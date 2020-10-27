諮詢專業機構 光滙石油：探討私有化的可行性

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|Tuesday, 27 October 2020, 15:40 HKT/SGT
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香港, 2020年10月27日 - (亞太商訊) - 光滙石油（控股）有限公司（以下簡稱「光滙」或「公司」）宣佈，公司股份於2020年10月20日取消上市地位，儘管如此，公司繼續就各種措施，尋求專業顧問和機構的建議，經諮詢專業機構意見後，公司擬採取必要措施，維護持份者利益，其中包括但不限於探討私有化的可行性，以最大程度地減少取消上市地位對公司持份者的影響，及保護公司所有持份者的利益，包括所有債權人及小股東。
公司運營如常 將繼續完成審計工作
退市之後，公司運營一切如常，管理層預期上游業務將繼續成為公司發展的重中之重，董事會仍將努力完成當前的債務重組計劃，並持續進行審計工作。公司已於2020年8月14日刊發2017年年度業績報告、於2020年9月17日刊發2018年中期業績報告，並完成公告；公司仍計劃完成公司及其附屬公司截至2018年6月30日、2019年6月30日及2020年6月30日止年度之審核賬目。公司目前正在與核數師國衛會計師事務所有限公司緊密合作，力求盡快公佈上述財務報告。
清盤呈請再度和解 債務重整計劃往前推進
此外，關於公司在香港的重大訴訟，再度傳來好消息，一名債權人就公司所簽署之一項擔保契約之未付款項，向香港特別行政區高等法院原訟法庭提出清盤呈請。公司與債權人已於2020年10月20日達成和解，並已於香港高等法院遞交撤回呈請書。
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光滙石油（控股）有限公司是以發展上游油氣資源開發業務為主，中、下游業務為輔的能源資源型企業。主要從事上游油氣田開發開採和生產、石油倉儲與碼頭以及石油國際貿易與海上供油等業務。在新疆有兩個總儲量約178 億立方米的陸上天然氣田和渤海灣有一個總儲量1.2 億桶的海上油田，並連續多年入選「中國企業500 強」和「中國民營百強企業」等榜單。
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Oct 27, 2020, 15:40 HKT/SGT
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