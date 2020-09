Tuesday, 29 September 2020, 18:36 HKT/SGT Share:

來源 知臨集團有限公司 知臨集團開設傳染病液體活檢初創子公司,獨家獲得了新加坡Accelerate Technologies的許可以共同開發基於基因組分析以追蹤病原體基因組的快速分子病原體診斷技術

香港, 2020年9月29日 - (亞太商訊) - 致力於開發創新科技包括傳染性疾病療法的生物製藥公司知臨集團(納斯達克:APM;巴黎泛歐證券交易所:APM)(「知臨集團」或者「知臨」),宣布建立傳染病液體生物檢測子公司—— Aptorum Innovations並通過最近與新加坡科技研究局(「A*STAR」)商業化分支機構Accelerate Technologies Pte Ltd(「 Accelerate Technologies」)的獨家授權合約,共同開發基於分子的創新快速病原體鑑定和檢測診斷(「RPIDD」)技術。Aptorum Innovations通過其RPIDD技術,瞄準預計2025年市場規模將達到138億美元的分子診斷市場,其中預計60%屬於傳染病領域 。



RPIDD技術由A*STAR開創並正進行開發。RPIDD的核心目標是通過液體活檢(患者的血液樣本,並可能適用於其他樣本類型)、基因組定序和人工智慧驅動的軟體分析,以經濟、無偏差、且廣譜的方式,快速準確地識別和檢測現有或新興的未知病原體(包括DNA和RNA的病毒,例如冠狀病毒、抗藥性細菌、真菌等)。另一個關鍵目標是通過開發RPIDD,活用現有和新興的下一代定序平台用於病原體基因組定序分析的潛力。



知臨集團子公司Aptorum Innovations Pte Ltd(「Aptorum Innovations」),與A*STAR密切合作,成為Accelerate Technologies授權的獨家許可方和商業化方。在未來兩年內,待RPIDD技術進一步驗證和最適化後,知臨集團計畫開設一系列初步以RPIDD技術驅動的傳染病液體活檢診斷實驗室,包括至少一個在新加坡與當地醫院和診所合作的旗艦實驗室;其他後續選址包括美國、歐盟和英國。目前A*STAR正於Diagnostics Development Hub(DxD)進行該技術的產品最適化,A*STAR將繼續與新加坡的醫療機構合作進行進一步的臨床驗證。Aptorum Innovations將促進在其他地點的進一步臨床驗證,包括但不限於總部設於澳洲的知仁醫療集團、萊佛士醫療集團(香港)和其他未來的潛在合作夥伴。



知臨集團的首席醫療總監兼執行董事鄭子俊醫生評論說:「隨著COVID19大流行在全球範圍內造成的重大破壞、當前全球對抗菌素抗藥性的關注,以及我們最近加入BEAM聯盟 ,知臨集團通過擴展其潛在的傳染病液體活檢診斷功能,與我們當前的傳染病平台(例如首要的金黃色葡萄球菌藥物項目ALS-4)發揮協同效應,支持全球抗生素管理政策(ASPs)。以細菌感染為例,僅在美國每年就造成近500,000次住院治療,占加護病房(ICU)住院人數的11%,總費用超過203億美元 。與這些感染相關的死亡率極高,範圍從25%到80%不等 。根據美國傳染病學會(IDSA)的政策文件 ,許多疑似感染的患者僅接受經驗性抗菌治療,而不是通過快速鑑定傳染原而獲得適當的專業治療,結果導致將近50%的過度濫用我們種類有限的受到抗藥性上升挑戰的抗菌藥物 。當前基於血液培養的測試通常不準確且耗時(平均長達3天) ,從而導致患者不必要的發病率並增加了死亡風險。此外,目前的廣譜分子診斷通常過於昂貴 ,因此無法用作醫護人員的第一線診斷方法。我們的目標是借助我們的技術,相對於當前服務提供者的平均價格,將最終用戶的成本降低60%以上(或更多)。到2025年,全球分子診斷市場規模預計將超過138億美元,將廣譜和負擔得起的快速分子診斷集成到日常臨床護理和公共衛生中的需求從未如此強烈,RPIDD技術的開發旨在改善患者的臨床療效並以經濟有效的方式為我們的醫療系統追蹤未知的病原體 。通過其子公司Aptorum Innovations,知臨集團計畫建立專有的臨床微生物學實驗室將RPIDD商業化,作為我們致力於應對全球傳染病相關問題的一部分,並且未來還將探索與其他例如NGS平台的合作來支撐這項努力。非常高興地,我們可以宣布我們在全球診斷領域的預期擴展,通過新加坡強大的醫療保健生態系統,例如與A * STAR擁有豐富經驗和創新能力的分子工程團隊的合作,我們相信這將有助於擾動全球傳染病液體活檢診斷市場,並進一步促進分子診斷技術作為傳染病第一道防線的發展。」



關於快速病原體鑑定和檢測診斷技術(RPIDD)

RPIDD是一種創新的液體活檢驅動的快速病原體分子診斷技術,已開發了專有的專利技術,通過利用下一代定序平台(例如Illumina的定序平台)和專有的基於人工智慧的軟體分析技術,消除宿主DNA並富集病原體DNA/RNA以用於分析,可通過其基因組構成快速鑑定和檢測血液中超過1000種潛在的目標病毒、細菌、真菌、寄生蟲,和其他未知病原體。RPIDD已經並將持續在人類樣本中得到驗證,到目前為止,這種測試已經能夠無偏差地檢測出病原體,包括細菌,真菌和病毒。當前,RPIDD正進行最適化,在預期的商業化前為即將與新加坡和其他司法管轄區內的許多醫療供應商合作的驗證計畫做準備。



關於知臨集團

知臨集團(納斯達克股票代碼:APM;巴黎泛歐證券交易所:APM)是一家致力於發現、開發和商業化醫療技術,以治療未竟醫療需求疾病,特別是傳染病和癌症(包括孤兒腫瘤適應症)的製藥公司。知臨還通過建立藥物發現平台——例如系統性地篩選現有已獲批准的藥物分子和基於微生物組的代謝性疾病研究平台等,發現新的專案以不斷豐富其產品線。除了上述焦點領域外,該公司還在神經病學、腸胃病學、代謝紊亂症、婦女健康和其他疾病領域開展治療和診斷專案。知臨還開展了手術機器人和針對女性更年期相關症狀的天然營養補充品專案。



更多知臨集團資訊,請造訪: www.aptorumgroup.com。



免責聲明與前瞻性陳述

本新聞稿並不構成知臨集團的任何銷售要約或者購買公司證券的實質約定。



本新聞稿包含有關知臨集團及其未來預期、計畫和前景的陳述,這些陳述構成1995年私人證券訴訟改革法案」界定的前瞻性陳述」。為此目的,此處包含的任何非陳述歷史事實的陳述均可被視為前瞻性陳述。在某些情況下,您可以通過諸如可以」、應該」、預期」、計畫」、預計」、可能」、打算」、目標」、專案」、考慮」、相信」、估計」、預測」、潛在」或繼續」,或者這些術語及其他類似表達的否定形式來識別前瞻性陳述。知臨集團的這些前瞻性陳述,其中包括有關申請提交和試驗的預計時間表的陳述,主要基於其目前的預期及其對認為可能影響其業務、財務狀況和經營業績的未來事件和趨勢的預測。這些前瞻性陳述僅反映截至本新聞稿發布之日的資訊,並受若干風險、不確定性和假設的影響,包括但不限於與其宣布的管理和組織變更相關的風險、關鍵人員的持續服務和可用性、其通過為其他消費者細分市場提供額外產品而擴充產品線的能力、開發結果、公司預期的成長策略、業務中的預期趨勢和挑戰、其對供應鏈的期望及供應鏈的穩定性,以及知臨集團的20-F表格、未來知臨集團可能向SEC提交的其他文檔、和於2020年7月16日獲得法國第20-352號法國金融市場專員的招股說明書中更加充分描述的風險。



因此,這些前瞻性陳述中包含的預測可能會發生改變,實際結果可能與此處所述存在重大差異。知臨集團不承擔因新資訊、未來事件或其他原因而更新本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述的義務。



本公告不是2017年6月14日第(EU)2017/1129號條例(由2019年3月14日第(EU)2019/980號和2019年3月14日第2019/979號條例修訂)定義的招股說明書。



本新聞稿按原樣提供,沒有任何形式的陳述或保證。



查詢:



知臨集團

投資者關係部門:

電話:+44 20 80929299

電郵: investor.relations@aptorumgroup.com



Redchip–美國金融通訊

投資者關係

Dave Gentry

dave@redchip.com

+1 407 491 4498



Actifin –歐洲金融通訊

投資者關係

Ghislaine Gasparetto

ggasparetto@actifin.fr

+33 1 56 88 11 22







