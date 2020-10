Monday, 26 October 2020, 18:48 HKT/SGT Share: 招金礦業前三季度淨利突破10億大關,同比暴增198%,生產經營全面向好

香港, 2020年10月26日 - (亞太商訊) - 招金礦業股份有限公司公佈截至2020年9月30日止九個月三季度業績。得益於二三季度產量的不斷釋放以及公司收入、成本的一增一降,招金礦業前三季度實現淨利約為人民幣1,078,877,000元,同比大增約198.42%;母公司股東應占溢利約人民幣890,739,000元,比去年同期增長約181.11%。每股收益約人民幣0.27元,比去年同期增長了約170.00%。



前三季度,公司以“五優競賽”和“攻堅行動”兩大活動為抓手,把握黃金價格高點,採取超常舉措,迎戰疫情挑戰,全力復產達產,扭轉被動局面,實現了生產與經營量價齊升,各項工作呈現出先抑後揚、全面向好的良好態勢。公司二三季度產量連續環比增長,9月份更是創單月歷史新高,前三季度自產金產量同比增幅達到10.79%。與此同時,公司積極把握金價大幅攀升的歷史機遇,在今年金價累計漲幅18%的背景下,招金通過收入和成本的一增一降,前三季度,累計實現利潤總額13.28億元,同比大漲199%;經營淨現金流達21.95億元,同比大增175.06%,超額完成年度計畫。



今年以來,招金以“雙重點”工作為統領,前三季度累計完成項目建設投資人民幣5.59億元,瑞海礦業及五彩龍公司采選系統建設、草溝頭礦區改建等事關產能提升的重點專案按計劃順利推進;豐甯金龍、招金白雲選廠擴能改造和工藝優化順利完成,並實現達產達標;夏甸金礦提升運輸系統優化改造完成驗收並正常運行,公司產能釋放速度進一步加快。全公司共完成地質探礦投資6,828萬元,新增金金屬量16.28噸,新增銅金屬量1,244噸,進一步厚實了資源基礎。



基於對全球經濟和政治等的不確定性,以及未來貨幣的超印,市場對黃金企業繼續保持中長期看好。四季度,招金將繼續圍繞“經營目標攻堅行動”和“五優競賽”,總結固化前期的經驗做法,再接再厲,全面掀起“大幹一百天、衝刺四季度、打好收官戰”活動,確保四季度超額完成年度各項生產及經營指標。







