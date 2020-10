Thursday, 8 October 2020, 12:02 HKT/SGT Share:

來源 樂享互動 樂享互動2020年上半年淨利潤大幅增加123.3% 深耕高附加值業務 打造行業領先的自媒體營銷服務體系

香港, 2020年10月8日 - (亞太商訊) - 中國效果類自媒體營銷服務提供商樂享互動有限公司 (「樂享互動」或「公司」連同其附屬公司,統稱「集團」;股份代號:6988)公佈截至2020年6月30日止六個月(「期內」)未經審核的中期業績。



2020年上半年,集團深化核心業務,持續提升服務,業績表現卓越。期內,集團錄得收益人民幣348.2百萬元,同比增長66.2%。集團毛利為人民幣94.5百萬元,同比增長87.3%。集團淨利潤大幅增長123.3%至人民幣61.4百萬元,淨利率由去年同期的13.1%增加至17.6%。



自媒體效果營銷需求增大 帶貨能力不斷提升



期內,集團線上產品效果類自媒體營銷服務收益約人民幣316.6百萬元,同比增長60.8%,主要為應用類(遊戲、文化、金融、應用、教育)收益。實物產品效果類自媒體營銷服務收益則約人民幣30.4百萬元,同比增長147.8%,主要為3C數碼配件帶貨收益。



線上產品活動及應用收益增加,由於自媒體效果營銷業務市場需求增大,以及公司在2020年上半年較2019年同期客戶數量有較大增加,加上數據算法、優化效率的提高,平均單價及接入的營銷點位有所提升,使總收益有較大增長。此外,於COVID-19爆發期間,遊戲、閱讀項目的需求增加,且項目的平均單價高,因此帶動整體收入增長。



集團3C產品電商營銷推廣業務於2018年10月開始運營,2019年上半年處於業務發展初期,後進入高速增長期,帶貨能力不斷提升,且受2020年初COVID-19影響,用戶線上消費需求增加,亦使收益有所增長。集團將挖掘更多的實物帶貨產品,加強3C數碼配件品牌合作的同時,增加零售、日化等產品的合作,拓寬實物帶貨項目的廣度,提升公司的整體盈利能力。



產品結構多元豐富 提供量身訂製的產品組合



集團的線上產品提供商主要包括營銷代理、應用開發商、網絡文學提供商、Html 5遊戲開發商及小程序開發商。截至2020年6月30日,集團與超過161個行業客戶合作。集團已設立覆蓋如遊戲、視頻及工具應用等逾十個種類的應用組合;集團的網絡文學產品包括覆蓋69個文學類別的超過779冊網絡書籍;集團的Html 5遊戲產品包括超過175個覆蓋角色扮演遊戲、戰略、動作及冒險種類的Html 5遊戲。



作為一家以算法為基礎及技術驅動的公司,樂享互動能夠通過自媒體發佈者為目標受眾提供量身訂製的產品組合。截至2020年6月30日,集團已累計向合共約23,362個微信公眾號及約233,620個用戶流量進入點提供服務。集團已服務合共4,127個微信公眾號,並擁有逾7.37億名粉絲。集團已積累大量匿名用戶行為數據,使集團能夠建立由專有商業智能技術支撐重要而有效的數據收集、強勁的數據分析能力及強大的技術平台。憑藉集團在數據收集、數據分析及技術平台中應用的專有商業智能技術,集團能夠根據內部效果測試結果有效推薦產品,以及能夠準確模擬營銷活動的實際效果,從而確保集團的盈利能力。



開發短視頻自媒體技術平台 加大力度發展高附加值業務



樂享互動是短視頻自媒體變現市場的先行者,其因高效變現能力而展現出強大增長。因此,近年自媒體發佈者對此一直有高度需求,短視頻自媒體變現市場已經成為整體自媒體變現服務市場的高增長分部。集團已開始為此分部打好基礎。集團在文本類自媒體方面的經驗令集團在為短視頻自媒體發佈者開發算法及技術平台方面較競爭對手具有優勢。憑藉集團將商業智能技術應用於文本類自媒體變現服務的豐富經驗,集團正在開發美接平台,作為技術平台,以服務行業客戶及短視頻平台上的自媒體發佈者。



集團深耕高附加值業務,將加大力度發展短視頻、電商等高附加值業務,近年來,短視頻的高速發展隱然成為互聯網最大的流量入口,集團也是第一批佈局該領域的公司,並且已經享受到第一波紅利,下半年,集團將加強短視頻的信息服務能力,為短視頻主和廣告主提供全方位的整合服務。



樂享互動有限公司主席兼行政總裁朱子南先生表示:「2020年下半年,集團將繼續深化信息優化系統及技術平台,致力於打造行業領先的自媒體營銷服務體系。集團將夯實核心競爭力,加強系統化的營銷服務能力,通過技術能力實現智慧信息優化,擴大業務規模,提升市場佔有率,奠定行業領先地位。同時,集團開始著力搭建全球的自媒體營銷服務體系,將效果類自媒體營銷服務擴展到尋求在海外短視頻平台上營銷產品的國內外行業客戶的海外平台,為公司長久、高速的發展奠定堅實的基礎。集團將積極實現業務量級的提升,把握住時代所賦予的契機,致力為廣大股東創造可持續的價值及帶來更理想的回報。」



關於樂享互動有限公司

樂享互動有限公司成立於2008年,是一家以算法為基礎及技術驅動的公司,也是中國領先的效果類自媒體營銷服務提供商之一。公司專注於利用商業智能技術為行業客戶以及自媒體發佈者提供服務。通過多樣化的自媒體網絡分銷,為行業客戶提供量身訂製的產品組合和效果類營銷服務。



