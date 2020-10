德利機械公佈2019/2020年全年業績

香港, 2020年10月20日 - (亞太商訊) - 香港領先土方設備銷售及租賃服務供應商德利機械控股有限公司(「德利機械」或「公司」,連同附屬公司統稱「集團」)欣然公佈2020年10月3日轉至香港聯合交易所有限公司主板上市後截至2020年7月31日止年度(「年內」)的首份全年業績。縱然經濟不景及受新冠肺炎疫情爆發影響,集團於年內依然錄得亮麗的業績。



財務亮點

- 集團收益上升約9.9%至約6.3億港元,主要因為租賃業務表現強勁

- 公司擁有人應佔溢利飆升約32.9%至約5,130萬港元

- 毛利上升33.2%至約1.1億港元,毛利率增加2.9個百分點至約17.0%

- 年內每股盈利約為5.13港仙,較去年上升32.9%

- 董事會建議派發末期股息每股普通股1.0港仙。連同已派特別股息每股普通股1.5港仙,年內現金股息總額將為每股普通股2.5港仙



集團回顧年內的收益增加9.9%至約6.3億港元(2019財年:5.7億港元)。上升主要因為租賃收入增加及機器輔助服務的收入好轉,特別是重型設備租賃的收益躍升159.1%至約1.7億港元(二零一九財年:6,580萬港元)。由於香港的大型基建及填海工程項目例如香港國際機場的三跑道系統及東涌新市鎮擴展工程動工及繼續進行,使需求上升,所以集團於年內積極擴大租賃業務。年內,公司擁有人應佔溢利大幅上升32.9%至約5,130萬港元。此外,毛利於年內亦增加33.2%至約1.1億港元(二零一九財年:8,040萬港元),毛利率上升2.9個百分點至約17.0%(二零一九財年:14.1%)。年度每股盈利攀升32.9%至每股約5.13港仙(2019財年:每股3.86港仙)。



為回饋股東的支持,董事會建議派付末期股息每股1.0港仙,連同已派特別股息每股1.5港仙,年內現金股息總額將為每股2.5港仙。



展望

儘管經濟環境仍然充滿挑戰,集團所在的行業或會直接或間接受到影響,然而有見及政府的計劃,集團對其業務包括重型設備銷售及租賃的前景仍抱審慎樂觀態度。由於政府提出涉及填海及發展岩洞的土地提升策略,以及香港國際機場三跑道系統、6號幹線發展及東涌新市鎮擴展等多個大型基建項目陸續展開所致。因此,集團預期香港重型設備業於未來數年的需求強勁。為了把握機會,集團致力增加供應商基礎及產品組合的類型,並於年內訂立一項新經銷權協議,獲授地基設備的經銷權。在密切監察新冠肺炎對行業的影響之同時,集團亦秉持長遠維持和提升集團表現的企業策略。



德利機械主席兼行政總裁周聯發先生表示:「我們相信未來市場對集團重型設備的需求將持續強勁,我們亦將繼續把握新機遇,致力多元化擴展供應商基礎及產品組合,以及物色合適的供應商及產品,冀能獲得更多重型設備經銷權或及分銷權,以進一步加強集團的長遠競爭優勢。」



有關德利機械控股有限公司(股份代號:2102)

德利機械控股有限公司為香港領先的重型設備銷售及租賃服務供應商之一,致力為客戶提供各類優質重型機械,如挖掘機、鉸接式運泥車、推土機、起重吊機、升高台、發電機、壓路機、油壓炮及各種其他重型機械。在所有獲授的經銷及分銷權中,德利機械為日本HITACHI日立品牌於港澳的唯一經銷商、南非BELL及美國LaBounty重型機械的香港分銷商及瑞士Ammann重型車輛的港澳獨家經銷商。德利機械於2016年開展及委聘意大利生產商設計及製造TLMC自家品牌土方設備,為客戶提供更多優質的重型設備。





