Tuesday, 6 October 2020, 11:00 HKT/SGT Share:

來源 天大藥業有限公司 天大藥業收購瑤池醫療及瑤池養生並達成深度合作

香港, 2020年10月6日 - (亞太商訊) - 天大藥業有限公司 (「天大藥業」,股份代號:455.HK,連同其附屬公司稱為「本集團」)欣然宣佈,其全資附屬公司天大館(香港)有限公司(「天大館香港」)以現金代價2,500萬港元收購主要從事中醫診療的瑤池漢方醫療中心有限公司(「瑤池醫療」)50.1%權益,及經重組後瑤池漢方旗下主要從事中藥保健品销售業務的全資附屬公司瑤池漢方養生有限公司(「瑤池養生」)的50.1%權益。收購完成後,瑤池醫療及瑤池養生創始人楊明霞博士(「楊博士」)將繼續擔任兩間公司的董事不少於15年,全面負責瑤池醫療及瑤池養生之日常經營,確保業務穩健發展,利潤持續增長。伴隨著本次收購,天大藥業與楊博士進一步達成深度合作關係,楊博士將會擔任天大館香港的母公司天大館集團的首席運營官不少於15年,憑籍其中醫專業經驗、及其於中醫業界的網絡和影響力,全面協助天大藥業發展天大館香港之業務。



天大藥業在香港主板上市,紥根於粵港澳大灣區,以發展中醫藥產業為基礎,發展創新藥物和醫療科技,發展優質醫療和保健服務,致力於成為藥品研製、中醫診療、醫療科技、健康管理領域具有市場競爭力和核心價值鏈的醫藥企業。天大藥業從中醫、中藥、中醫藥智能三大方面打造中醫藥全產業鏈,涉足中藥材供應、中藥飲片生產,建立控制中藥材品質的「天大標準」,並投資興辦新型中醫館—天大館。天大館秉承「上醫治未病」的中醫理念,恪守「中病即止,以人為本」的治療準則,遵循控制中藥材質量的「天大標準」,積極融合現代醫學和其它創新技術,提供特色專科、中醫全科、養生及健康管理服務,建立個性化疾病診療、預防與養生體系,達到「人與自然」、「傳統與現代」、「預防與治療」相互統一,追求天人合一的境界。天大館立足粵港澳大灣區,佈局全國全球,自2019年起已先後於珠海、香港及悉尼開館;並充分利用互聯網資訊技術、大數據、人工智能及其它創新科技,搭建「雲上天大館」,實現中醫藥服務線上線下相互融合、遠端診療及專家會診,為民眾提供優質、便捷、全面的中醫藥健康服務,推動中醫藥傳承、創新和發展。



瑤池漢方醫療中心有限公司為香港一間中醫醫療機構。以傳統中醫理論及實證科學為基礎,融入先進的醫療科技與設備,配以優質的中藥材,提供高端而現代化的中醫醫療服務,包括中醫診症、針灸、拔罐、推拿、皮膚及體質健康檢查等健康管理服務。此外,透過瑤池漢方養生有限公司經營中藥保健品的銷售業務。楊博士為香港著名註冊中醫師,憑藉多年的臨床經驗和廣受歡迎的中醫保健著作,深受大眾的肯定,並不時在各大媒體亮相。楊博士除了臨床工作外,更積極參與中醫藥的研發及有機中藥護膚品的開發,並已積累中醫皮膚科方面的深厚知識。



本次收購及達成深度合作為天大藥業帶來多方面的裨益:一、借鏡瑤池醫療及瑤池養生在中醫診所及中藥保健品销售的經營經驗和專業訣竅,有助於提升本集團的天大館業務和營運效率,及本集團中藥保健服務分部的表現;二、本集團中醫藥服務組合獲得進一步擴大,通过叠加瑤池醫療及瑤池養生的服务及产品体系,形成優勢互補、協同發展的格局,覆蓋不同阶层的客戶群體;三、瑤池醫療及瑤池養生業績併入本集團財務報表,其持續盈利能力有助於提升本集團的綜合收入及溢利,從而改善整體財務表現及提升市值;四、楊博士加入天大館集團,帶來更多專業訣竅及管理經驗,相信可為天大館香港的發展帶來更大的機會,促進本集團把握粵港澳大灣區战略機遇,加快發展中医药产业和天大馆业务。



天大藥業發言人表示:「本次收購及達成深度合作,為本集團於中醫藥全產業鏈發展上的重要舉措,尤其為天大館在粵港澳大灣區、乃至全國全球拓展开馆及加快发展,奠定了重要的专业基础,并积累了难得的专业经验。除內源性增長,天大药业一直注重外延性拓展,通過兼併收購來吸納行業成功的經營實體、人才及經驗,加快業務發展步伐,未來將繼續物色相關機會。中醫藥在國內外日益受重視,我們看好中醫藥在全球範圍內的發展前景,將乘著国家政策的東風,做好短中長期發展規劃,一步一個腳印朝著領先的綜合性醫藥企業目標邁進。」



傳媒垂詢

天大藥業有限公司

莊明(John Chong) |投資者關係及企業傳訊部經理

周沐筱(Michelle Zhou) | 投資者關係及企業傳訊部助理經理

電話﹕(852) 2295 3313

電郵﹕ir@tianda.com



Oct 6, 2020, 11:00 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network