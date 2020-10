Thursday, 22 October 2020, 17:41 HKT/SGT Share: 世茂服務獲巨頭加碼 上市後有望持續高速發展

香港, 2020年10月22日 - (亞太商訊) - 據香港經濟日報報導,今年新冠肺炎疫情的爆發,凸顯物業管理服務的重要性,物業板塊估值被推高,分拆物業公司上市潮也隨之而來。世茂服務控股有限公司(下稱「世茂服務」或「公司」)目前已進入招股第3天,認購反應踴躍,國際配售部分亦已錄得多倍超額認購,公司將於10月30日登陸港交所。



與世茂集團穩定合作 業務得到充分擴張



世茂服務是世茂集團旗下中國領先的綜合物業管理及社區生活服務提供商,擁有國家一級物業管理資質。世茂服務於中國提供物業管理服務及若干增值服務超過15年,經過多年努力,公司已將業務擴展至全國各地。截至二零二零年六月三十日,公司的合約總建築面積達125.5百萬平方米,覆蓋中國26個省份108個城市。與世茂集團長期穩定合作,為公司的持續增長奠定基礎。



世茂服務自成立以來,一直為母公司世茂集團開發的物業提供物業管理服務。截至2019年12月31日,世茂集團的土地儲備合共約為77.0百萬平方米(包括共同開發物業的其他股東應佔者),其中約55.4百萬平方米位於一線、新一線及二線城市。公司與世茂集團長久以來的業務合作關係,亦有助公司鞏固市場地位,擴大全國業務。根據招股書數據,自2020年6月30日起及直至最後可行日期,公司訂約管理八項由世茂集團及由世茂集團的合營企業及聯營公司開發的物業,合約總建築面積約為1.9百萬平方米。



與世茂集團穩定合作下,世茂服務亦為獲得更多收購物業管理公司的機會。在世茂集團的鋪路下,世茂服務在2020年1月已收購廣州粵泰的全部股權,令公司於截至2020年6月30日的物業組合增加27項合約物業及合約建築面積3.9百萬平方米;而公司在2020年3月收購福晟生活服務的51%股權,令公司截至2020年6月30日的物業組合增加85項合約物業及合約建築面積15.0百萬平方米。透過與世茂集團維持長期穩定的合作,公司可擴大業務規模並為客戶提供更多多元化服務。



獲知名戰略投資者投資 善用資源整合良機



憑藉世茂集團的商業資源及業務增長,世茂服務獲得了知名戰略投資者投資。在公司的首次公開發售前,紅杉資本中國基金及騰訊均已於2020年5月完成對公司業務進行的戰略投資,分別佔股5.332%及4.668%。引進戰略投資者成為世茂服務的股東,公司亦因此獲得了豐富的社區商業資源,公司亦善用資源整合良機發展。



世茂服務擬與紅杉資本中國基金及騰訊合作,透過應用物聯網、雲計算及大數據技術升級信息及數字化系統以改進公司的管理及運營效率,推動了公司資訊及數位化系統的升級。憑藉公司的技術實及公司與紅杉資本中國基金及騰訊的合作,公司計劃引進定制化智慧城市管理服務。



世茂服務認為,紅杉資本中國基金及騰訊在如消費品、社區零售及新零售等行業上的商業聯繫及資源,能使公司與所需業務夥伴聯繫,在建立品牌形象及供應必需商品、資料、經驗及數據上給予公司幫助,推出社區增值服務。舉例而言,公司擬與專營汽車維修的紅杉資本中國基金投資對象合作為公司的業主引入以訂購為基礎的維修保養服務。世茂服務認為,有關合作能使公司為業主及居民提供更佳生活體驗的服務及提升他們的滿意度及對公司的忠誠度。



世茂服務獲得資本市場的高度認可,及目前熱烈的認購氛圍,充分彰顯了公司擁有極大的上升潛力。在母公司世茂集團及知名戰略投資者紅杉資本中國基金與騰訊的共同支持下,公司有望在上市後持續高速發展。







Oct 22, 2020, 17:41 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network