來源 Technoglobal Inc. Technoglobal引入AutoBio Inc.為策略顧問 為於香港上市作好準備 提供充裕財務資源支持業務擴展

鞏固集團的市場領導地位



香港, 2020年9月29日 - (亞太商訊) - 著名指紋驗證技術供應商 Technoglobal Inc. ( 「Technoglobal」或「集團」)欣然宣佈集團已與人工智能生物醫學機械人系統專家AutoBio Inc. (「AutoBio」)訂立協議,該公司將提供20億日元,協助集團落實於香港聯合交易所有限公司上市之計劃。



Technoglobal主席兼行政總裁柏原武利先生



Technoglobal於人工智能生物識別驗證技術領域擁有逾20年之豐富經驗,一直透過提供先進的人工智能生物識別驗證系統以實現其「支持強大的安全」為使命,讓企業及機構在執行不同工作時享有高度安全性。鑒於人工智能生物識別認證系統的需求持續增長,集團開發及推出一系列用作識別和區分個人特徵(如血管、手掌、指紋、臉部等)全面的產品,以應對多元化的線上應用及數碼化服務。



成立於日本的AutoBio為一家醫療系統服務供應商,旨在提供先進的人工智能醫療機械人系統,利用靈巧的機械手及人工智能診斷成像功能進行精確的生物醫學任務。



Technoglobal主席兼行政總裁柏原武利先生表示:「人工智能生物識別認證系統的需求於近年來不斷迅速增長。我們相信現在正是Technoglobal於亞洲、歐洲及中東地區擴大業務版圖之最佳時機。香港匯聚各類機構和市場,被公認為全球最重要的國際金融中心之一。憑藉這個資本市場以及AutoBio於人工智能機械人系統方面的專業知識與財政支持,我們有信心在香港上市將能加快集團在生物識別認證行業的擴充計劃,同時令我們能夠發揮與AutoBio在營運上的協同效益。集團矢志開發更多創新的人工智能生物識別認證系統,從而最終引領整個社會進步。」



關於Technoglobal Inc.

Technoglobal Inc.是一家位於日本東京的指紋驗證技術供應商。公司於1995年開展業務,憑藉精密的指紋系統生產及銷售與及辨識系統開發及顧問服務而聞名,其於指紋辨識系統開發範疇上的專注投入亦廣受認同。有關公司詳請,請瀏覽: http://www.technoglobal.co.jp





