Tuesday, 27 October 2020, 15:50 HKT/SGT Share: 無限交易所(Infinite Exchange)即將上線 無限交易所進入上線前的最後階段測試。無限科技國際集團向菲律賓卡加延經濟區管理局 (CEZA)索取加密貨幣交易所許可證的籌備與協商工作正如火如荼地在進行中。

香港, 2020年10月27日 - (亞太商訊) - 無限科技國際集團 (Infinite Tech Global Limited)上周公布,其備受期待的交易平台,無限交易所(Infinite Exchange)已開始了上線前的最後階段測試,向上線的目標邁進了一大步。







上線前的最後階段測試工作將涉及用戶註冊過程,內部測試,外部安全審核以及交易所的交易功能。



在無限交易所最後階段測試正在如火如荼進行的當兒,無限科技國際集團向菲律賓卡加延經濟區管理局 (CEZA)索取加密貨幣交易所許可證的籌備與協商工作也在同步進行中。



菲律賓卡加延經濟區管理局 (CEZA)是根據第7922號共和國法成立的政府所有和控制機構而該機構的首席執行官屬於菲律賓內閣的部長級官員並直接匯報於菲律賓國家總統。



離岸加密貨幣交易所許可證也被稱之為金融科技解決方案和離岸虛擬貨幣許可證(FTSOVC License)。持有該許可證將讓無限交易所能夠合法地在菲律賓設立與從事交易所業務。



另外,無限科技國際集團目前也開始了向菲律賓央行(Bangko Sentral ng Pili-pinas)申請從事加密貨幣與法幣交易業務的相關許可證。



無限交易所的最終目標是成為一站式的數字資產交易平台,讓用戶可在平台上從事各種主流貨幣如:比特幣、以太幣和交易所平台幣,ITTx的買賣以及交易。交易所也將提供與金融機構賬戶的相互操作性,讓用戶可以使用多種主流法幣如:美元,歐元和日元,進行加密貨幣與法幣之間的交易,為企業和個人用戶在任何數字資產和資產配對方面的發行、交易及結算提供靈活性。



無限交易的用戶在使用交易所平台幣,ITTx,進行交易費等相關費用的支付時也將享有優惠,從而省下可觀的費用。



由於交易所的多項基礎設施在雲端運行,這將有效解決當前交易所技術的諸多局限。



無限交易所的上線測試預計將於2020年11月份的尾端完成而交易所將在12月份推出測試版,讓預先選定的一組用戶進行試用。



無限交易所預計將在2021年初全面上線而ITTx的持有者將能在交易平台上享有多項優惠。這主要就包括了更低廉的交易費用。



