Friday, 23 October 2020, 13:17 HKT/SGT Share: 和諧汽車（3836.HK）三季度增長51% 股價升逾10%

香港, 2020年10月23日 - (亞太商訊) - 中國和諧汽車控股有限公司（股份代號：3836.HK）披露近期經營情況，汽車經銷商股價今日亦走強，和諧汽車領漲逾10%。



集團近期持續新增經銷商店舖，當中包括「武漢賓利」、「南昌賓利」兩間，目前已開始向顧客接收新車訂單及提供其他相關服務。另外六間獲授權的新建店舖，預計建設工程於今年竣工並開業，其中三間「寶馬」品牌、兩間「法拉利」品牌、一間「雷克薩斯」品牌。



集團最近一季新車銷售收入和售後服務收入均增長顯著，分別同比增長約51%及25% ，豪華及超豪華品牌新車銷售同比增長約45%，庫存週轉天數約為23天，銷售及行政費用率約5.2%。



面對疫情的衝擊，集團業務不但沒有轉差，反而迅速恢復正增長，可見中國豪華車市場的基本面依舊向好，市場剛性需求仍然存在。展望未來，集團將繼續通過自建及併購積極發展經銷商業務，提升內生增長及新店盈利；以及提升汽車售後服務質素，以增加客戶粘性及依賴度，進一步提升收入規模及盈利能力。





Oct 23, 2020, 13:17 HKT/SGT

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