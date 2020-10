Friday, 9 October 2020, 12:35 HKT/SGT Share: 力世紀將亮相中國國際進口博覽會 向全球展示旗艦級Apollo IE「金龍」及最新汽車出行技術

香港, 2020年10月9日 - (亞太商訊) - 力世紀有限公司(「力世紀」,「本公司」,香港聯合交易所股份代號:860.HK;連同其附屬公司統稱「集團」)欣然宣布將參與第三屆中國國際進口博覽會(「進博會」)。進博會將於2020年11月5日至10日於上海舉行,屆時約100個國家地區、超過2,000個參展單位共襄盛舉,當中包括一帶一路沿線50個國家地區。力世紀將藉此年度盛事展現集團全方位技術實力。



集團是次以「完備出行之旅」為題亮相進博會,迎來集團首個以一站式汽車出行技術解決方案供應商的身分介紹其整全、頂尖汽車出行技術的公開活動。



力世紀將於進博會展出其旗艦級極級超跑Apollo IE「金龍」,此亮眼的車型擁有奢華的外型設計,並配備V12引擎,勢成歷來最狂野的極級超跑之一。此外,力世紀將展示一連串最新的汽車出行技術,包括破天荒碳化矽雙逆變器800V系統、電動出行代步車、自動駕駛底盤及全新都市運送概念,定能為觀眾帶來耳目一新的非凡感受。



集團很榮幸邀請到來自各地方政府及上海科技大學的尊貴嘉賓及著名商界賢達蒞臨集團展位。



力世紀有限公司主席何敬豐先生表示:「本集團很榮幸首次獲邀參加2020年中國國際進口博覽會,進博會為全球首個以進口為主題的國家級博覽會。近年中國市場急速擴大開放,進博會為集團對外介紹其業務轉型及整全技術解決方案、深化與中國企業合作並助力未來業務增長的絕佳機會。我們衷心祝願進博會能順利舉行,並藉此希望向中國及世界各地觀眾推廣集團的國際地位。」



力世紀展位編號:汽車展區 1.2C1-001



關於力世紀有限公司

力世紀有限公司(「力世紀」,股份代號:860.HK)為一家領先的綜合汽車出行技術解決方案供應商,擁有自主研發能顛覆汽車出行的技術,矢志通過整合全球先進的汽車出行資產及網路,為「未來出行」打造全球領先的一站式汽車出行服務平台。



集團於2020年3月完成收購歐洲高性能極級超跑開發商Apollo Automobil 的86.06%股份後,以全新品牌「Apollo Future Mobility Group」出發,並以兩大支柱開展業務路向,分別為Apollo汽車 (Apollo Automobil) 及Apollo先進技術 (Apollo Advanced Technologies) 。除了開發及銷售極級超跑,以及以「Apollo」品牌進行交叉品牌許可業務外,集團透過整合Apollo Automobil及集團原有的電動車技術,從構思、設計、建模、工程、模擬、原型製作、實際測試,以至將生產前原型交付予客戶,提供一站式總承包技術解決方案,致力為全球汽車出行市場提供無縫、全面的解決方案平台。



集團的附屬公司包括歐洲高性能極級超跑開發商Apollo Automobil和日本首家電動汽車開發商GLM Co.Ltd,並目標於今年第4季完成全面收購德國汽車工程解決方案供應商Ideenion AG。此外,集團亦透過投資全球首個金屬3D列印汽車製造平台Divergent Technologies, Inc及行業領先的電動汽車充電解決方案供應商依威能源,拓展汽車出行技術。



如欲瞭解更多資訊,請瀏覽 http://www.apollofmg.com/



