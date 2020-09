Tuesday, 29 September 2020, 16:32 HKT/SGT Share: CWT INT'L完成債務重組 聚焦核心物流倉儲業務 迎接後疫情時代物流行業復甦

香港, 2020年9月29日 - (亞太商訊) - 因債務重組而停牌近18個月的CWT INT'L International Limited(「CWT INT'L」或「公司」;股份代號:521.HK)已於早前成功完成債務重組,並已於9月25日(星期五)復牌。







負債大幅下降 核心物流倉儲業務表現穩健

根據之前公告,CWT INT'L停牌期間出售了其位於英國、美國及中國內地的非核心物業資產,涉及交易金額超過17.7億港元,償付債務後,較2017年底相比,負債大幅下降65%。2020年上半年CWT INT'L公司擁有人應佔虧損較去年同期大幅收窄64%,也進一步印證了減輕負債的成效。9月初,CWT INT'L得到來自其大股東的資金支持,債務危機得以化解,財務成本預期將大幅下降。CWT INT'L相信,此番已經甩掉歷史包袱,為未來發展掃清了障礙。



作為CWT INT'L的核心業務,公司的物流倉儲業務表現一向穩健,2020年上半年,在新冠疫情的不利影響下,仍錄得收入22億港幣,稅前溢利0.43億港幣。憑著CWT INT'L紥實的核心業務及財務成本大幅下降,而且公司亦有意出售倉庫物流業以外的若干非核心業務,進一步優化資本結構,公司對未進一步改善業務經營十分有信心。



具行業領先優勢 擁全球龐大網絡

CWT INT'L現時業務主要來自新加坡的全資子公司CWT Pte. Limited (以下簡稱:CWT SG )。CWT SG在1970年註冊成立,曾經於新加坡交易所上市,於2017年被CWT INT'L 收購及私有化,是一家跨多個市場及地區的集成物流服務領先供應商。



CWT SG憑藉物流服務、商品貿易、金融和工程服務方面的行業領域能力、全球規模和資源,提供整體商業解決方案。其中,物流服務涵蓋物流倉儲、運輸、貨物拼裝及供應鏈管理;商品貿易業務涵蓋銅、鉛、鋅等實物、結構性貿易及供應鏈管理;金融服務包括金融經紀、結構性貿易及資產管理服務;工程服務則包括設施、車輛及設備管理與維護、工程產品供應及安裝、物業管理及物流物業設計與建造等等多種業務。



CWT SG為各行各業提供綜合物流解決方案,其多元化的客戶群包括世界領先的石油、天然氣、化工服務商、主要航運公司及國際貨運代理商等等。憑藉其物流綜合實力,CWT SG曾多次奪得業內大獎,如亞太區最佳物流服務供應商,新加坡年度國內物流服務提供商,新加坡年度倉儲服務供應商等等。



目前,CWT SG在物流領域已基本實現三個「全球化」。其一,CWT SG擁有近6000名員工和龐大的網絡服務夥伴運作,業務輻射全球六大洲。其中,物流服務及商品貿易分佈在全球範圍,運營地主要位於新加坡、中國、其他亞太地區等地區;工程服務主要運營於新加坡;其二,CWT SG已基本搭建起全球性質的貨運網絡,連接200個海島與1600個內陸城市;其三,CWT SG實現了全球倉儲,管理超過1100萬平方米的倉庫空間。



持續優化業務結構 迎接後疫情時代物流業復甦

於2020年上半年,雖然全球經濟、貿易及金融市場受到新型冠狀病毒疫情重創及地緣政治影響,CWT INT'L努力穩定客戶及收入,改善集團及業務成本結構,並繼續致力於償債及去槓桿化,核心物流業務的表現仍較二零一九年上半年有所進步。2020年上半年,在新冠疫情的不利影響下,物流倉儲業務仍錄得收入22億港幣及稅前溢利0.43億港幣。



其他業務方面,2020年上半年,商品貿易分部錄得總收益港幣9,332,166,000元及除稅前溢利港幣33,709,000元;金融服務錄得總收益港幣5,942,599,000元及除稅前溢利港幣53,185,000元,較去年同期有所增長,主要由於市場波動加劇導致衍生工具業務表現強勁所致;工程服務錄得總收益港幣245,268,000元及除稅前溢利港幣29,003,000元。公司收益為港幣17,711,476,000元,公司擁有人應佔虧損較去年同期大幅收窄64%至港幣95,124,000元,其中已終止業務錄虧損為港幣16,005,000元,來自持續經營業務虧損為港幣70,497,000元。



展望未來,儘管全球疫情環境下,當前經濟環境依然充滿挑戰,另一方面,疫情下的社交距離措施使人流被限制,亦會催生出更大的物流需求,倒逼後疫情時代中的物流行業復甦發展,加上公司於停牌期間相繼出售了其位於英國、美國及中國內地的多項非核心資產,明顯減低了財務成本負擔,公司未來將繼續續剝離非核心資產,聚焦於物流倉儲領域,以拉動公司進入正向循環的發展階段。

融資成本大幅降低



此外,公司於9月獲得大股東高達7.16億港元的資金支持,使公司成功完成了債務重組。 根據與大股東的協議,CWT INT'L承諾將於生效日期後滿兩年當日支付本金總和,每半年支付一次利息,並以年利率5%核算未支付本金總和利息,公司可選擇於利息支付日期推遲支付利息,可見此筆借款條件極其優惠。2020年上半年,公司的融資成本約為為2.43億元,較去年同期大幅降低了36%,得到大股東資金支持後,CWT INT'L的財務成本勢將進一步降低,有利改善未來盈利能力。



股價較每股賬面淨值明顯偏低

根據彭博資料顯示,昨天公司收市價(9月28日)為0.101港元,較其截至今年6月底止的每股淨資產值0.3689元港币大幅折讓73%,股價較每股淨資產值明顯偏低。公司期望,隨著其持續努力改善核心業務,並且積極發掘與核心業務有關的商機,股價可逐步反映公司的潛在價值。







