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來源 中國生物製藥有限公司 中國生物製藥副主席兼執行董事鄭翔玲女士及執行董事謝炘先生合共增持公司70萬股股份

香港, 2020年10月19日 - (亞太商訊) - 中國領先的創新研發驅動型醫藥集團—中國生物製藥有限公司（「中國生物製藥」或「公司」，連同附屬公司統稱「集團」）（股票編號：1177）公佈，副主席兼執行董事鄭翔玲女士（「鄭女士」）及執行董事謝炘先生（「謝先生」）於2020年10月16日合共增持公司700,000股股份，而同日集團亦購回1,628,000股股份，再次反映管理層對集團的發展前景充滿信心。



是次增持中，鄭女士以平均價每股7.9595港元購買500,000股公司股份，持股量由4.65%增至4.66%；而謝先生以平均價每股7.9300港元購買200,000股公司股份，持股量由0.87%增至0.88%。



較早前，集團管理層亦多次增持公司股份，包括鄭女士於今年7月從市場增持中國生物製藥2,380,000股股份，而謝先生亦於9月合共增持公司17,000,000股份。



集團的股份購回及管理層多次增持，均反映其對中國生物製藥的發展前景充滿信心。



有關中國生物製藥有限公司（股票編號：1177）

中國生物製藥是中國領先的創新研發驅動型醫藥集團，業務覆蓋醫藥各種研發平台、智能化生產和強大銷售體系全產業鏈。其產品包括多種生物藥及化學藥，在肝病、腫瘤、骨科、抗感染及呼吸系統疾病等多個極具潛力的治療領域處於優勢地位。



中國生物製藥是以下指數成份股：MSCI全球標準指數之中國指數、恒生指數、恒生-工商指數、恒生綜合指數、恒生綜合-消費品製造業、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數、恒生中國（香港上市）100指數、恒生港股通指數，以及恒生中國（香港上市）25指數。中國生物製藥於2016、2017及2018年連續3年獲《福布斯亞洲》選為「亞太最佳公司50強」。





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