退市之後 光滙石油：採取必要措施 維護持份者利益

香港, 2020年10月19日 - (亞太商訊) - 光滙石油(控股)有限公司(以下簡稱「光滙」或「公司」)宣佈,公司股份於2020年10月20日上午9時起取消上市地位,該股份不再於聯交所買賣。儘管如此,董事會仍將繼續努力完成當前的債務重組計劃,並且經營及持續發展當前的業務,從而努力實現公司價值最大化。公司還將採取必要的措施,包括徵尋相關專業顧問及機構的意見、商討及研究可行的具體方案,最大程度地減少取消上市地位對公司持份者造成的影響,及保護公司所有持份者的利益,包括公司的所有債權人及小股東。



上市覆核委員會於2020年10月7日致函通知公司,在2020年9月18日舉行的上市覆核委員會聽證會後,其決定維持上市委員會撤銷公司上市地位的決定。但是,公司董事會認為管理層已經盡最大努力並利用所有可用資源來滿足復牌條件/指引。董事會亦認為,公司的復牌計劃是合理可行的,以滿足所有復牌條件。然而,由於冠狀病毒爆發,該計劃的實施被推遲,包括停止了審計工作的完成,延長了與債權人和公司資產購買者的談判,其超出了公司的控制範圍。



然而,公司向上市覆核委員會呈報公司已竭盡所能,並真切地落實行動以滿足復牌條件/指引,並重組公司未償還債務和業務運營。公司進一步向上市覆核委員會提交了公司為滿足復牌條件/指引所採取的措施,其中包括以下內容:



(a) 國衛會計師事務所有限公司已獲委任為公司新任核數師,自2020年1月23日起生效,以填補羅兵咸永道辭任後之臨時空缺,及繼續進行未刊發財務業績之審核工作;



(b) 公司已委任羅申美企業顧問有限公司對Brightoil Petroleum (S’pore) Pte. Ltd. (「BOPS」)(公司的間接全資附屬公司)於截至2017年6月30日止財政年度內進行的多項背對背買賣或訂購銷售交易進行法證調查。該法證調查報告已完成,及有關該法證調查之主要發現的公告已於2020年1月31日發佈。羅申美進一步受聘為BOPS於截至2018年6月30日止財政年度準備補充法證調查報告,該補充報告已完成,及有關該補充報告之主要發現的公告已於2020年9月17日發佈;



(c) 公司已分別於2020年8月14日和2020年9月11日發佈了截至2017年6月30日止年度之經審核年度業績公告和年度報告。隨後,截至2017年12月31日止六個月之未經審核中期業績公告於2020年9月17日發佈;



(d) 公司與債權人持續協商,取得與數名債權人達成了和解協議和債務重組協議。債務重組完成後,各貸款期限將延長至一年至十二年不等,債務總額將大幅減少;及



(e) 公司已出售所有船舶以籌集資金償還公司所欠的未償債務,並且公司正在出售其在舟山的儲油和碼頭設施中的大部分權益,以籌集更多資金償還部分債務。



公司提交表示,如果批准延期,公司將能在2020年底前遵守復牌條件/指引。公司董事會對上市覆核委員會決定維持上市委員會決定的決定,以及拒絕批准公司延期的要求表示深切遺憾。



有關公司之發展、未來計劃及財務信息的進一步資訊,可繼續通過公司網站:www.brightoil.com.hk 獲得,或聯絡公司投資者關係部 ir@bwoil.com。股東如對取消公司於聯交所上市地位之影響有任何疑問,務請徵詢適當之專業意見。



有關光滙石油



光滙石油(控股)有限公司是以發展上游油氣資源開發業務為主,中、下游業務為輔的能源資源型企業。主要從事上游油氣田開發開採和生產、石油倉儲與碼頭以及石油國際貿易與海上供油等業務。在新疆有兩個總儲量約178 億立方米的陸上天然氣田和渤海灣有一個總儲量1.2 億桶的海上油田,並連續多年入選「中國企業500 強」和「中國民營百強企業」等榜單。



本新聞稿由光滙石油(控股)有限公司發佈。



如欲瞭解有關光滙石油的更多資訊,請登錄公司網站 www.brightoil.com.hk



詳情垂詢:

光滙石油(控股)有限公司

蔡小姐

電話:(852) 2834 3188

電郵:ir@bwoil.com





