Wednesday, 14 October 2020, 21:31 HKT/SGT Share:

來源 天韵國際控股有限公司 天韵國際攜多款自家品牌產品 精彩亮相2020年秋季全國糖酒會 獲眾多經銷商青睞 為自家品牌銷售提供強勁的增長動力

香港, 2020年10月14日 - (亞太商訊) - 中國領先的品牌加工水果產品銷售商及製造商天韵國際控股有限公司（「天韵國際」及其附屬公司統稱「集團」，股份代號 : 6836.HK）欣然宣佈，集團旗下全資附屬山東天同食品有限公司（「天同食品」）及宜昌天同食品有限公司（「宜昌天同」）獲邀參加於山東省濟南市舉辦的2020年秋季全國糖酒會（「糖酒會」）。作為中國食品行業的「晴雨表」以及被業內人仕稱為「天下第一會」，本屆糖酒會吸引了近3,000家食品酒類企業參展，專業採購商多達15萬人，是食品行業經銷商採購產品的理想平台。



集團於糖酒會的展覽區域、產品展示以及經銷商代表于展區與集團代表洽談中



於糖酒會上，集團憑藉天然優質的產品以及多樣化的包裝形式，成功獲得眾多經銷商的好評，重點展示了自家品牌「繽果時代」旗下的全新產品，連日來展銷攤位人頭湧湧，人流絡繹不絕。是次參展有助促進集團與來自全國各地的經銷商的直接溝通交流，為集團自家品牌銷售的高速增長趨勢奠定良好的基礎。現時集團自家品牌產品銷售覆蓋全國27個省份、直轄市及自治區，品牌價值更首度跨越人民幣15億元大關。



集團主席兼行政總裁楊自遠先生表示：「我們很榮幸再次參與此業界的盛事，並獲得一眾經銷商的青睞。我們將繼續為消費者帶來不同類別及水果品種的新產品，積極參與各類展覽會，完善銷售網絡的佈局，以拓展自家品牌產品地域覆蓋範圍，帶來自家品牌銷售強勁的增長動力。同時，通過多形式的線下和線上營銷模式，加強與消費者互動，提升銷售及線上線下自家品牌的形象，推動自家品牌業務的發展，鞏固集團的市場領導地位。」



關於天韵國際控股有限公司 (股份代號﹕6836.HK)

天韵國際控股有限公司（「本公司」集團「統稱（及其附屬公司）」主要從事 (i) 生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯，玻璃瓶及鋁箔袋的加工水果產品及 (ii) 新鮮水果買賣。加工水果產品以自家品牌「繽果時代」、「果小懶」和「天同時代」及原廠委託製造代工方式出售。



集團致力於爲客戶提供健康安全的產品，作爲國內外資質認證最爲齊全的食品企業之一，時刻緊貼嚴格的國際生產標準，並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A)、IFS 食品（高級）、FDA（FSMA）、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 等認證，集團還通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。 同時，集團作爲中國「同綫、同標、同質」工程出口食品企業，供應國內市場和供應國際市場的產品達到相同的品質水準。自2016 年起，集團自家品牌的優質加工水果產品繼續獲得市場的高度認可， 並獲國家級機構頒授「中國罐頭產品品質證明標志」的榮譽及資格，成為中國加工水果行業內能夠在其產品貼上「零添加防腐劑」標誌的首家水果加工商。



集團在2017 年分別被國際知名財經雜誌《福布斯》評選為福布斯中國百強潛力上市公司及成為山東省臨沂市榮獲「2017 年度臨沂市市長質量獎」榮譽的綜合食品生產銷售企業。集團全新自有研發及生產的純水果休閒食品在2018 年也榮獲中國國家知識產權局頒發「發明專利證書」。 集團及其「繽果時代」自家品牌於2019年分別被國家機構評為中國罐藏食品領先企業及領先品牌。



欲瞭解更多集團詳情，請瀏覽集團網站 www.tianyuninternational.com





Oct 14, 2020, 21:31 HKT/SGT

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