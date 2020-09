Tuesday, 29 September 2020, 09:21 HKT/SGT Share:

來源 中國納泉能源科技控股有限公司 中國納泉能源科技控股有限公司公佈於香港聯合交易所有限公司主板上市計劃詳情 共發售62,500,000股股份

發售價介乎每股2.0港元至2.6港元



香港, 2020年9月29日 - (亞太商訊) - 於中國變槳控制系統市場排名第三 的風電及變槳控制系統解決方案供應商中國納泉能源科技控股有限公司(「中國納泉」或「集團」)宣佈將股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的詳情。集團主要從事風機高壓變槳控制系統的研發、整合、製造及銷售,亦提供變槳控制系統主要組件定制整合服務。變槳控制系統為風機內的關鍵電子系統,透過控制葉片角度實時監控風速變化時風力發電機組的轉速,以優化能量獲取及盡量降低風速過高的潛在損害。其主要客戶包括風機製造商及內蒙古地方電網公司。



發售詳情



中國納泉擬發售合共62,500,000股股份(視乎超額配股權的行使情況而定),其中56,250,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權的行使情況而定)為國際配售股份,6,250,000股股份(可予重新分配)為香港公開發售股份。每股發售股份指示性發售價範圍介乎2.0港元至2.6港元。於扣除全球發售相關包銷費及估計開支後及假設發售價為每股股份2.30港元(即指示性發售價範圍每股股份2.00港元至2.60港元的中位數),以及假設超額配股權未獲行使,全球發售所得款項淨額總額將為111.5百萬港元。



香港公開發售於2020年9月29日(星期二)上午九時正開始,並將於2020年10月8日(星期四)中午十二時正結束。最終發售價及分配結果預期將於2020年10月19日(星期一)公佈。股份預計將於2020年10月20日(星期二)開始在聯交所主板交易,股份代號為1597,每手買賣單位為1,000股股份。



富強金融資本有限公司為是次上市的獨家保薦人。安信國際證券(香港)有限公司、富強證券有限公司及國信證券(香港)融資有限公司共同擔任是次上市的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。



投資亮點



中國五大變槳控制系統供應商之一

作為中國為高壓變槳控制系統提供軟硬件整合的先驅之一,中國納泉自2016年起開始專注於變槳控制系統的軟件及整合技術研發。鑑於集團的戰略重點為開發變槳控制系統,其於往績期間成為主要業務分部,並佔收益的主要部分。根據弗若斯特沙利文報告,於2018年,按銷售價值計,中國變槳控制系統的市場規模總值約為人民幣1,834.2百萬元,其中高壓變槳控制系統的銷售價值約為人民幣1,104.4百萬元,市場佔比約60.2%。按2018年銷量計算,中國納泉於中國變槳控制系統市場排名第三,市場份額為10.5%。



與價值鏈上游及下游企業的長期穩定關係

集團與科比集團 合作設計及整合公司的軟件及科比集團的硬件,以生產滿足客戶需求的高壓變槳控制系統,並自2017年起成功將科比集團引入中國變槳控制系統市場,且於產品供應方面與其建立並保持穩定互信關係。集團於2019年十二月進而與科比上海訂立具約束力的十年框架協議。



自2016年起,集團開始為全球知名風機供應商及風電場運營商遠景集團 製造變槳控制系統。集團協助遠景集團於中國實現風機生產,其配備智能控制、先進計量方法、專門數據分析系統、主動性能控制及高可靠性的機組,使其風機於最佳運行條件下運行,以高效方式將生產電力最大化及延長生命週期。集團於2019年十二月與江陰遠景訂立具約束力的十年框架協議。



研發及設計能力

集團的研發重心為整合技術,並致力於變槳控制系統不同方面的研發,以生產優質及可靠的變槳控制系統。此外,集團致力開發及更新軟件程序,以收集及診斷數據,從而控制葉片的角度以調控風速變化時風力發電機組的旋轉速度,藉此優化能量獲取及盡量減低風速過高的潛在損害。集團亦開發模擬總控制系統軟件,用作變槳控制系統的功能測試。



集團位於江蘇省江陰市的研發中心於2017年7月獲江陰市科學技術局認可為江陰工程技術研發中心項目之一,此外,集團更於2018年11月獲確認為國家高新技術企業,該稱號旨在表彰在中國相關部門支持的高新技術領域(如可再生能源及節能技術)進行持續研發及轉化技術開發並形成獨立核心技術知識產權的企業。



於2020年9月20日,集團擁有超過25項專利及15項申請中的專利,以及10項軟件版權,涉及變槳控制系統及風能相關發明及設計。



強大的生產能力及全面的質量控制

為確保高水平的質量控制及提高競爭力,集團於2016年建立佔地約900平方米的位於江蘇省江陰市的生產廠房,並於2018年搬遷至總面積合計3,530平方米的生產廠房以擴大產能。於2020年9月20日,集團於精簡生產線配備四個質量檢測機,年產能為2,408組變槳控制系統。從原材料檢驗到製成品質量檢查,集團均採取嚴格的質量控制措施,確保符合所需標準,再進行包裝及後續交付。集團的質量控制措施獲變槳控制系統設計及製造證書的認證,其符合GB/T 19001–2016/ISO9001:2015質量管理系統規定的標準。



經驗豐富、穩定及敬業的管理團隊

集團由經驗豐富的核心管理團隊管理,亦與風電行業價值鏈的上下游行業參與者建立良好的業務網絡。技術及研發團隊則在經驗豐富的主管領導下,為客戶帶來各式各樣的定制高壓變槳控制系統,註冊了多項變槳控制相關專利及軟件版權,並於2018年獲確認為國家高新技術企業。



未來增長策略



根據弗若斯特沙利文報告,中國風電行業具充分長遠及可持續的市場需求。集團致力於變槳控制系統相關製造及銷售業務取得可持續增長及進一步鞏固市場地位、擴大風力發電業務及繼續豐富及擴張風電相關服務組合,以維持及提高長期股東價值及爭取最大的客戶價值。集團將藉著實施以下業務戰略,繼續於風電行業積極尋求業務機遇。



維持及加強於變槳控制系統市場的市場地位,從而於中國增加市場份額

作為變槳控制系統供應商,集團業務需求主要來自風機行業的持續需求。早前中國政府建議推動風電產業穩健可持續發展,預期該政策 將鼓勵眾多企業於2021年底前提前完成建設風電項目以享有優惠政策,推動風機以至變槳控制系統需求,而高壓變槳控制系統具備較高水平能源生產效率,出現較低故障率,長遠亦有助風電場節省運營成本,因此弗若斯特沙利文預期高壓變槳控制系統需求長遠將會上升,中國變槳控制系統市場規模的百分比將由2018年的63.0%增長至2023年的96.0%。



集團計劃利用為海上風電項目提供高壓變槳控制的實力,於日益擴大的海上風電市場開拓市場份額。此外,集團尋求與現有主要客戶遠景集團維持穩定的關係,已與江陰遠景訂立具約束力的十年框架協議。集團將繼續利用豐富的行業經驗及雄厚服務能力的管理團隊,為客戶提供度身定制的售後及增值服務,藉此維持現有客戶群及提高銷售額,進一步提升於中國的市場份額。



擴大客戶群

就變槳控制系統相關製造及銷售業務而言,除最大客戶遠景集團外,集團已與上海電氣 開展業務往來及與其訂立戰略合作協議,亦與浙江運達 訂立銷售協議。此外,集團投標取得120組變槳控制系統的供應訂單,總合約額約為人民幣23.8百萬元。集團將(i)為潛在客戶開發及製造變槳控制系統樣機,以展示產品的質量及功能及向潛在客戶介紹新型號或設計及收集反饋意見;(ii)參與風電行業不同展覽,宣傳產品及服務所包含的研發;及(iii)增聘銷售人員,建立及加強與潛在客戶的業務關係。



鑑於分散式風電場的可觀前景,集團於2019年作出涉及大同灃沅及大同灃澤權益的戰略性投資。董事預期(i)風電場運營將成為穩定收入來源;(ii)參與中國的分散式風電場業務將使集團的客戶群多元化;及(iii)自營分散式風電場便於集團運用變槳控制系統及運營及維修服務經驗,從而為客戶提供更好的服務,鞏固其於中國風電行業的聲譽。



就風電場運營及維護服務業務,集團於2020年3月與山東潤海風電發展有限公司 訂立協議,內容關於變槳控制系統的升級及改造,總合約額為約人民幣3.5百萬元。集團日後將繼續致力擴張各個組合業務,特別是維護服務及升級及改造工程,憑藉研發職能及資深員工於風電行業靈活多樣的技能,探索拓展維護服務及升級及改造風機其他組件的可能性。此外,集團擬增聘服務人員,以提升提供風電場運營及維護服務的規模。



進一步加強研發能力以豐富解決方案組合

集團致力於以具有競爭力的價格提供功能全面、技術先進的產品。除了開發及更新軟件程序以收集及診斷數據,提高能量獲取及盡量減低風速過高的潛在損害外,集團亦開發模擬總控制系統軟件,用作變槳控制系統的功能測試。集團計劃(i)為研發程序所用的測試收購其他軟件及檢測機器,以促進質量檢測程序的效率及成本效益,同時減少使用外部測試實驗室的需求及成本;(ii)增聘13名人員以擴大技術及研發團隊,應對客戶對陸上及海上風電項目的需要;及(iii)開發一名專攻變槳驅動器、頻率轉換控制產品、電力儲存產品及目測系統的研發及生產的供應商供應的變槳驅動器整合技術及軟件,以及商業上可行的變槳控制系統,增強其研發能力以豐富解決方案組合。



所得款項淨額用途

假設超額配股權未獲行使且假設發售價為每股2.3港元(即指示性發售價範圍2.0港元至2.6港元的中位數),經扣除相關包銷費用及與全球發售有關的估計開支後,估計集團全球發售所得款項淨額將約為111.5百萬港元,並擬將撥作以下用途:



用途 / 百分比

採購生產定制高壓變槳控制系統必須核心組件及原材料,以達成具約束力的十年框架協議項下江陰遠景預期採購數量:18.7%

透過增加營銷力度擴大變槳控制系統市場的客戶群:3.6%

於山西省大同靈丘縣透過靈丘豐沅投資發展新分散式風電場:31.2%

增聘70名服務人員,以擴大風電場運營及維護服務 :3.8%

進一步加強研發能力以豐富變槳控制系統及解決方案組合:11.4%

多倫風電場悉數償還應付第三方的貸款:21.3%

一般運營資金:10.0%



財務表現



人民幣千元 截至12月31日止年度 截至4月30日止四個月

2017年 2018年 2019年 2019年(未經審核) 2020年

營業額 57,314 144,424 222,835 36,936 51,482

毛利 18,871 44,503 66,397 12,125 13,395

毛利率 32.9% 30.8% 29.8% 32.8% 26.0%

年/期內溢利 7,699 27,875 42,689 7,067 4,236



中國納泉能源科技控股有限公司

中國納泉能源科技控股有限公司是一家風電及變槳控制系統解決方案供應商。集團主要從事風機高壓變槳控制系統的研發、整合、製造及銷售,並提供變槳控制系統主要組件定制整合服務。以2018年銷量計算,集團於中國變槳控制系統市場排名第三。





Sept 29, 2020, 09:21 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 能源 , 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network