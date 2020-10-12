Monday, 12 October 2020, 09:01 HKT/SGT Share: 滄港鐵路有限公司公佈於香港聯合交易所有限公司主板上市計劃詳情 共發售250,000,000股股份

發售價介乎每股0.85港元至1.10港元



香港, 2020年10月12日 - (亞太商訊) - 在河北省所有地方貨運鐵路營運商中排名第一及在中國所有地方貨運鐵路營運商中排名第四 的滄港鐵路有限公司（「滄港鐵路」或連同其附屬公司統稱「集團」）宣佈將股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的詳情。集團經營滄港線，主要提供東行和西行鐵路貨運服務和其他輔助服務，包括裝卸、道路貨運、專用線的營運、維修和保養、鐵路路基及其他鐵路設施建設和若干其他業務。







發售詳情



集團擬發售合共250,000,000股股份（視乎超額配股權而定），其中225,000,000股股份（視乎超額配股權而定及可予重新分配）為國際配售股份，25,000,000股股份（可予重新分配）為香港公開發售股份。每股發售股份指示性發售價範圍介乎0.85港元至1.10港元。經扣除有關全球發售的包銷費用及估計開支，並假設超額配股權未獲行使，而發售價為每股股份0.975港元（即指示性發售價範圍的中位數），估計集資淨額約為199.0百萬港元。



香港公開發售於2020年10月12日（星期一）上午九時正開始，並將於2020年10月15日（星期四）中午十二時正結束。最終發售價及分配結果預期將於2020年10月22日（星期四）公佈。股份預計將於2020年10月23日（星期五）開始在聯交所主板交易，股份代號為2169，每手買賣單位為4,000股。



創陞融資有限公司為是次上市的獨家保薦人。創陞證券有限公司及國泰君安證券（香港）有限公司為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。



投資亮點



擁有優越的鐵路位置及增長潛力

優越的地理位置為集團提供了穩定的業務渠道和增長機會。集團經營之鐵路為滄港線，其始於滄州，終於渤海新區（包含黃驊港），並與朔黃線及邯黃線相連。煤炭運輸佔集團的鐵路貨運貨物總額的大部分，而滄港線的位置將集團置於中國西部產煤量豐富的地區（特別是陝西省、山西省及內蒙古，大量煤礦所在地）以及煤炭缺乏的華東及華南地區之間。



隨著中國經濟的持續增長，中國東部及南部市場對煤炭的需求預期繼續由2019年的1,427.1百萬噸增加至2024年1,494.1百萬噸。中國政府已制定「西煤東運」國家戰略，強調從西向東運煤的重要性。滄港線的位置使得集團成為連接中國煤炭生產區及消耗區的綜合鐵路港口運輸網絡（連同朔黃線及邯黃線）的組成部分，從而受惠於「西煤東運」政策，為其提供與煤炭運輸有關的穩定業務渠道。



根據弗若斯特沙利文報告，黃驊港是中國2018年及2019年煤炭出貨量分別最大及第二大的港口，並將為「一帶一路倡議」及雄安新區開發的重要港口。按2018年及2019年礦石平均每日吞吐量而言，黃驊港在中國所有港口分別排名第八及第十一，預計其貨物吞吐量由2018年的287.7百萬噸增加至2025年的460.0百萬噸，複合年增長率為6.9%，預計未來黃驊港對中國的煤炭運輸及分銷而言將變得更加重要。



渤海新區被認定為國家級經濟技術開發區 、國家新型工業化產業示範基地及中國物流實驗基地。該區在國家經濟中將發揮越來越重要的作用，促進鐵路貨運的需求，為集團提供潛在客戶。



集團亦為山東北部（魯北）地區的一些客戶提供服務，該區是京津冀地區和山東省的核心交匯處，匯聚大量重煤用戶、化工廠家及石化公司。



有利的政府政策有助集團保持地理優勢

根據鐵路建設的相關政府計劃包括「鐵路十三五規劃」，並無任何建設計劃顯示未來五年會於滄州－黃驊港地區建設可能與集團的鐵路構成潛在競爭的任何新貨運鐵路。中國政府持續調整運輸結構以增加鐵路運輸及減少道路貨運。2018年年底，政府開始禁止卡車在天津港以及渤海其他港口裝卸煤炭。根據國務院的通知 ，2020年，全國鐵路貨運量應比2017年增長30%，京津冀平原及周邊地區的鐵路貨運量應增長40%，長三角地區的鐵路貨運量應增加10%，而汾渭平原的鐵路貨運量應增加25%。



另外，根據國務院於2018年7月頒佈的「打贏藍天保衛戰三年行動計劃」，到2020年的供暖季節，將煤炭運輸到主要港口（包括黃驊港）的僅有獲准方法為海運或鐵路運輸，故預計鐵路貨運業會有增長，為集團提供發展業務的空間。



高度的獨家性及免受競爭的影響

集團參與建設專用線路基，若干專用線由其主要鐵路線直接連接至主要本地客戶的工廠或場所。集團透過專用線提供低成本高效率的運輸服務，與主要客戶建立了穩健的合作關係。



雖然目前在滄州－黃驊港地區有其他鐵路，但由於各鐵路的功能早已區分，來自該等其他鐵路的直接競爭有限。邯黃線在河北省提供東北行及西南行鐵路運輸服務，而滄港線則提供東行及西行鐵路貨運服務，兩者為位於不同省份的不同客戶提供服務。朔黃線主要為同一集團（作為其擁有人）內其關連公司提供服務，而滄港線向所有第三方客戶開放。滄州－黃驊港地區內並無其他鐵路可滿足如滄港線一樣的功能，讓集團在煤炭鐵路運輸方面佔據高度獨家性。



滄港線為唯一延伸至黃驊港河口港區（黃驊港東南部的開發區）的鐵路。黃驊港河口港區將有另外四個為最多達5,000噸位的船舶提供服務的碼頭，預計於2022年初投入運營。該等碼頭開始運營後，集團的鐵路運輸到該等碼頭的煤炭可從河口港區通過海運進一步直接運送到於山東擁有碼頭的客戶。



另外，在山東北部（魯北）地區，由於集團的車站靠近幾個主要客戶的場所╱工廠，使其能夠以相對具競爭力的價格從朔黃線運送煤炭予該等客戶。



與主要客戶建立的穩固關係

集團與主要客戶建立了穩固的業務關係，有關客戶包括中國最大的煤炭生產商。集團已經為若干客戶建設了該等客戶擁有的專用線，從集團的主要鐵路線直接延伸至該等客戶的工廠或場所，令鐵路貨運更容易。集團亦透過專用線增加有關客戶的運輸量以及加強其與該客戶關係的獨家性。



全面的業務能力及涵蓋行業各方面營運

集團已具備全面的營運能力，涵蓋客戶（特別是煤炭及礦石相關行業的客戶）的各種運輸及物流需求。除主要業務鐵路貨運外，集團亦提供一系列物流及運輸輔助服務，令其能收益更多元化，深化及加強與客戶的關係，並利用現有關係增加收益。



經驗豐富及盡責的管理團隊

集團由一支對鐵路貨運行業有著全面了解及豐富經驗的管理團隊領導，所有成員在鐵路貨運營運和管理方面均擁有超過十年的經驗。管理團隊於運輸及物流行業的豐富經驗及深厚知識一直以來有助集團物色及獲得鐵路貨運運輸市場的商機，對集團業務的持續發展至關重要。



未來增長策略



建設額外支線以擴大業務規模

由於鐵路貨運較道路運輸更具成本效益及環保，集團將會建設額外延伸至以下區域的支線以及新專用線，以獲得現有及未來商機及增加運輸量。集團將會建設的額外支線包括：



魯北工業園支線

集團將會建設魯北工業園支線，將其鐵路的港口站與魯北工業園連接。該支線預計約為20.7公里。作為該新支線建設的一部分，集團擬建設兩座新車站：一座位於山東省無棣縣以及一座位於魯北工業園。山東北部地區（魯北工業園所在地），有許多發電廠及冶金廠家及其他耗煤公司，建設此支線有助集團把握該等公司對集團運輸的貨物（尤其是煤炭、鋁土礦及化學品）的強大需求。另外，集團亦能透過此支線將煤炭直接輸送到集團現有及潛在的多名客戶，並有助節省成本，吸引新客戶。



渤海新區綜合產業園區支線

集團亦計劃建設渤海新區綜合產業園區支線，將集團鐵路的羊二莊站與渤海新區綜合產業園區連接。該園區有大量發電公司及化工廠，對媒炭、石油、瀝青均有殷切的運輸服務需求。建設此支線有助集團將貨物直接運輸到渤海新區工業園區內的客戶的場所，及以在未來通過專用線連接集團客戶的工廠。



專用線

為繼續吸引新客戶並加強與現有重要客戶的關係，集團正在與多名現有及潛在客戶進行有關建設額外的專用線以將集團直接連接到該等額外客戶的營業場所的討論。於2019年，一名現有客戶及四名潛在新客戶表示有興趣建設連接集團的渤海新區綜合產業園區支線的專用線。集團已從該五家公司收到建設連接彼等工廠或場所的專用線的申請函。



升級及提高現有鐵路的運輸效益

為支持進一步增長及滿足對鐵路貨運服務需求的日益增長，集團計劃對現有鐵路及設備進行現代化改造及升級，提高運輸效益，當中包括針對滄港線升級鐵路軌道、翻新路基及建設涵洞及其他必需基礎設施、購買額外機車，以及購買設備升級通訊、信號自動化及遠程監控系統，從而幫助集團增加整體營運效率，增加滄港線的整體運輸能力。



發掘西行運輸業務的潛力及收入來源多元化

集團正在發掘提升西行鐵路貨運的方法，包括從事更多將鐵礦、錳礦及鋁土礦及其他礦石由黃驊港以鐵路運送至河北、內蒙古、寧夏以及其他附近省份的業務。另外，集團亦有針對現有客戶宣傳西行鐵路貨運服務，並已於2019年就西行鐵路貨運增添兩名新客戶，以及建設京海礦石貨場（於2019年11月開始營運）。隨著京海礦石貨場開始營運後，集團的客戶可以使用道路運輸服務從黃驊港將礦石運至京海礦石貨場，暫時儲存礦石以及將礦石裝載到列車再進行西行鐵路貨運。集團相信此策略有助更好地利用現有西行鐵路貨運的運輸能力，令收入來源進一步多元化及增加收益。



所得款項淨額用途

假設超額配股權未獲行使且假設發售價為每股0.975港元（即指示性發售價範圍0.85港元至1.10港元的中位數），經扣除相關包銷費用及與全球發售有關的估計開支後，估計集團全球發售所得款項淨額將約為199.0百萬港元，並擬將撥作以下用途：



用途 / 百分比

建設兩條新的鐵路支線：63.3%

- 39.2%用於建設連接山東魯北工業園的支線

- 24.1%用於建設連接渤海新區的綜合產業園區的支線

技術升級、購買新機車及購買額外的設備：20.2%

- 12.9%用於升級及改造基本的基礎設施，包括鐵路軌道、周邊路基及建設涵洞及其他必要的基礎設施

- 4.8%用於購買一輛新機車

- 2.5%用於支付部分用於升級通訊、信號自動化及遠程監控系統的設備

結算土地使用權的部分應付款項：11.9%

償還銀行貸款：3.1%

營運資金及一般公司用途 ：1.5%







Oct 12, 2020, 09:01 HKT/SGT

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