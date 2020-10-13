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來源 網龍網絡控股有限公司 索尼國際教育攜手網龍華漁教育推出「教育雲平台」 進軍日本市場

香港, 2020年10月13日 - (亞太商訊) - 全球領先的互聯網社區創建者 - 網龍網絡控股有限公司（「網龍」或「本公司」，香港交易所股票代碼：777）欣然宣布，網龍旗下教育業務子公司 - 網龍華漁教育與全球知名的索尼集團旗下教育子公司索尼國際教育於10月13日舉辦的第三屆數字中國建設峰會數字絲路分論壇上共同發布了「教育雲平台」產品，該平台將於10月在日本關東地區的重要縣市開始逐步推行，為當地院校提供教育信息管理和教育大數據等服務。



此次上線的「教育雲平台」，是2019年9月雙方簽署「日本智慧教育雲平台合作協議」後的首個落地項目，中日兩國的教育資源也因此得到了進一步互利共通。為配合日本各地區迅速引入教育信息化解決方案，為學校提供優質教學管理工具，保證教學工作的正常開展，網龍近年在日本積極進行教育信息化佈局，利用AI、互聯網和大數據等技術，幫助當地解決教學信息管理問題，有效提升當地教育質量。



此次與索尼國際教育共同合作發布的「教育雲平台」，是基於網龍的SaaS服務平台並進行優化的產品。該平台利用「標準化+服務化+組件化」的方式提供教、學、練、測、評、推薦等核心教學活動，打造符合日本當地教育特色的綜合管理服務平台。同時，該平台還將提供統一數據、統一接口規範、統一應用管理等功能，方便整合各種第三方能力和第三方資源，全面實現校園數字信息化，並運用大數據分析，提升學校管理信息化和決策科學化水平。該平台未來將進一步通過索尼國際教育的渠道向日本其他地區推廣，並通過提供平台運營服務以及增值內容和服務進行變現。



針對「教育雲平台」的啟動，索尼國際教育董事長兼CEO礒津政明表示：「與網龍華漁教育共同合作的『教育雲平台』具備強大的教育管理和大數據分析能力，可以很好地匹配個性化學習服務，並能進行可視化和多模塊的靈活組裝，同時操作簡潔，系統穩定，是學校管理者及教師的得力助手。『教育雲平台』對未來的教育信息化發展起到了積極推動作用，未來將在日本更多地區進行推廣與合作。」



網龍CEO熊立博士表示：「對教育的不斷探索、推出被行業認可的產品，是網龍始終堅持的初心。近年來，網龍通過技術輸出、教育資源輸出等手段，先後與多個國家建立合作關係，推動周邊國家的教育科技發展，對世界輸出了數字教育解決方案。憑藉此次『教育雲平台』的落地，及合作夥伴索尼國際教育在日本市場的強大品牌、資源和渠道優勢，網龍教育業務也期待為日本市場提供更多的增值服務，網龍更希望復制該模式，繼續出海惠及全球。」



關於網龍網絡控股有限公司

網龍網絡控股有限公司（香港交易所股份代號：777）是全球領先的互聯網社區創建者，在開發和擴展多個互聯網及移動平台方面擁有悠久的優良往績，覆蓋用戶數以億計，包括建立中國首個網絡遊戲門戶–17173.com及打造最具影響力的智能手機服務平台–91無線。網龍於2020年7月27日正式獲納入恆生科技指數。



網龍成立於1999 年，成功自主研發多個著名的旗艦遊戲，包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》，是中國最具聲譽及知名度的網絡遊戲開發商之一。此外，網龍近年積極擴展在線教育業務，管理層秉承「打造全球最大的在線學習社區」的願景，旨在將「未來教室」普及至世界各地的學校。更多資訊請訪問 www.netdragon.com。



關於索尼國際教育

索尼國際教育是索尼集團全資子公司，成立於2015年，秉承「教育，創造未來300年」的發展理念，以「讓人人都能輕鬆便捷地享受教育；能與任何人互相學習和競爭；打破現有應用軟件和服務的產品格局，創新教育基礎平台」為己任，致力於提供跨越國界的、超越文化背景以及年齡差異的教育服務。索尼國際教育與世界各國的企業、教育相關團體、學校和教育培訓機構等合作，創建全新的教育服務和平台，致力於推廣普及STEM的理念，並提供優質的內容、服務以及探索新的教育方式。



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Oct 13, 2020, 19:00 HKT/SGT

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