IDC行業龍頭 萬國數據招股進行中

香港, 2020年10月23日 - (亞太商訊) - 据信报报道,數字化技術正在改變我們的生活,隨著雲計算、5G、人工智能(「AI」)等新興技術的成熟及大規模採用,創建、傳輸、處理和存儲的數據量預計將以倍數增加。根據艾瑞諮詢的數據顯示,未來五年,中國運營商網絡中立數據中心服務的需求預計將以31.8%的複合年增長率增長。而在「新基建」浪潮下,數據使用率又將提高到一個新的水平。作為該行業的龍頭企業,萬國數據於此時來港招股,適逢其時。目前萬國數據正火熱招股中,最高招股價每股86港元,每手買賣為100股。



擁有多元優質客戶 公司數據中心佈局完善



萬國數據專注於開發和運營高性能數據中心,公司的數據中心非常適合超大型雲服務提供商和大型互聯網公司,能夠滿足客戶的靈活擴展和容量需求。公司目前擁有許多優質客戶:包括超大型的雲服務提供商、大型互聯網公司、金融機構、電信運營商和IT服務提供商,以及國內大型私營企業和跨國公司。其中,阿里巴巴和騰訊這兩家中國最大的雲服務提供商和互聯網公司是萬國數據最大的客戶。



萬國數據積極佈局一線城市,搶佔優質資源。其數據中心主要在上海、北京、深圳、廣州、香港、成都和重慶等地,均是中國各個地區的主要金融、商業、工業和通信樞紐。數據中心的優良位置能夠為其客戶提供方便的訪問條件,同時數據中心高電力密度、低PUE的特點又能夠幫助客戶降低運營成本。截止2020年6月30日,萬國數據運營42個自主開發的數據中心,總淨機房面積為25.68萬平方米。隨著數據創建和使用規模的不斷擴大,中國的超大型雲服務提供商、大型互聯網公司、大型企業等機構想要在這些地方獲得數據中心處理容量已頗有難度。萬國數據通過佈局一線城市,佔領先機,在為一線市場的客戶提供服務方面已經具有較强的競爭力。伴隨著業務規模不斷擴大,其市場地位也不斷攀升。按收入計,公司是2019年中國最大的運營商網絡中立數據中心服務提供商,市場份額達到21.9%。



強勁業務能量 業績持續增長



萬國數據擁有近20年安全可靠的數據中心託管及管理服務經驗,在IDC行業居於領先地位。公司能夠幫助客戶接入所有主要的中國電信網絡,以及在公司許多設施中寄存最大的中國和全球公有雲。公司託管的公共雲服務提供商,包括阿里雲、騰訊雲、 亞馬遜AWS、微軟Azure、華為雲、金山雲、 UCloud、青雲、 京東雲和百度AI雲。



萬國數據的互聯網數據中心平台能够為客戶帶來眾多好處,包括與領先的公有雲進行直接私有連接,為大型企業客戶提供混合雲解决方案,連接所有電信運營商,並與中國境內和跨設施的其他企業公司互聯互通。這是其極大的競爭優勢,目前在中國還沒有其他運營商網絡中立數據中心服務提供商擁有可以媲美橫跨中國所有一線市場、託管所有主要的公共雲的互聯網數據中心平台。



憑藉卓越的運營品質及專業能力,萬國數據越來越得到客戶的認可。公司數據中心容量的簽約率一直處於高水平。截至2017年、2018年及2019年12月31日以及2020年6月30日,公司運營面積(不包括合資數據中心)的簽約率分別為91.8%、94.9%、91.9%及94.1%。高簽約率帶動了公司的業績增長。公司淨收入從2017年的人民幣1,616.2百萬元增長至2018年的2,792.1百萬元,增加72.8%,並增加至2019年的4,122.4百萬元,增加47.6%。



萬國數據所處行業正行駛在高速賽道上,作為數字龍頭企業,萬國數據已經擁有市場規模優勢、專業技術優勢、佈局優勢,未來在數字浪潮下,其增長動能有望更強勁。







