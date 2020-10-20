Tuesday, 20 October 2020, 16:25 HKT/SGT Share: 業績大幅增長 世茂服務今日招股

香港, 2020年10月20日 - (亞太商訊) - 據經濟日報報導，物業板塊在港股市場歷來受到投資者的關注。疫情下，物管行業的價值進一步凸顯，更讓物業板塊成為今年上半年最受熱捧的港股概念股。近日港交所又將迎來一家領先的物管企業——世茂服務。據招股資料顯示，世茂服務於2019年按綜合實力計，獲中指院評為「中國物業服務百強企業」第12位，而於2018年至2019年按收入增長率計，在中國物業服務二十強企業中排名第3位。世茂服務於今日開始招股，招股價介乎14.8港元至17.2港元，每手1000股。



社區增值服務增長快速 多元化服務獲認可



世茂服務的收入主要源自三項業務：物業管理服務，社區增值服務及非業主增值服務。近年，公司增值服務表現突出。根據中指院資料，於2019年，公司來自增值服務的收入佔總收入的58.6%，於物業服務百強企業中排名第2位。其中社區增值服務錄得重大增長，所得收入佔總收入的百分比由2017年的6.0%上升至2018年的7.1%，並進一步上升至2019年的26.0%。



世茂服務的社區增值服務包括社區資產管理、家裝服務、停車位銷售、智慧社區解决方案等，公司積極為用戶提供多元化增值服務，未來計劃投放更多資源發展社區增值服務，如房產銷售及出租協助服務、家居服務、社區教育服務及社區空間營運服務。物業服務的根本是人的服務，隨著大眾消費水平的提高，大家追求更優質的生活及需要更多元化的服務，社區增值服務大有可為，增值服務有望推動公司未來持續增長。



運營方面，世茂服務通過數字化轉型，採用以線上平台與線下服務相輔相成的商業模式以服務客戶。線上智慧平台利用大數據科技,旨在提升業主及住戶的居住服務體驗。同時，線下服務又創造機會引導客戶流量至線上平台。公司的優質服務及多元化服務組合已贏得業內認可，2019年世茂服務獲中指院認可為「中國特色物業服務領先企業」。



通過獨立收購擴張市場 收入及利潤大幅增長



世茂服務的母公司是世茂集團，世茂集團按2019年合約銷售計算排名為中國房地產開發商第9位。世茂服務的業務發展得到了世茂集團的鼎力支持，背靠母公司，公司可以獲得許多優質資源，帶動其業績增長。但世茂服務並不滿足於此，近年公司積極通過獨立收購擴張，尋求新的商機。公司已在總部及各地區公司層面建立專業的市場拓展團隊，收購具有盈利能力的物管項目，通過收購做大規模，跑馬圈地，迅速佔領市場。



2019年，世茂服務收購了海亮物業管理及泉州三遠的51%股權。2020年1-8月，公司又先後收購廣州粵泰的全部股權，福晟生活服務的51%股權，成都信誼的67%股權，北京冠城的全部股權，浙大新宇的51%股權。截至2020年6月30日，公司合約總建築面積為125.5百萬平方米，覆蓋中國26個省份108個城市，管理293項物業，在管總建築面積達85.7百萬平方米。其中有32.1百萬平方米的在管建築面積位於經濟發達及增長迅速的長三角地區，發展潛力可期。



世茂服務戰略性的收購擴張推動了公司營收和利潤的快速增長。2017-2019年，公司實現收入分別為1,042.5百萬元、1,329.3百萬元、2,489.1百萬元，複合年增長率為54.5%，利潤分別為108.8百萬元、146.2百萬元，384.5百萬元，複合年增長率為88.0%。由於在管建築面積、收入及利潤迅速擴大及提升，公司於2019年獲中指院認可為「中國物業服務百強成長性領先企業」之一。世茂服務憑藉已確立的市場地位、市場擴張的雄厚實力及品牌形象，上市後，在資本助力下，有望進一步擴大市場份額。







Oct 20, 2020, 16:25 HKT/SGT

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