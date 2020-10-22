Wednesday, 21 October 2020, 22:40 HKT/SGT Share: 數據中心｢市｣不可擋 萬國數據赴港招股

香港, 2020年10月21日 - (亞太商訊) - 據香港經濟日報報導，業內領先的中國網絡數據中心服務商萬國數據於今日正式招股。公司擬全球發售160,000,000股，其中香港公開發售佔5%，全球公開發售佔95%，每股發售價最高86港元。2016年，萬國數據在美國納斯達克上市，4年漲幅超過8倍，是一隻頗受市場看好的白馬股。此次赴港上市，萬國數據有望贏得港股市場投資者的熱捧。



行業需求助推公司業績增長



作為中國領先的高性能數據中心運營商和服務商之一，萬國數據的營收連續三年高速增長。2017年至2019年，萬國數據淨收入分別為16.16億元（人民幣，下同）、27.92億元、41.22億元，複合年增長率約為36.6%；服務收入分別為15.92億元、27.59億元、40.59億元，年複合增長率約為36.6%；經調整後EBITDA分別為5.12億元、10.47億元、18.24億元，年複合增長率約為52.7%。



萬國數據業績高速發展，緣於行業需求持續增長。據艾瑞諮詢數據顯示，2019年，運營商中立市場的收入為188億元，佔中國數據中心服務市場總收入的56.3%。以2019年收入計，萬國數據佔運營商中立市場份額的21.9%，是中國最大的運營商網絡中立數據中心服務商。



隨著中國數字化轉型趨勢加快，以及雲計算、5G、人工智能、大數據、機器學習、區塊鏈、物聯網（「IoT」）、擴增實境（「AR」）及虛擬現實（「VR」）、電子支付和數字貨幣等新技術的的應用不斷拓展，對數據處理的需求也在不斷增長。根據艾瑞諮詢的數據顯示，中國的數據生成總量預計將從2019年的9.6ZB增加至2024年的35.2ZB，複合年增長率29.7%。因此，中國雲服務及相關數據中心基礎設施的需求極為龐大。



據科智咨詢《2019-2020中國IDC產業發展研究報告》披露，2019年中國IDC（互聯網數據中心）業務市場規模同比增長27.2%，達到1562.5億元。該報告指出，預期2019-2022年，中國IDC業務市場規模復合增長率為26.9%。受益於此，萬國數據未來的成長確定性較高，上市後的業績表現也更值得期待。



優勢明顯 萬國數據迎接新機遇



中國數據中心多分佈在主要經濟中心城市，如上海、北京、深圳、廣州、香港、成都及重慶等。這些地區同時也是電信網絡中心，對高性能數據中心服務的需求十分集中。截至2020年6月30日，萬國數據98%的自主開發數據中心組合位於上述地區。佔據一線市場的先發優勢，幫助萬國數據在為客戶提供服務方面形成了較強的競爭力。



萬國數據所服務的客戶包括大型的雲服務提供商、大型互聯網公司、金融機構、電信運營商和IT服務提供商，以及國內大型私營企業和跨國公司。截至2020年上半年，萬國數據服務客戶673家，是目前國內主流雲服務商客戶最多的數據中心企業。同時，萬國數據一直保持著較高的長期簽約率和計費率。截至2017年、2018年及2019年12月31日及2020年6月30日，萬國數據運營面積（不包括合資數據中心）的簽約率分別為91.8%、94.9%、91.9%及94.1%。運營面積（不包括合資數據中心）的計費率分別為60.9%、67.6%、69.0%及72.5%。良好的客戶基礎有望為公司長遠的資源擴張、業務發展提供基礎支撐，有助於公司繼續保持行業領先地位。



近期，中國政府正大力推動「新型基礎設施建設」，包括大型數據中心、人工智能和工業互聯網，數據中心行業將迎來更多發展機遇。作為行業領跑者的萬國數據，其長期投資價值也將得到進一步強化。







Oct 21, 2020, 22:40 HKT/SGT

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