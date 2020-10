Tuesday, 27 October 2020, 13:00 HKT/SGT Share:

來源 Agilex Biolabs 端點新聞為Bio Europe提出“為什麼要在澳大利亞和Agilex Biolabs進行下一次臨床試驗”2020

澳大利亞阿德萊德, 2020年10月27日 - (亞太商訊) - Agilex Biolabs是澳大利亞最先進的FDA檢驗用於臨床試驗的專業生物分析實驗室,已與Endpoints News合作,就如何在澳大利亞進行您的試驗以及為什麼Agilex Biolabs是領先的生物實驗室合作夥伴提供了出色的分步網絡研討會。在這裡觀看(免費)https://tinyurl.com/yyzf6o44







Agilex Biolabs因其對最新技術的持續投資並吸引了澳大利亞和世界各地的一些領先科學家而聞名國際。



該網絡研討會是Agilex Biolabs在Bio Europe上的活動的一部分。單擊此處,通過partneringone工具與Bio Europe的Agilex Biolabs會面。 https://informaconnect.com/bio-europe-virtual/



PGCM免疫分析理學學士(醫學)(榮譽),醫學碩士,博士學位,PGCM的Agilex Biolabs總監Kurt J. Sales博士作了詳細介紹澳大利亞快速試驗過程的演講。



他強調,即使在選擇CRO和其他合作夥伴之前,儘早與Agilex Biolabs進行交流也很重要,因為科學團隊可以為申辦者提供深厚的建議,並且需要花費一些時間來開發一些檢測方法。



網絡研討會還邀請了在臨床領域擁有27年經驗的領先臨床研究專家Jane Kelly。她是CMAX臨床研究(CMAX Clinical Research)的首席執行官,該研究是Agilex Biolabs附近的一個主要的第一階段單位。



Kelly指出,在樣品傳輸和數據周轉方面,使生物實驗室靠近第一階段單位具有明顯的優勢,並為申辦者提供了無縫的臨床經驗。



Agilex Biolabs是該地區唯一經過FDA審查的同類實驗室,作為澳大利亞政府臨床試驗吸引力計劃的一部分,其臨床試驗生物分析服務支出還可享受高達43.5%的返還。



Agilex Biolabs的世界一流生物分析設施獲得了NATA(澳大利亞政府OECD GLP合規性監測機構)的OECD GLP認可和ISO 17025的全球認可。 ”



Agilex Biolabs宣布,其實驗室設施已擴充了30%以上,以滿足主要來自美國和亞太地區生物技術公司的需求。在此觀看新實驗室的演示視頻 https://www.agilexbiolabs.com/new-labs-video



Agilex Biolabs利用液相色譜串聯質譜(LC-MS/MS)、免疫分析法(Mesoscale,Gurolab,Luminex)以及流式細胞儀(BD FACSymphony A3分選儀,20色細胞分析儀)專門從事小分子和生物製劑的生物分析和PK生物製劑、免疫原性和生物指標和免疫藥效學評估。



Agilex還提供藥效學服務,包括使用最先進的技術支持免疫學、細胞生物學和作用方式分析的免疫生物學服務,包括:

- 免疫表型

- 受體佔用

- 細胞因子釋放試驗(全血或外周單個核細胞(PBMC)刺激試驗)和細胞因子/生物標誌物分析

- PBMC測定和細胞作用機制分析(例如:抗體依賴的細胞介導的細胞毒性作用(ADCC))



這家生物實驗室擁有90多名員工,其中65名專職實驗室人員,每年支持80多個臨床試驗。今年,我們將分析來自美國、歐洲和亞太地區的6萬多個製藥/生物技術樣本。



在您開始下一個臨床試驗之前,請與我們預約會面 https://calendly.com/agilexbiolabs/15min



澳大利亞: +61 8 8302 8777 | 中國: +86 21 8036 9483 | 韓國: +82 80 812 1255 | 美國: +1 800 247 1909



關於 Agilex Biolabs https://www.agilexbiolabs.com/



澳大利亞領先的生物分析實驗室Agilex Biolabs在進行規範的生物分析方面擁有20多年的經驗,包括品質方法開發,方法驗證和样品分析服務。



我們已成功支持了全球數百項臨床前和臨床試驗,客戶選擇澳大利亞進行簡化的監管程序,並獲得了在澳大利亞進行的全球最有吸引力的40%以上的研發試驗回扣。



我們使用LC-MS / MS和免疫測定這兩個平台,為小分子和生物製劑提供PK,免疫原性(PD)和生物標誌物生物分析服務。



Agilex Biolabs運營著一個完全有質量保證的實驗室,以確保按照GLP原則對化驗進行驗證,以符合最新的FDA / EMA指導,並使用WATSON LIMS對研究樣品進行化驗並報告為申辦人的所需格式。實驗室認證包括OECD GLP和ISO / IEC17025。



媒體聯絡:

Media@AgilexBiolabs.com

Kate Newton



