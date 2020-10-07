諾維娜全球生命醫療集團聯合創始人羅爾偉與羅彌倫宣布合法分離商業利益



新加坡, 2020年10月7日 - (亞太商訊) - 諾維娜全球生命醫療集團董事兼聯合創始人羅爾偉先生與羅彌倫先生今日宣布，已簽署一項協議，將所有業務利益合法分開。



羅爾偉，諾維娜全球生命醫療集團聯合創始人羅爾偉



根據這兩個堂兄弟與商業合作夥伴於2020年10月6日簽訂的分離協議：



1. 羅爾偉將以1新加坡元的價格，將他在新加坡註冊的Bellagraph Nova Pte Ltd.（以下簡稱“貝拉格夫維新”）擁有的所有股份轉讓給羅彌倫。此後，羅爾偉將辭去貝拉格夫維新董事的職務。

2. 羅彌倫將以1新加坡元的價格，將他在以下三家實體公司中擁有的所有股份轉讓給羅爾偉。此後，羅彌倫將辭去這三個實體公司的董事職務，即：

- 新加坡註冊公司Dorr Global Healthcare International Pte. Ltd. (以下簡稱“偉倫集團”);

- 新加坡註冊公司Rock Star Advisors Pte. Ltd.；以及

- 開曼群島註冊公司Novena Global Healthcare Group及其所有子公司.



羅爾偉和羅彌倫同意在不存在無法預見的困難的情況下，於2020年11月5日之前完成股份轉讓和辭職。如果需要延期，雙方將達成書面協議。



針對近期媒體圍繞兩個前商業夥伴進行的報導，以及警方對安永會計師事務所對財務報表偽造的投訴進行調查之後，雙方簽訂了分離協議。



根據協議，如果羅爾偉於2020年10月6日之後發現他是除上述四個實體公司以外的任何其他公司的股東和/或董事，那麼他和羅彌倫將盡一切必要終止該股權和/或董事職位。



關於與貝拉格夫維集團擬議的公司行動有關的媒體聲明，分離協議援引羅彌倫的陳述，羅爾偉雖然是貝拉格夫維新的董事，但並未參與貝拉格夫維新內部的任何業務決策。



本月早些時候，國際媒體援引Evangeline Shen女士代表“貝拉格夫維集團”的話說，後者仍在競購英超聯賽的紐卡斯爾聯合足球俱樂部。



“羅彌倫承認並同意，儘管羅爾偉是貝拉格夫維新的董事，但在Evangeline Shen向媒體評論貝拉格夫維集團仍在就紐卡斯爾聯合足球俱樂部進行收購要約之前，並沒有徵求他對貝拉格夫維新的看法和批准。” 分離協議如是說道。



羅彌倫還“承認並同意，儘管利益分離，他仍然對他執行的所有擔保承擔責任”，如分離協議所述。



羅爾偉評論說：“這是一個相互商定且具有法律約束力的文件，清楚地區分了我和羅彌倫自2008年以來一直參與的商業利益。我們共同經歷了許多挑戰，現在我們二人都在制定計劃，分別探尋自己的職業和追求。”



“該協議使我能夠清楚地解決轉讓給我的業務的法律和公司問題。關於所謂的諾維娜全球生命醫療集團賬戶的偽造，我明確聲明我沒有參與其中。我一直留在新加坡，並繼續為商業事務部（以下簡稱“ CAD”）提供協助。我不想對貝拉格夫維集團今天早些時候發布的新聞稿發表評論。我想表述的重點是，我將盡我最大的努力，為我擔任董事的公司實體中的利益相關者維護和提高價值。在適當的時候，其他人在當前困難中所扮演的角色將變得愈發清晰。” 羅爾偉補充說。



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Oct 7, 2020, 18:00 HKT/SGT

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