂雄表示：「由於大部份餐飲商戶都缺乏科技的知識及預算，所以OpenRice《開飯喇！》作為當中的主要平台，自然率先帶領創新，並致力為一眾餐廳提供更高質素的服務。OpenRice Biz商家平台為餐飲商戶提供一系列餐飲方案，亦讓他們根據自己的需求製訂合適的發展計劃，而我們的數碼轉型旅程亦由此開始。我們視數碼化為公司的日常運作部份；隨著數碼經濟發展，數碼化與我們的業務一起成長，並且不斷演化，使其成為我們企業核心的另一個重要元素。」



在餐飲業數碼發展旅程中實現最重要的元素：信任

隨著OpenRice《開飯喇！》持續擴展其平台業務，網站流量、交易宗數及數據量也大大提升，因此可靠的信息安全方案便顯得相當重要。中信國際電訊CPC正好以其信息安全及網絡服務的專業知識及經驗，協助OpenRice應對有關挑戰。



邱氏補充：「隨著我們不斷擴展平台服務，數據量不斷增加；同時，網絡攻擊及網釣電郵情況日益嚴重，我們更需要強化本身的信息安全水平及數據傳輸質素。藉著中信國際電訊CPC的TrustCSI™統一威脅管理方案（UTM）、電郵保護服務，以及TrueCONNECT™ MPLS專線服務，OpenRice現可享用可靠的數據傳輸及更佳的數據保護，讓我們可以更加放心發展業務。」



中信國際電訊CPC產品開發及管理部高級副總裁藍泰來表示：「中信國際電訊CPC向來致力為客戶在業務數碼轉型方面提供強大支援。我們非常高興看到旗下的TrustCSI™信息安全管理服務及TrueCONNECT™專用網絡方案能協助確保OpenRice《開飯喇！》餐飲平台安全穩妥。事實上，OpenRice《開飯喇！》餐飲科技生態圈能為客戶帶來全新的整體餐飲體驗，並支援商戶的業務營運，以及配合他們在銷售及市場推廣方面的策略；能夠幫助他們在行業屢創佳績，我們與有榮焉。故此，中信國際電訊CPC提名OpenRice《開飯喇！》參與IDC數碼轉型大獎。對於他們贏得三個類別的大獎，我們感到同樣的榮幸。」



中信國際電訊CPC推出全新的信息安全方案以滿足企業在數碼轉型的需求

由於數碼轉型現已並非是企業發展的一個選項，而是達致業務成功的必經階段，中信國際電訊CPC的創新方案及豐富專業知識和經驗可協助企業應對在數碼轉型旅程中所遇到的不同挑戰。中信國際電訊CPC的全新數碼轉型策略使其成為不同行業在信息技術方面的強大夥伴，在企業的數碼轉型旅程中提供不同的支援。事實上，5G+把數碼轉型帶進了新紀元，中信國際電訊CPC的解決方案將會成為企業最強的後盾，使他們能更充分運用各種最新科技。例如5G+將會讓人工智能（AI）、物聯網（IoT），甚至自動駕駛提升至更高層次，而中信國際電訊CPC的一系列解決方案將會協助企業客戶以安全及具效率的方式充分運用這些技術，以達到他們在數碼轉型的目標。



中信國際電訊CPC首席信息及創新總裁鄺偉基指出：「『創新‧不斷』是我們一直秉持的理念。我們的數碼策略十分明確，不單著眼於先進的軟件、設備及技術，更重要是人才及客戶體驗。我們把人才放於數碼轉型旅程的中心，因為我們深信只要掌握所需技能、不斷致力學習、適應市場環境及趨勢、尋求改變及創新，才能夠成功部署各種技術，達到所定立的目標。」



鄺氏補充：「此外，我們以客為先，並根據客戶的需要作出規劃，確保我們擁有一致的業務方向及策略目標。數碼轉型現已是企業取得成功的必經過程，有助業務迅促發展，所以企業必須快速應用新技術，邁向數碼化紀元。中信國際電訊CPC致力透過顛覆性的科技，開發各種創新方案，支援客戶踏上數碼轉型旅程。」



由於企業在新一代數碼化環境下將非常依賴數據，他們必須考慮到信息安全的重要性，例如網絡安全問題，以及網絡和系統之間的融合。因此，信息安全不再只是一個普通的系統要求，而是數碼轉型中不可或缺的重要一環。



藍氏指：「作為我們旗下數碼轉型策略的關鍵元素，我們帶來全新的TrustCSI™產品系列，以迎合客戶在數碼轉型旅程期間的要求。隨著新推出的服務及技術強化，我們一系列的信息安全服務現包含四個主要服務類別：設備運維管理服務、威脅檢測及回應服務、行為分析服務，以及專業服務。客戶現可以善用我們提供的全面信息安全方案，實現業務數碼轉型。」



這個強化版的TrustCSI™ 2.0服務系列包含了功能強大、以分析主導的最新安全信息與事件管理（Security Information and Event Management，簡稱SIEM）技術，還有卓越的儀表板數據展示能力，為客戶及信息安全團隊帶來實時和詳盡的數據作分析，以便快速及輕易地掌握到實際情況，使能夠大規模部署各種信息安全功能，以及進行持續監測以應對現代化網絡威脅。



當中主要的服務提升包括：在威脅檢測及回應服務（Threat Detection and Response Service）類別中推出安全事件回應（Incident Response，簡稱IR）及安全編排及自動化回應（Security Orchestration, Automation and Response，簡稱SOAR）功能，以及在專業服務（Professional Services）類別中推出中國網絡安全法 – 網絡安全等級保護2.0（China Cybersecurity Law MLPS 2.0）的合規諮詢服務。



威脅檢測及回應服務

藉著新一代的SIEM技術，中信國際電訊CPC為客戶帶來耳目一新的體驗。強化的SIEM平台可以支援現代化雲端應用及雲端相關的工作，並可提供靈活的部署模式，包括在地（On-Premises）、雲端及混合模式。利用先進的每月報告及度身訂造的監測儀表板，客戶可以清楚了解他們於信息安全方面的相關狀況。



此外，IR及SOAR服務可在毋須人為干預的情況下，協助客戶從不同的設備上識別出各種潛在威脅；同時定下相應的修正動作及建議措施，將來出現同樣事故時可以自動修復。



全新的IR功能包括：

- 縮短事故調查時間 – 根據威脅的嚴重程度，優先處理、確認，並對高風險威脅採取合適行動。

- 運用調查工作台（Investigation Workbench）以調查有可能構成網絡威脅的可疑活動

- 充分整合現存功能 – 透過協作追蹤調查進度

- 為嚴重事故快速作出相應回應



全新的SOAR服務可以：

- 把重復的工序自動化，使客戶可以把資源投放到更高增值的工作

- 信息安全警示自動化，讓客戶可以掌握一切而非被過量的警示淹沒

- 協調不同產品的工作流程及回應，使每個設備均可以包括在整個防禦策略中

- 透過快速解決事故並提升現存工具的效率，以更有效節省時間及資源



專業服務

擁有專業人才，是所有企業數碼轉型旅程的重要部份，中信國際電訊CPC可以透過為客戶提供資源，使他們的員工能學習及了解市場上瞬息萬變的政策和法律合規要求。當中包括為希望進入中國內地市場或現已在當地營運的企業提供中國網絡安全法 – 網絡安全等級保護2.0的合規諮詢服務。該服務包括分類、註冊、差距分析、修復及評估。藉著該服務，客戶可以確保其企業營運完全遵循網絡安全等級保護2.0的法規要求。中信國際電訊CPC提供的專業服務還包括漏洞評估、網絡入侵測試及安全設備遷移等。



配合現有且功能強大的設備運維管理服務及TrustCSI™行為分析服務 — 前者提供全天候、全面且可靠的基建管理服務，以應付日常設備及軟件管理；後者以全新方式實現企業網絡威脅防禦 — 中信國際電訊CPC的一系列解決方案為正於數碼轉型中的企業提供一個安全無憂的旅程。



OpenRice《開飯喇！》簡介

成立於1999，為現時全港最受歡迎的飲食資訊媒體，擁有全港最多、最新、最齊全的餐廳資料庫以及最可信及最具參考價值的食評。作為香港最全面的飲食分享平台，OpenRice《開飯喇！》近年致力研發餐飲科技，完善餐飲科技生態圈，務求為餐廳及用戶提供一站式服務，包括餐廳管理系統、招聘、POS、聚合支付、訂座、遙距排隊、堂食點餐、餐飲券、外賣自取、大數據分析等。



除香港以外，OpenRice《開飯喇！》近年亦積極拓展至亞洲其他地方，包括澳門、台灣、日本、泰國、新加坡、馬來西亞及中國。



中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司的全資附屬公司（香港交易所股份代號：1883），公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供可高度擴展的客制化方案，以滿足他們特定的ICT需求。



中信國際電訊CPC的服務遍及全球，不論在東、西方地區均有在地優勢，成為領先的「服務在地，連接全球」的信息技術方案伙伴，真正實踐了「創新‧不斷」的服務理念。作為數碼世界賦能者，公司致力推動數碼化，在主要市場積極發展信息技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的實際價值，持續為他們的業務發展帶來更高的生產力、靈活性及成本效益，最終達致全球數碼化。



作為香港首個獲得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017 ICT服務相關認證的服務供應商之一，中信國際電訊CPC業務版圖覆蓋全球，包括部份亞洲、歐洲及美國高增長市場的地區；超過140個網絡服務據點、18個雲服務中心、30個以上的數據中心及2個全天候的安全運作中心，承諾給予客戶最優質的服務。



請瀏覽 www.citictel-cpc.com 獲取更多資訊。



傳媒查詢：



Rowena Leung

中信國際電訊CPC

(852) 2170 7536

電郵：rowena.leung@citictel-cpc.com







Oct 29, 2020, 20:41 HKT/SGT

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