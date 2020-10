Monday, 5 October 2020, 18:02 HKT/SGT Share: 本識顧問推出GRI可持續發展專業認證課程 調查顯示逾八成受訪者表示行業欠缺專業認證資格

香港/深圳, 2020年10月5日 - (亞太商訊) - 領先的企業可持續發展咨詢公司本識顧問公司今天宣佈已開始接受全球報告倡議組織 (GRI) 專業認證課程的報名,致力於縮小行業對可持續發展專業人士的需求和缺乏認證資格人才之間的差距。成功完成課程及通過考試者將獲授予「GRI認證可持續發展專業資格」。



本識GRI課程的參與者均可參加行業會議、網上研討會,以及定期獲得行業信息。



本識顧問創始人、GRI授權培訓師黃有傑先生表示:「ESG的浪潮已經來臨,認證專業資格來得正是時候。本公司於最近的網上研討會進行意見調查,發現逾八成的受訪者均認爲行業欠缺一個專業認證資格。作為香港和內地的GRI認證培訓合作夥伴,我們很高興能夠提供此專業認證課程,幫助解決ESG報告專業人才短缺問題,推動提高上市公司的報告水平。」



完成專業認證課程一共需獲取5分,包括從「GRI標準認證培訓課程」獲取3分,以及從「可持續發展報告流程」及「將SDGs融入可持續發展報告」兩個課程各取1分。取得這5分是報名GRI考試的先決條件,該考試將取代之前的GRI標準考試。該認證考試有效期為一年,屆滿之後,修讀人士可通過GRI的綫上平台,獲取持續進修學分,以維持其專業認證資格。



本識顧問自2015年起於香港成為GRI授權培訓合作夥伴,並於2020年起成爲中國首家GRI認證線上培訓合作夥伴。過去5年,本識顧問為公司董事會成員、機構投資者、可持續發展從業員、財經傳訊從業員、有志於可持續發展事業的畢業生,以及其他專業人士提供認證培訓。



關於本識顧問

本識顧問是一家專注於ESG信息披露、審驗和GRI認證培訓的專業咨詢公司,在香港和深圳均設有辦公室。我們乃香港ESG報告大獎的主辦機構,也是亞洲首個碳減排目標獲得SBTi批准的顧問公司。面對日益增長的對氣候變化披露的需求,本識已制定一套氣候變化解決方案,用於建立治理結構、制定戰略、與TCFD建議保持一致、建立基於科學的目標和提供節能解決方案。詳情請點擊此鏈接。



