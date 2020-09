Wednesday, 30 September 2020, 15:02 HKT/SGT Share: 具備價值支撐與定價能力,東軟教育值得期待

香港, 2020年9月30日 - (亞太商訊) - 據財華社報導:中國政府已頒佈系列政策法規,鼓勵及促進專科及專升本課程的發展。根據2019年政府工作報告,2019年中國高職院校擴招一百萬人。2019年5月6日,教育部等六部門發佈了《高職擴招專項工作實施方案》,就貫徹落實高職大規模擴招100萬人的有關要求提出了多項舉措。根據教育部副部長於2020年2月28日國務院召開的新聞發佈會上的講話,於2020年,全國研究生教育及專科起點升本科課程的學生入學配額預計同比增加約18.9萬、32.2萬人。根據2020年政府工作報告,於2020年及2021年,中國高職院校將進一步擴招200萬人。



基於此,投資者應當對東軟教育(09616-HK)這家作為國内民辦IT高等教育領軍企業有所關注。



2020年9月29日,東軟教育披露了中期業績報告:截至2020年6月30日,東軟教育旗下三所大學共有36083名學生,較去年同期上升5.4%。與此同時,2020/2021學年三所大學的招生學額均實現了穩步增長,較2019/2020學年增加了2025學額。受益於此,東軟教育歸屬公司擁有人應佔利潤提升2.1%至7236.6萬元,營業收入達4.4億元。



東軟教育的價值基礎



東軟教育通過旗下三所應用型大學(大連東軟信息學院、成都東軟學院、廣東東軟學院)及位於6個省的八所培訓學校提供全日制學歷高等教育、繼續教育服務、教育資源與數字工場服務,教學内容涵蓋計算機科學、電子信息、數字媒體、信息管理服務、健康醫療科技。



從營收構成看,全日制學歷高等教育服務為主要收入來源,2019年營收佔比達76.5%,其次為教育資源與數字工場服務、繼續教育服務,同期營收佔比分别為15.45%、7.93%。



從收入佔比看,儘管數字工場服務目前並非核心收入來源,但該業務所透露的業務合作模式顯示了東軟教育獨特的競爭力。



數字工場業務由學校教育和在職培訓兩部分構成,其中學校教育階段以提升學生實踐技能為中心,在職培訓部分強調差異化技能及能力培訓,通過讓學生參與實際項目開發活動,以契合未來擇業時潛在僱主的需求。



具體而言,東軟教育集團(以下簡稱東軟)旗下三所大學和其他與東軟合作的高等教育機構的學生可以參加「數字工場」,在仿真工作環境中接受密集的培訓,以獲得對IT及IT相關行業的工程師而言至關重要的知識和技能。此後,學校根據其能力選拔,優秀學生參與東軟自客戶承接的各類IT開發項目。該等學生在實際的IT開發項目中由東軟的工程師提供指導,使其在職業生涯開始之前獲得實際的工作經驗。優秀學生亦有機會在合作企業進行校外實習。對於能夠勝任實際IT開發項目或校外實習工作的學生,其將有機會通過東軟的推薦獲合作企業聘用。數字工場的實施令東軟形成了一個人才供應鏈,以定制學校教育為起點,再到集中培訓、在職培訓╱校外實習,最後為企業提供合格人才。



在以上鏈條中,東軟教育集團實際上受到了東軟集團(600718-CN)在軟件及IT服務上面的產業和技術支持,而正是源於這樣的支持,於2019年12月,大連東軟信息學院的三個本科專業(即計算機科學與技術、軟件工程、數字媒體技術)入選教育部首批國家級一流本科專業建設點名單,這使得大連東軟信息學院就名單中包含的本科專業數量而言,在所有民辦大學(包括獨立學院)中排名第一,而就上述三個本科專業而言,大連東軟信息學院是名單(包括獨立學院)中唯一入選的民辦大學。



此外,大連東軟信息學院的另外六個本科專業及成都東軟學院的三個本科專業也列入首批省級一流本科專業建設點名單中。而上述報讀大連東軟信息學院三個國家級及六個省級一流本科專業建設點的學生約佔大連東軟信息學院2019/2020學年報讀學生總數的42.4%。



來自政府的認可在教育市場中也得到的印證:根據弗若斯特沙利文數據,於2018/2019學年,就中國民辦高等教育機構提供的IT專業數量及IT專業在校學生人數而言,東軟教育在中國民辦高等教育機構中分别排名第1和第2名;如不計入獨立學院,則兩項排名中東軟教育排名第1。



以上基本狀況構成了東軟教育核心價值基礎,那麽從成長性上東軟教育值得期待嗎?



IT服務高速增長驅動教育需求



首先從學生就業效果來看,根據數據,2018/2019學年,大連東軟信息學院、成都東軟學院及廣東東軟學院的全日制學歷高等教育專業的畢業生初始就業率分别達到92.73%、97.19%及92.42%。同時,大連東軟信息學院及成都東軟學院的就業率高於遼寧省及四川省所有大學畢業生初始就業率平均水平(即91.95%及88.28%),而廣東東軟學院的就業率接近廣東省的就業率平均水平(即94.58%)。



當然,以上僅為數量層面的觀察,要看就業質量還得看畢業生獲得的薪酬水平:2017/2018學年,大連東軟信息學院、成都東軟學院及廣東東軟學院全日制學歷高等教育專業的畢業生



平均月工資分别為人民幣5211元、人民幣5045元及人民幣4528元。該等平均工資亦高於東軟教育三所大學所在省份其他大學相同專業的畢業生平均工資水平,即分别為人民幣4600元、人民幣4453元及人民幣4071元。



究其原因,一部分離不開東軟集團在IT領域對東軟教育的技術支撐,另一部分則源於中國IT產業的高速發展:



主要受益於技術創新、行業需求以及政府利好政策扶持,中國軟件及信息技術服務行業的市場規模增長強勁,根據數據,中國軟件及信息技術服務行業的市場規模(以收入計)從2014年的人民幣3.7萬億元增至2018年的人民幣6.3萬億元,年復合增長率達14.2%。



相較之下,中國軟件及信息技術服務行業的僱員總人數僅從2014年的約5.5百萬人增至2018年的約6.4百萬人,顯然IT人才的增速跟不上行業規模的增長程度,這勢必使得IT從業人員在很長的一段時間中仍然保持較高的收入水平,而這將進一步提升以東軟教育為代表的IT高等教育機構的提價能力,事實也證明了東軟教育具備這樣的能力:



於2017年、2018年、2019年及截至2020年3月31日止三個月,學費產生的收入分别佔東軟教育收入的79.0%、71.5%、69.6%及70.8%,因此具備了提價能力的東軟教育有望推動營收進一步增長。



總結



總體而言,東軟教育作為國内民辦IT高等教育領軍企業,由於與東軟集團存在深厚聯繫,具備獨特的競爭能力,同時受益於IT行業的高速發展與人才缺口,在業務上便具備了稀缺的定價能力,因此營收有望進一步增長,投資者應當密切關注。









