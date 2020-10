Friday, 23 October 2020, 18:30 HKT/SGT Share:

來源 中國生物製藥有限公司 中國生物製藥回購950萬股股份及董事會資深副主席兼執行董事謝炳先生增持約600萬股股份

香港, 2020年10月23日 - (亞太商訊) - 中國領先的創新研發驅動型醫藥集團—中國生物製藥有限公司(「中國生物製藥」或「公司」,連同附屬公司統稱「集團」)(股票編號:1177)公佈,集團於今日斥資約7,500萬港元購回公司950.0萬股股份,董事會資深副主席兼執行董事謝炳先生同時增持公司605.4萬股股份,再次反映管理層對集團的發展前景充滿信心。



集團購回價介乎每股7.83至7.94港元,而是次增持中,謝先生以平均價每股7.8754港元購買6,054,000股公司股份,持股量由7.82%增至7.85%。



較早前,副主席兼執行董事鄭翔玲女士(「鄭女士」)及執行董事謝炘先生於2020年10月16日合共增持公司70萬股股份,同日集團亦購回162.8萬股股份,鄭女士於今年7月從市場增持中國生物製藥238.0萬股股份,而謝炘先生亦於9月合共增持公司1,700萬股份。



多次的集團購回股份及管理層增持,均表明其對中國生物製藥的發展前景充滿信心。



有關中國生物製藥有限公司(股票編號:1177)

中國生物製藥是中國領先的創新研發驅動型醫藥集團,業務覆蓋醫藥各種研發平台、智能化生產和強大銷售體系全產業鏈。其產品包括多種生物藥及化學藥,在肝病、腫瘤、骨科、抗感染及呼吸系統疾病等多個極具潛力的治療領域處於優勢地位。



中國生物製藥是以下指數成份股:MSCI全球標準指數之中國指數、恒生指數、恒生-工商指數、恒生綜合指數、恒生綜合-消費品製造業、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數、恒生中國(香港上市)100指數、恒生港股通指數,以及恒生中國(香港上市)25指數。中國生物製藥於2016、2017及2018年連續3年獲《福布斯亞洲》選為「亞太最佳公司50強」。







