研祥智能接獲71.6%有效接納H股要約 延長要約期至11月9日

香港, 2020年10月20日 - (亞太商訊) - 中國內地特種計算機產品製造商研祥智能科技股份有限公司(「研祥智能」或「公司」;股票代碼:2308.HK)公佈,截至2020年10月19日下午四時,要約人就H股要約接獲共220,828,199股H股的有效接納,佔全部已發行H股約71.6%。



公司須獲得全部H股股東所持H股的至少90%作為最低有效接納,才能使整個H股退市計劃生效。現時,公司獲香港證監會同意延長H股要約的接納期限至2020年11月9日(周一),又或延長至滿足最低有效接納之日,以較早者為準。



研祥智能的控股股東是H股要约人,擬以每股H股股份現金1.50港元作為要約價,收購全部已發行H股。這次H股要約為H股股東提供了套現良機。



是次延長接納要約的限期,使意欲接納要約的股東能有較充分時間進行相關接納要約手續。特別是研祥智能是H股,沒有強制性收購,故此,欲接納H股要約的股東一定要自主完成接納H股要約的手續。



要約人計劃公司於H股退市後,不會向上海證券交易所或任何其他證券交易所申請准許公司股份上市,故此退市後公司的股份不會流通,並不受上市條例規管。



根據此延長接納期限至2020年11月9日(周一)下午4時的時間表,2020年11月9日(周一)下午7時或之前,公司將會宣佈H股要約的接納結果。若H股要約成為無條件,公司將在2020年11月18日(周三)或之前,就截止期限前收到的H股要約接納寄發有關股款,並於2020年12月8日(星期二)下午4時正於香港聯交所自願退市。



公司設有電話熱線(香港:3844 0120 /中國內地:010 6533 4545) 及查詢電郵 ( enquiry@evoc.cn ) 供H股股東查詢。







