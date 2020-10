Thursday, 29 October 2020, 11:45 HKT/SGT Share: 僑雄國際正式委任侯雲德先生為獨立非執行董事 佈局多元業務發展

香港, 2020年10月29日 - (亞太商訊) - 僑雄國際控股有限公司(「僑雄國際」或「集團」)(上市編號:381)近年推動多元化業務發展的佈局,充分發揮上市公司的優勢,努力向基因工程、疫苗及生物製藥方面轉型,積極把握市場的商機,為投資者獲取最大化股東價值。近日,集團正式委任侯雲德先生為獨立非執行董事及為董事會非執行主席。侯雲德院士成功研發中國首個基因工程藥物及系列生物工程藥物,他研製的多種基因工程藥物已轉讓到國內十餘家藥企,是中國生物基因工程藥物的奠基者和生物科技成果轉化的引領者。



(圖片說明) 侯雲德先生于2018年榮獲中共中央總書記、國家主席及中央軍委主席習近平頒發了2017年度國家最高科學技術獎



侯雲德院士在2018年獲中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平頒發2017年度國家最高科學技術獎,可見其於生物醫學的卓越成就。侯院士是中國基因工程藥物的開創者,也是中國現代醫藥生物技術產業的引領者,侯院士亦於中國現代傳染病防控技術體系建設上貢獻非凡,多年來帶領專家對抗國內外多次重大傳染病疫情。2009年,侯院士帶領專家以87天時間率先成功研製新甲流疫苗,成為全球第一個批准甲流疫苗上市的國家,在抗疫同時為中國開創了人類歷史上首次對流感大流行成功幹預的先例,其後更獲頒發2014年國家科技進步獎一等獎榮譽。侯院士歷任中國工程院副院長,中國預防醫學科學院病毒學研究所所長等職務,現任中國「愛滋病和病毒性肝炎等重大傳染病防治」科技重大專項技術總師。



國家工信部早前表示將積極考慮把生物醫藥等重點領域納入「十四五」國家專項規劃,集團抓緊國策所帶來的機遇,佈局多元化業務發展。除了拓展健康醫療服務外,侯院士的加盟對集團轉型疫苗及生物製藥的業務有指導性方向的作用。集團近年主動調整業務結構及加快戰略轉型升級,對整體業務及盈利前景帶來潛在增長空間。







