營運優勢明顯 世茂服務招股火熱進行中

香港, 2020年10月21日 - (亞太商訊) - 據星岛日報報導,中國物業管理正處於一條朝陽賽道,根據中指院的資料,中國物業服務百强企業所管理物業的在管總建築面積,由2015年的50億平方米增加至2019年的104億平方米,複合年增長率高達20.5%。站在高增長賽道,物管行業備受資本關注,最近物管公司密集上市,其中世茂集團分拆物業管理業務世茂服務(0873.HK)正處於招股階段。



擁有優質在管物業 營運優勢明顯



世茂服務成立於2005年,業務增長迅速,15年時間業務已佈局長三角、環渤海、華南與中西部四大核心城市群,佈局均衡。公司於新一線及二線城市,擁有在管總建築面積60.7百萬平方米,佔截至2020年6月30日在管總建築面積的70.8%。公司物業組合豐富,除了住宅物業,還包括政府及公共設施、康養中心和醫院以及候機室貴賓廳等多種非住宅物業,為公司收入增長拓寬渠道。優質物業組合同樣為公司毛利率提升作出貢獻,據招股數據顯示,2017年至2019年,世茂服務毛利率分別為27.5%、29.4%和33.7%,截至2020年6月30日,其毛利率更是高達34%。



企業要保持高速發展,這對內部運營管理提出高要求。對此,世茂服務創建了一套涵蓋新交付物業、業務發展活動及收購的全週期管理政策,通過多層面及多維度管理系統提升管理營運。



在具體管理上,公司通過實行網格化管理機制及內部市場化政策,將物業分為約1,800個網格單元,包括住宅樓宇網格單元及公共區域網格單元。公司通過評估每個網格單元的財務及營運表現以及客戶滿意度,定出獎勵計劃,與各網格單元內負責人員的薪酬水平直接挂鈎。在實行過程中,則對流程進行標準化操作,就物業管理服務運營、服務流程監督及項目評估提供詳盡的重要標準及程序指引,從而確保始終如一的優質物業管理服務。



在一系列的運營機制下,世茂服務成功提高了營運效率。截至2020年6月30日,公司共有13,864名僱員,較截至2018年12月31日的9,386名上升47.7%,而於同期在管總建築面積上升90.7%。客戶滿意度也在持續提升,根據賽惟諮詢的資料,公司2019年的客戶滿意度高達87%,高於物業百强平均值14個百分點。



整合戰略投資者資源 加快數字化轉型



當下數字經濟已經成為發展趨勢,物業管理公司紛紛加強參與開發智能及智慧管理系統。例如世茂服務的智慧交通管制及停車位管理系統等等都為公司提供了更多的增值服務。世茂服務致力於企業管理數字化轉型,透過整合線上及線下資源,不斷優化物業管理全鏈條,通過科技相關措施,改善信息技術系統及智慧技術,以提升營運能力。



目前,公司的信息業務平台包括項目全週期管理模塊、監控平台及客戶管理平台,方便公司能於總部視察及集中管理全國物業。未來公司計劃將數據中台的特點及功能升級,憑藉所收集數據與資料更準確地分析客戶的偏好,以便為用戶提供更有針對性及更具定制化的服務。



2020年5月紅杉資本中國基金及騰訊對公司進行戰略投資,兩家巨頭的進入將推動公司數字化系統升級以及多元服務生態的構建。例如在定制化智慧城市管理服務方面,公司將為城市提供綠化、景觀設計以及基建維修等等服務,公司的物業服務將由社區層面提升至城市層面,這有望給公司帶來持續的長期增長。



世茂服務通過推進自身的數字化建設與發展,使營運管理更為高效,增強競爭力。據招股書數據,2017-2019年,公司利潤分別為108.8百萬元、146.2百萬元,384.5百萬元,複合年增長率高達88.0%。公司目前正在快速發展,其盈利能力優異,加之運營優勢,在行業內已佔據領先地位,其未來還有極大的成長空間。









