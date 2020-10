Tuesday, 20 October 2020, 13:06 HKT/SGT Share:

來源 中匯集團控股有限公司 中滙集團(0382.HK)旗下院校擴容增生 两院校新生報到率及在校學生總數同創歷史新高

香港, 2020年10月20日 - (亞太商訊) - 粵港澳大灣區(「大灣區」)最大的民辦商科高等教育集團中滙集團控股有限公司(「中滙集團」或「本集團」,股票編號:0382.HK)欣然發佈其在中國廣東省廣州市運營的兩所民辦高等教育機構廣東財經大學華商學院(「華商學院」或「學院」)及廣州華商職業學院(「華商職業學院」或「職院」)於2020/2021學年的新生報到情況及平均學費。受惠於中滙集團旗下院校順應當今社會對大商科、大健康、IT及新媒體等人才的迫切需求所进行的高端課程設置的不断创新,以及廣大學生家長對華商教育品牌的追捧和對辦學能力的認可,再加上肇慶四會校區已投入使用,學院與職院於2020/2021學年的新生報到率同創歷史新高,平均學費也錄得可觀增長,同時生源質量不斷提高。







華商學院新生報到率創新高,生源質量再提高

華商學院位於廣東省廣州市增城區及肇庆四会,是一所財經特色鮮明,涵蓋經、管、文、工、藝、理、醫等多學科的全日制高水平應用型本科高等學校。截至2020年10月19日,華商學院於2020/2021學年的新生報到人數為7,041人,其中統招本科為5,044人,專插本為1,997人,整體報到率為95.94%,相比去年整体報到率91.82%大幅提升4.12個百分點;新生平均學費由去年的人民幣27,973元上升5.38%至人民幣29,478元。



在大灣區生源充足的大格局情況下,學生質量亦穩步提高,學院统招在廣東省文科投檔分大幅超過本科線34分;理科投檔分超過本科線33分,相比去年的文理科超幅分別提升3分和5分。此外,今年報考華商學院專插本的考生為6,038人,位列全省獨立學院第一位,華商學院專插本的受歡迎程度逐年提升;同時生源质量也再創新高,會計學、市場營銷、新聞學、英語、視覺傳達設計等熱門專業最低投檔線遠超省控線80-97分。本集團認為持續提升的錄取分數線不僅體現了較高的辦學水平,同時也為我們獲得源源不斷高質量學生提供了最好的憑證。



華商職業學院新生質量與數量齊升 大幅擴招下新生報到率仍創新高

華商職業學院同樣位於廣東省廣州市增城區,與華商學院共享一個校區,目前已形成商科、工科、醫藥大健康為主,並積極拓展教育、藝術設計和現代服務類專業群,多學科專業協同發展態勢。截至2020年10月19日,職院於2020/2021學年的新生報到人數由去年的4,459人大幅上升至6,034人,同比增長35.32%,報到率為85.21%,相比去年83.14%的報到率提升2.07個百分點;而新生平均學費由去年的人民幣16,042元上升8.56%至人民幣17,416元。值得一提的是,今年職院的招生計劃相比去年大幅增加约2,000人,在此前提下,報到率仍能創歷史新高,充分印證了本集團差異化辦學成果。此外,學生質量亦繼續攀升,職院在廣東省的理科最低投檔分超過廣東省分數線134分,相比去年的超幅提升22分。



關於中滙集團控股有限公司

中滙集團控股有限公司(「中滙集團」或「本集團」,股票編號:0382.HK)為粵港澳大灣區最大的民辦商科高等教育集團,及教育行業中拓展國際市場的早期先行者。截至2020年5月31日止,本集團的在校學生人數為35,444名,旗下擁有5間國內外學校。



於中國,本集團目前於廣東省運營兩家中國民辦高等教育機構,即本科院校廣東財經大學華商學院及大專院校廣州華商職業學院,以商務課程(如會計、金融、經濟學及商務英語)為課程設置戰略重點;於海外,本集團於澳大利亞運營一家經澳大利亞技能品質署ASQA許可的民辦職業教育機構,即澳洲國際商學院(Global Business College of Australia或GBCA),提供職業教育課程和其他非學歷短期課程,澳洲國際商學院是經澳大利亞政府批准的首所中國國際教育機構。本集團亦於2019年12月收購了一間經新加坡教育部EduTrust權威認證的民辦職業教育機構,即新加坡中滙學院(Edvantage Institute (Singapore)或EIS)(前稱:NYU Language School),具有提供國際認可課程資質,以及在新加坡招收本地學生和海外留學生的資質。此外,2020年第一季度,本集團於澳大利亞新增一間經澳大利亞高等教育品質與標準署TEQSA認證和許可且擁有自主招生資質並提供及頒發本科和碩士學位的高等教育機構,即澳大利亞中滙學院(Edvantage Institute Australia或EIA),該學校計劃於2020年11月開始招生。



