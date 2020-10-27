招金礦業前三季度淨利突破10億大關，同比暴增198%，生產經營全面向好

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|Monday, 26 October 2020, 18:48 HKT/SGT
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香港, 2020年10月26日 - (亞太商訊) - 招金礦業股份有限公司公佈截至2020年9月30日止九個月三季度業績。得益於二三季度產量的不斷釋放以及公司收入、成本的一增一降，招金礦業前三季度實現淨利約為人民幣1,078,877,000元，同比大增約198.42%；母公司股東應占溢利約人民幣890,739,000元，比去年同期增長約181.11%。每股收益約人民幣0.27元，比去年同期增長了約170.00%。
前三季度，公司以“五優競賽”和“攻堅行動”兩大活動為抓手，把握黃金價格高點，採取超常舉措，迎戰疫情挑戰，全力復產達產，扭轉被動局面，實現了生產與經營量價齊升，各項工作呈現出先抑後揚、全面向好的良好態勢。公司二三季度產量連續環比增長，9月份更是創單月歷史新高，前三季度自產金產量同比增幅達到10.79%。與此同時，公司積極把握金價大幅攀升的歷史機遇，在今年金價累計漲幅18%的背景下，招金通過收入和成本的一增一降，前三季度，累計實現利潤總額13.28億元，同比大漲199%；經營淨現金流達21.95億元，同比大增175.06%，超額完成年度計畫。
今年以來，招金以“雙重點”工作為統領，前三季度累計完成項目建設投資人民幣5.59億元，瑞海礦業及五彩龍公司采選系統建設、草溝頭礦區改建等事關產能提升的重點專案按計劃順利推進；豐甯金龍、招金白雲選廠擴能改造和工藝優化順利完成，並實現達產達標；夏甸金礦提升運輸系統優化改造完成驗收並正常運行，公司產能釋放速度進一步加快。全公司共完成地質探礦投資6,828萬元，新增金金屬量16.28噸，新增銅金屬量1,244噸，進一步厚實了資源基礎。
基於對全球經濟和政治等的不確定性，以及未來貨幣的超印，市場對黃金企業繼續保持中長期看好。四季度，招金將繼續圍繞“經營目標攻堅行動”和“五優競賽”，總結固化前期的經驗做法，再接再厲，全面掀起“大幹一百天、衝刺四季度、打好收官戰”活動，確保四季度超額完成年度各項生產及經營指標。
Oct 26, 2020, 18:48 HKT/SGT
話題 Press release summary
部門 金属，矿产, 金融, 业务
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