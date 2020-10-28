Wednesday, 28 October 2020, 11:21 HKT/SGT Share: 榮昌生物啟動招股 研發藥物屬同類首創

香港, 2020年10月28日 - (亞太商訊) - 據經濟日報報道，未盈利生物科技股一直是港股IPO市場熱門。之前康方生物、沛嘉醫療、諾誠健華、歐康維視、雲頂新耀等上市時均受到市場的追捧。近日，港股生物科技股再添一軍，榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司（「榮昌生物」）在港交所正式開啟招股。根據招股計劃，榮昌生物本次發行約76,537,000股H股，其中香港公開發售7,654,000股，占比10%，國際發售68,883,000股，占比90%。最高公開發售價為52.10港元，預計榮昌生物將在11月9日於聯交所主板掛牌上市。



研發驅動 構建公司核心競爭力

榮昌生物致力於發現、開發和商業化自主創新的、有特色的生物藥物，用於治療中國乃至全球多種醫療需求未被滿足的自身免疫、腫瘤科和眼科疾病。經過了十多年的發展，榮昌生物已打造了世界級的自主創新研發引擎，涵蓋新分子發現、靶點驗證、臨床前研究及工藝開發等。該研發引擎可以使其能夠開發出在靶點及設計上具有創新特色的候選藥物，為公司未來發展提供動力。



憑藉自有的研發平台，榮昌生物的團隊可專注於研究及開發具有同類首創╱同類最佳潛力的新型生物藥。目前榮昌生物在煙台總部、上海和美國加州設立早期藥物研發中心。這些研發中心之間的緊密合作及互動，有助於在全球範圍內加強和增強榮昌生物的創新藥物開發能力。



榮昌生物已建立全面集成、端至端的生物醫療能力，涵蓋了所有關鍵的生物藥物開發功能，這些功能的全面集成使公司得以高效地進行候選藥物從實驗室到臨床應用的生物醫藥創新，也能夠識別及解決潛在的臨床、生產及商業機遇以及早期開發過程中的問題。榮昌生物還擁有符合全球GMP標準的頂級生產設施，用於商業化生產的GMP設施的年產量高達230萬瓶抗體及高達150萬瓶ADC藥物，憑藉該等能力及經驗，榮昌生物可以高效地實現從實驗室開發到商業化應用。



產品管線完善 主打藥品市場潛力巨大

據招股書披露，榮昌生物已開發出一條完善的產品管線，涵蓋超過十種新型生物候選藥物，用於滿足在中國及全球大量未滿足的醫療需求。產品線主打3種核心候選藥物——泰它西普(RC18)、Disitamab vedotin(RC48)、RC28，分別開發用於治療自身免疫、腫瘤科和眼科疾病。



其中，泰它西普主要針對系統性紅斑狼瘡(SLE)，是潛在的同類首創用於治療SLE的BLyS/APRIL雙靶向療法。根據已經發表的數據，泰它西普在臨床試驗中表現出卓越的臨床療效，在治療SLE方面具有成為同類最佳的潛力。Disitamab vedotin(RC48)針對具有大量未被滿足醫療需求的常見癌症，且是在中國進入臨床開發的首個自主開發ADC，在GC註冊性臨床研究及UC II期臨床研究中已表現出強大的抗腫瘤活性和良好耐受性，獲得了美國FDA的突破性療法認定。RC28是用於治療眼部疾病的VEGF╱FGF雙靶點融合蛋白，相比其他已上市或者在研的、靶向單靶點或者不同靶點的眼科生物療法， RC28有成為同類首創的潛力。



可以看出，榮昌生物的三大主打候選藥物皆為極具潛力的藥物，含金量高，并且所针对的治疗领域拥有巨大的市场潜力，具有極佳的銷售前景。紮實的藥物的研發能力及出色的商業化能力，使得榮昌生物成為中國生物科技領域少有的優質標的。此外，公司在研發藥品上同賽道競爭者缺乏，未來如果在研藥物能得到驗證並實現商業化，將為公司發展帶來更多空間。







Oct 28, 2020, 11:21 HKT/SGT

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