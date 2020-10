Thursday, 29 October 2020, 11:51 HKT/SGT Share: 榮昌生物昨日招股 基石投資總計2.275億美元

香港, 2020年10月29日 - (亞太商訊) - 據星島日報報道,知名生物製藥公司榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司(以下簡稱「榮昌生物」)於昨日正式公開招股,預期11月9日正式上市。這是自2018年4月港交所新規第18A章實施以來,今年港股18A發行規模最大的生物製藥公司之一。



據悉,榮昌生物是一家正在進入商業化階段的生物製藥公司,致力於發現、開發和商業化創新的、具有特色的生物藥,用於治療自身免疫、腫瘤科和眼科疾病。據招股書披露,榮昌生物已經開發了擁有超過十種候選藥物的完善產品線。



首日招股受捧 基石投資者匯聚



本次招股,榮昌生物共發售7,653.70萬股。其中香港公開發售765.4萬股,佔比約10%。國際發售約6,888.30萬股,佔比約90%。指示性發售價範圍為每股50.30-52.10港元之間。值得一提的是,榮昌生物共獲得了19家基石投資者認購,基石陣容可謂豪華。



據招股書披露,參與此次發售的基石投資者包括Fidelity International、BlackRock Funds、LAV Amber Limited、Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited、OrbiMed基金、Janchor Partners Pan-Asian Master Fund、Hudson Bay Master Fund LTD、Vivo Capital Fund IX, L.P. 、Hillhouse Capital、Matthews Funds、Cormorant Asset Management, LP、GIC Private Limited、Octagon Investments Master Fund LP、RBC Global Asset Management (Asia) Limited、CPE Greater China Enterprises Growth Fund、中國生物製藥有限公司、易方達基金管理有限公司、Cherry Tomatoes International Limited、New China Capital Management Limited。上述基石投資者總投資金額達2.275億美元,對榮昌生物公司基本面及發展前景予以了充分肯定。



行業前景看好 公司盈利可期



事實上,生物科技企業一直被視作資本市場的優質股。在港交所於今年9月1日舉辦的生物科技峰會上,港交所上市部主管陳翊庭對媒體表示,目前已有20家尚未有收入的生物科技公司在港上市,共集資480億港元,上市後的再融資規模達到460億港元。據港交所董事總經理及市場主管姚嘉仁在峰會上透露,這20家生物科技公司上市後估價累計升幅達70%,日成交額由2018年2.7億港元飆升至今年前八個月的14億港元。



與傳統行業相比,生物科技領域呈現出高投入、高產出、高風險、高技術密集型的特點。但考慮到中國內地人口龐大及老齡化所帶來的健康市場的發展潛力,生物醫藥領域亦有著較長遠的市場前景。根據弗若斯特沙利文的資料顯示,世界範圍內生物醫藥市場預期將持續快速增長。自2019年到2024年,全球生物藥市場規模預期從2,864億美元增長至4,567億美元,預期複合年增長率為9.8%。中國生物醫藥市場規模預期從480億美元增長至1,096億美元,預期複合年增長率預期為18.0%。



自2008年成立以來,榮昌生物建立了全面系統的自主生物醫藥創新能力,能夠高效地實現從實驗室開發到商業化應用。目前榮昌生物有五種處於臨床開發階段,正在針對17種適應症進行臨床開發,另外還有五種以上候選藥物已提交試驗性新藥(IND)申請或處於臨床前研究階段。其中,Disitamab vedotin(RC48)更是中國首款獲准用於人體臨床試驗的ADC藥物,已經向中國藥監局遞交了胃癌適應症的上市申請。另一個治療系統性紅斑狼瘡(SLE)的創新藥物泰它西普也已經在中國遞交上市申請。隨著產品商業化逐步完成,榮昌生物的研發優勢將轉化為強勁的盈利能力,為投資者帶來長期回報。







