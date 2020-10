Wednesday, 14 October 2020, 12:01 HKT/SGT Share: 堃博C輪融資數千萬美元 持續領跑肺部疾病精准介入治療領域

香港, 2020年10月14日 - (亞太商訊) - 肺部疾病精准介入治療技術引領者 堃博(Broncus)公司日前宣佈,已完成數千萬美元的C輪融資。本輪融資由清池資本領投,百度資本、濟時資本、信銀投資、德弘資本、啟明創投跟投。本輪融資所得將主要用於鞏固和擴張堃博旗下肺部疾病診療核心產品線,加速新產品的研發、臨床研究、註冊審批以及多元化的全球市場佈局,幫助堃博持續領跑肺部疾病精准介入治療領域。堃博此前獲得啟明創投、Intuitive Surgical等全球知名風險投資機構以及產業巨擘的持續投資。







肺癌、慢阻肺患者人群巨大,疾病危害嚴重。以肺癌為例,肺癌是全球範圍內發病率和死亡率最高的惡性腫瘤,世界衛生組織(WHO)在2018年發佈的全球癌症報告中指出,肺癌是2018年全球發病率最高的癌症,占到當年新發癌症總病例數量的11.6%。僅在中國就約有1億肺小結節攜帶者,每年新發肺癌患者近80萬例,其中70-80%患者在發現肺癌時已屬晚期。早期肺癌的五年生存率約為90%,6倍於晚期肺癌。早診斷早治療,是延長肺癌患者生存時間最有效的手段。但通過低劑量螺旋CT發現的結節因為大小和位置,大部分難以在早期進行組織活檢並完成病理分析。



臨床醫生一直渴望能以精准、微創的介入手術來診治肺癌、慢阻肺等肺部惡疾,由於肺部解剖結構和病灶位置等原因,病灶難以準確定位和精准到達,阻礙了介入手術在肺部疾病診療中的廣泛應用。全肺病灶抵達的導航平臺推出,是實現肺部疾病介入診療至關重要的技術突破。



堃博旗下的LungPro®系統是全球唯一實現全肺抵達的導航系統,擁有全球唯一經支氣管出氣道導航技術專利保護,該系統使臨床醫生第一次經氣道入路在整個肺部實施介入手術,已獲得美國FDA、歐洲CE以及中國NMPA認證,在全球範圍內已經獲得超過100 項專利授權。此外,InterVapor®熱蒸汽治療肺氣腫系統、FleXNeedle®活檢針、BioStar®一次性內窺鏡吸引活檢針、調可達™可調彎鞘管等介入耗材已經在不同國家和地區獲批上市,射頻消融治療肺癌等項目也進入上市前臨床試驗階段,為呼吸介入治療帶來全套解決方案。



堃博CEO湛國威表示:「近年來,包括美敦力、強生、奧林巴斯等國際巨頭在內的不同領域國際器械企業在肺部領域深度佈局,驗證了Broncus領先於市場在介入呼吸領域發力的前瞻視野,來自業界頂尖企業、醫生、投資者的認可和支持也夯實了堃博的先鋒地位。對比其他產品而言,LungPoint®和LungPro®系統優勢明顯,堃博以全肺導航為平臺,正進一步加速微創、精准的介入診治技術的開發和商業化應用,不斷為醫生和患者提供各種肺部惡疾的創新診治方案。」



本輪領投方清池資本創始人李彬博士表示:「堃博是清池資本今年在醫療器械領域的又一重大投資佈局。在全球範圍內,肺部疾病的介入診療存在著巨大的醫學缺口。堃博擁有全球領先的肺部導航系統,豐厚的資料積累以及尖端的分析技術,並以此為基礎搭載相關介入活檢耗材和治療工具的應用。我們相信,作為肺部疾病診療領域的全球領先技術公司,堃博導航平臺所積累的關於檢測和介入治療的海量資料將説明國內外的臨床醫生更有效地為病患提供創傷小、個性化的診斷與治療,造福全球龐大的肺病患者群體。」



關於堃博

堃博是一家專注於肺部疾病診療技術研發和生產的高新技術企業,旗下擁有美國Broncus Medical, Inc.,Uptake Medical Technology, Inc.和杭州堃博生物科技有限公司三家研發生產型企業,聚焦肺癌、慢阻肺等肺部疾病精准微創介入診療產品,對肺部疾病診療模式進行顛覆性變革,提高肺疾患者生存率,縮短診療週期,節省醫療資源。堃博與Intuitive Surgical、Olympus Europa在不同領域建立了戰略合作關係。堃博全部技術為公司內部研發團隊自主開發,其核心技術在包括美國、歐洲和中國在內的全球主要市場擁有超過100項專利授權。其中堃博在肺部導航技術及肺部介入診療技術擁有核心智慧財產權,在全球範圍內已經獲得超過70 項專利。



關於清池資本

立足於中國香港和上海,清池資本 ( www.lakebleu-cap.com ) 是一家專注於醫療醫藥領域的投資平臺。清池資本旗下的二級市場美元基金,是亞洲地區規模最大的二級市場醫療醫藥基金之一,其憑藉優異的投資業績多次被權威機構評選為亞洲地區最佳醫療醫藥基金。清池資本同時亦活躍於國內醫療醫藥私募股權投資中後期,已成功投資近30家處於成長期的優秀企業,並為被投企業在資本運作和業務合作等方面保駕護航,提供多樣化的增值服務。



傳媒垂詢:

堃博

鄧雪蕊 電郵:shirley.deng@dnamedtech.com





Oct 14, 2020, 12:01 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 制药及生物技术, 健康与医药, Venture Capital & PE

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network