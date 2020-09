Tuesday, 29 September 2020, 11:46 HKT/SGT Share: 競爭優勢突出 快遞龍頭中通快遞今日上市

香港, 2020年9月29日 - (亞太商訊) - 據經濟日報報道,內地快遞企業龍頭中通快遞(2057.HK)自招股以來,就成為資本市場的焦點。中通快遞今日於港交所掛牌,發行價每股218港元,募資淨額約96.75億港元。



行業空間廣闊 中通快遞實現快速增長



近年,隨著對互聯網及智能設備使用的增加,電子商務得到了快速發展。根據艾瑞諮詢報告,到2024年,中國實物商品網上零售額預計將達到19.1萬億元(人民幣,下同),與2019年相比,複合年增長率為17.5%。在電子商務的推動下,快遞行業實現了高速增長。2018年和2019年快遞業務量增長超過100億,快遞業務量在2019年超過635億個包裹。根據艾瑞諮詢報告,未來中國的快遞業務量將繼續以複合年增長率20.0%的速度維持中到高增長,行業發展空間廣闊。



中通快遞在電子商務的浪潮中實現了快速發展,公司網絡覆蓋了中國99.2%以上的城市和縣區。截至2020年6月30日,公司擁有90個分揀中心,282條自動化分揀線,約9,050輛自營幹線車輛服務,幹線線路超過3,400條。2017年-2019年,公司業務發展迅速,總包裹量從2017年的62億件增長至2019年的121億件,按總包裹量計2019年市佔率為19.1%,成為通達系中規模最大的企業。伴隨業務大增,其盈利水漲船高,淨利潤從2017年的32億元增長至2019年的57億元,成為通達系中盈利能力最強的企業。而其在快速發展的同時確保了服務質量,在通達系中,中通的整體客戶滿意度一直名列前茅。



打造核心壁壘 競爭優勢突出



快遞行業講求規模化,規模更大的頭部公司單件成本更低,從而競爭力更强。招股書顯示,中通快遞單票淨利潤在通達系中是最高的。公司單票平均運輸成本從2017年的0.77元降至2019年的0.62元。單票平均分揀成本從2017年的0.39元下降到2019年的0.34元。在通達系中,中通快遞的淨利潤市佔率自2017年起一直接近50%,並於2019年超過50%。中通快遞之所以能實現單件淨利潤在通達系中最高,究其原因,在於其對底層基礎設施的建設和持續投入。公司通過自動化技術及提升高運力自有車輛的使用率,使得分揀效率與運輸持續領先,其成本管控能力領先同業。除了成本優勢,公司還在行業內首先解決了與網絡合作夥伴的利益共享問題,通過將主要網絡合作夥伴轉為公司股東,打造利益共同體,激活活力,以實現快速跑馬圈地,迅速擴大網絡。中通快遞現有超過5,000位直營網絡合作夥伴,以及超過50,000個末端驛站。通過成本領先和共享機制,中通已經打造了核心壁壘,優勢明顯。



基礎配套建設和網絡建設對於公司運營十分重要。據招股書顯示,中通快遞計劃將此次募資的50%用於基礎設施及產能發展。公司新一代自動化生產線將實現更快的吞吐量和更智能的精準派送,從而大幅减少人力,並計劃進一步完善網絡基礎設施,投入資源來激勵網絡合作夥伴,將效率提高到新水平,而這些措施又將進一步鞏固其龍頭地位。



雖然快遞服務是中通快遞的核心業務,但公司明顯並不滿足於此,公司的目標是成為全球一流的綜合物流服務商。近年中通快遞積極開拓新的服務,向跨境、零擔、綜合倉儲和綜合物流服務等產業鏈拓展,尋求新的增長點,而其核心能力和資源積累也將助力其演化出更多的業務板塊。中通快遞憑藉市場規模、成本效益、獨特的合作夥伴網絡已經建立了競爭優勢。目前中通快遞仍在快速擴張階段。2020年上半年末,公司賬面現金資產(包括現金及現金等價物、短期投資)達137億元,其現金流量充沛,上市後又將進一步夯實其資金基礎,有助其佔領市場,擴大市場份額。可以說,中通快遞上市後的表現值得期待。







Sept 29, 2020, 11:46 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network