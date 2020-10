Thursday, 29 October 2020, 19:08 HKT/SGT Share: 廣汽集團三季度盈利勁增113% 各板塊業績全面復甦

香港, 2020年10月29日 - (亞太商訊) - 10月29日,廣汽集團(601238.SH;2238.HK)發佈了2020年第三季度報告。今年前三季度,廣汽集團合併口徑共實現營業收入約428.46億元(人民幣,下同),較去年同期增長0.38%;歸屬於母公司股東的扣非淨利潤約43.64億元,同比微增0.08%。



按季度來看,廣汽集團第三季度營業收入與扣非後歸母淨利潤分別達174.07億元和23.40億元,同比增長19.55%和113.87%。在經歷了上半年新冠肺炎疫情對整個汽車行業帶來的巨大衝擊後,廣汽集團已擺脫疫情影響,經營態勢在三季度全面回暖。



產銷方面,受政策與投資的拉動,以及終端需求全面回暖,三季度我國汽車工業恢復動力和速度好於預期。從中汽協發佈的數據來看,今年前三季度我國汽車產銷分別完成1695.7萬輛和1711.6萬輛,同比下降6.7%和6.9%。



廣汽集團前三季度分別完成產銷139.02萬輛和140.72萬輛,同比下降3.74%和6.69%,產銷分別優於行業約3.0個百分點和0.2個百分點。從月度趨勢來看,廣汽集團產量自二季度以來已連續六個月實現同比正增長;銷量數據亦逐月攀升,9月單月銷量更是創下歷史新高。隨著皓影、飛度、威蘭達雙擎、全新傳祺M8等新車型的放量以及爆款車型強勁勢頭延續,廣汽集團預計將延續三季度的高昂態勢,衝刺全年正增長任務目標。



合資品牌持續高增 混動產品迎來利好



在行業週期復甦與超強產品力的共振下,自帶口碑效應的合資品牌延續了其一貫的市場統治力。



據數據顯示,第三季度廣汽本田、廣汽豐田銷量分別達23.21萬輛和22.26萬輛,較去年同期增長29.75%和20.30%。其中,主力車型貢獻穩定,新車型成為重要增量,雷淩系列連續三個月銷量過2萬,雅閣、凱美瑞、皓影、淩派、繽智等明星車型月銷量穩定在萬輛以上,廣汽本田第四代飛度8月上市後備受市場青睞,9月銷量重上萬輛。



對廣汽本田、廣汽豐田來說,還有一個最新的利好消息。10月27日,2.0版《節能與新能源汽車技術路線圖》正式發佈,至2035年,我國節能汽車與新能源汽車年銷量將各佔一半,傳統能源動力乘用車將全部轉為混合動力,從而實現汽車產業的全面電動化轉型。而廣汽本田、廣汽豐田在混合動力方面可以說已經領先同行。今年前三季度,廣汽本田銳·混動聯盟車型銷量已達82840輛,同比增長84.7%,廣汽豐田雙擎系列車型銷量達65209輛,同比增長32.1%。可以預見,以成熟穩定的技術及深入人心的口碑,這兩家合資品牌的混動產品將繼續成為未來的儲備增量。



其他合資品牌方面,廣汽三菱在9月的北京車展上發佈未來三年中期規劃,包括加大車型推出頻率、利用廣汽三菱研發中心進行現代化研發、推進品牌改革和營銷創新等。當月廣汽三菱的銷量數據環比大增,9月批發與終端銷量分別達7,030輛與7,144輛,環比增長41%和30%,廣汽三菱迎來品牌新征程下的開門紅。



自主恢復超預期 品牌價值持續向上



除合資品牌外,廣汽自主品牌也在報告期內取得多項進展。據統計,廣汽自主第三季度產銷分別完成8.95萬輛和9.89萬輛,同比增長12.68%和9.54%。基於GPMA架構完成換代的傳祺GS4家族銷量顯著提升,已連續5月銷量過萬,帶動自主加速回暖;廣汽新能源板塊逆市大漲,前三季度累計銷量超3.8萬輛,同比增長75%。



報告期內,廣汽集團圍繞自主品牌事業一體化進行深化整合,設立經營管理委員會,與整車事業本部合署運營,內部事業改革創新取得積極成效。



同時,廣汽集團在自主創新領域的一系列科技成果在三季度得到集中釋放。報告期內,廣汽傳祺發佈品牌新營銷戰略「金三角戰略」,聚焦產品增值、科技增值、服務增值三大版塊;另有廣汽全新動力總成平台品牌「钜浪動力」技術品牌發佈,其中,廣汽傳祺第四代發動機最高熱效率達42.1%,代表目前世界上汽油機產品熱效率的領先水平。



新能源板塊,廣汽集團已成功開發純電專屬平台GEP,此外在電芯自主設計、集成電驅動IDU、燃料電池車等領域也取得階段性進展。



可以看到,在平台化基礎上,廣汽自主品牌在技術研發、產品設計和製造上正加速向合資品牌看齊。業內表示,當前我國自主龍頭的消費者接受度已經超過二線合資品牌,同時自主品牌通過不斷推出配置豐富、性能優良的車型,品牌形象向上,未來市佔率有望超越合資品牌。



股權激勵計劃落地 高增長目標謀求中長期發展



報告期內,廣汽集團披露了新一期的A股股票期權與限制性股票激勵計劃,擬向激勵對象授予權益總計不超過22,000萬份,約佔激勵計劃公告時公司股本總額的2.14%。公告顯示,本計劃首次授予的激勵對象共計不超過3,200人,人員覆蓋面較前次股票期權激勵計劃更為廣泛,進一步落實共建共享理念,吸引和留住核心人才。



據悉,此次股權激勵計劃通過股票期權+限制性股票的複合型激勵方式,加大了對激勵對象的捆綁性;同時,除常規財務經營指標外,還特別納入了研發投入佔營業收入比例不低於4%作為考核目標,與廣汽提出的科技化轉型戰略深度契合;此外,本次激勵計劃現金分紅比例較往期激勵計劃由25%調整至30%,體現管理層對於持續回報股東的重視。



整體來看,此次股權激勵計劃充分配合了廣汽集團對於未來三年研發、人才管理與數字化轉型戰略等方面的調整,符合集團在「新四化」變革時期的戰略步調,有助於實現廣汽中長期業績與品牌價值的雙重提升。











