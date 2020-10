Monday, 5 October 2020, 09:30 HKT/SGT Share: 中國生物科技服務(8037.HK)獲中國疾控中心轉讓新冠病毒基因工程重組疫苗技術

香港, 2020年10月5日 - (亞太商訊) - 中國生物科技服務(8037.HK)公佈,其間接全資附屬公司深圳金領域生物技術服務有限公司 (「深圳金領域」) 已與中國疾病預防控制中心病毒病預防控制所,訂立2019新型冠狀病毒肺炎 (COVID-19) 基因工程重組候選疫苗細胞株技術轉讓協議。據此,深圳金領域有權繼續開發、轉讓、評估、註冊申報、進行臨床試驗,並有權獨自實施、委託其他實體或與其他實體聯合實施臨床研究和生產和銷售該疫苗產品。



基因工程重組候選疫苗細胞株用於預防2019新型冠狀病毒,中國生物科技服務參與研發的疫苗已經展開動物實驗及藥效試驗,其可接受性良好,沒有任何副反應。本公司目前已经为該疫苗已完成了全球專利註冊,研究成果並已在國際上公開發表。該疫苗屬於基因工程亞單位疫苗,刪除了新冠病毒的有害基因,是目前正在研發中疫苗最安全的品種。



該疫苗可進行工業化生產,只需在普通GMP製藥車間進行,沒有培養病毒的生物安全危險;具有產能高,成本低,使用安全的特點。年產量可以達到二十億人份以上,成本是現有品種的四分之一。



新冠肺炎疫情全球蔓延,生物科技產業扮演著舉足輕重的地位。中國生物科技服務在細胞藥物開發、醫學檢測處於全球第一梯隊,擁有國際化的研究團隊。新冠肺炎疫情在香港爆發第三波時,中國生物科技服務夥同華大基因合資註冊成立的華昇診斷中心,向香港市民提供新冠肺炎檢測,累計完成近200萬個樣本,找出32例新確診病例,展示了華昇診斷中心精準且具有效率的檢測能力。



在市場關注新冠病毒疫苗何時可大規模投入使用時,公司已經積極佈局,這次深圳金領域獲轉讓新型冠狀病毒基因工程重組候選疫苗細胞株技術使用權和開發權,代表公司擁有獨自實施臨床研究、生產和銷售該疫苗產品的權力,正式加入新冠肺炎疫苗研發,冀為全球人類健康作貢獻。中國生物科技服務將精準的檢測能力和積極推進疫苗研發及工業生產的優勢結合,形成協同效應,共同加速發展以對抗新冠病毒疫情。



基因工程重組候選疫苗細胞株由畢勝利教授、高福院士、蘇秋東博士,武桂珍研究員等團隊研發,團隊有豐富的研究經驗。畢教授現任中國疾控中心病毒病所肝炎室主任。1984年畢業於同濟醫科大學,1989年畢業於中國預防學科學院病毒學研究所,1989年至1993年應美國疾病預防控制中心邀請,進行博士後研究工作。在此期間測定了全世界第一株人類戊型肝炎病毒基因序列,同期完成中國第一株丙型肝炎病毒全基因測序與克降工作。公司將會邀請了畢勝利教授及其團隊擔任該疫苗項目的科學家團隊。



中國生物科技服務期待與畢教授的團隊緊密合作,全力推動基因工程重組候選疫苗的開發及工業化生產,為人類健康及戰勝疫情貢獻出社會責任和力量。公司對生物技術產業前景充滿信心,同時也將繼續在國際上物色和探求更好的技術和產品合作與收購,把握全球醫療健康發展的歷史機遇,致力於成為先進的未來生物科技平台。



Oct 5, 2020, 09:30 HKT/SGT

