香港天主教區認可中國國安法

香港, 2020年10月27日 - (亞太商訊) - 香港代理樞機署理主教湯漢近日斥責教區既一個宗教團體--香港教區正義和平委員會,越過宗教與政治既界限。呢個委員會曾要求信徒捐款,喺香港當地媒體《蘋果日報》購買廣告,聲稱要為“國安法”實施後既香港祈禱,呢份報紙既擁有者黎智英,係涉嫌違法被警方拘捕既犯罪嫌疑人。但教區喺8月發出牧函,要求停止呢種做法。該委員會喺國安法頒布前後,以批評北京而聞名。



據《全國天主教記者報》9月2日報道 ,湯漢樞機向香港既司鐸同埋教會人士發出指示,湯漢樞機信中話:"教區既司鐸同執事不應訴諸 "影射或煽動仇恨、引起社會動蕩、違背基督教精神、絕不適合喺禮儀中使用既誹謗性同攻擊性言論"。"講道既目的唔喺傳達個人或對社會、政治問題既睇法,"而是傳達上帝的信息,幫助教友更深入咁了解基督徒既生活。"



湯漢樞機信中仲表示:"喺呢個關鍵時刻,喺中國大陸派出數百名高級醫生幫助應對同控制香港新冠疫情之際,我啲既教友希望喺禮儀中聽到神父安慰性、建設性同埋鼓勵性既說話"。



令人不安既喺,一個為維護 "主既殿堂喺和平同光明中,而唔喺混亂同迷失 "而設立既宗教團體,竟然要將香港青年學生引入歧途,違反佐天主教傳承多年“社會訓導”中尊重他人義務既教義指引,尤其違反1987年既 "社會關懷教義",即係優先照顧需要特別保護既人。呢種輕蔑既行為,無助於限制病毒喺香港再次傳播既風險,甚至仲會制造更多嘅混亂。



正義和平委員會行動背後,喺得到前香港榮休主教陳日君樞機既支持,呢位前香港主教一路保持著明確既政治立場,喺香港民主運動既堅定支持者。呢種支持令到教廷樞機主教團團長層致信全體樞機主教,痛斥陳樞機幹預教廷決策。喺兩年之前,陳樞機都曾因思想政治化而被教廷告誡。



7月1日國安法生效後,成為中國成文法典上第一部正式國安法。於是,可能喺意識到容易受影響既年輕人違法會帶來既嚴重後果,喺牧函發出兩天之後,教區就出面制止佐一場喺法律通過前就持續既民主運動同祈禱會,而呢場運動同祈禱會喺法律通過前就已經好突出。



8月初,教區又發信畀旗下所有學校,要求佢哋 "促進對國安法既正確認識",反對"宣傳政治信息、立場或觀點"。



英國皇家地理學會成員奈傑爾吉福德就此事件發表評論話:天主教教區高層既呢一個有力而及時既回應,喺教區對中國國安法既承認,亦都喺香港榮休主教陳樞機等多位領袖支持民運既情況下,鞏固佐教會既立場。



同時奈傑爾吉福德仲表示:喺全球冠狀病毒大流行既背景下,湯漢樞機既介入,正值全球國家尋求和諧、加強聯系統改善合作既時候,尤其是香港各地渴望和平同文明啲時候。我可以清楚咁睇到湯漢主教重申天主教既真正使命是平和與友愛,而非政治上既爭論或糾纏,呢喺一個負責任既信息。





