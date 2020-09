Tuesday, 29 September 2020, 09:01 HKT/SGT Share: 宏基資本建議購回最多102,000,000股股份 要約價每股0.68港元 較最後交易日收市價溢價51.11% 為股東帶來實在及即時現金回報

香港, 2020年9月29日 - (亞太商訊) - 宏基資本有限公司(「宏基資本」或「公司」,與其附屬公司合稱「集團」;股份代號:2288) 剛宣佈,將透過東興證券(香港) 有限公司向股東提出有條件現金要約,按要約價每股0.68港元(「要約價」)購回最多102,000,000股發售股份(「要約」)。完成後,預期股東將可受惠於每股綜合資產淨值的增長。於要約完成後,集團計劃維持在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)的上市地位。



股份回購建議的102,000,000股股份佔於本公告日期已發行股份約21.36%。發售價每股0.68港元較股份於二零二零年九月十五日(「最後交易日」)在香港聯交所所報的收市價每股0.45港元溢價51.11%,或較股份於緊接最後交易日前連續30個交易日(包括最後交易日)的平均收市價溢價約55.55%。倘回購最高股份數目,則要約項下應付的總現金代價將約為6,936萬港元。



股份過往一直以較公司擁有人應佔集團每股資產淨值大幅折讓的價格買賣。按股份於最後交易日的收市價0.45港元計算,較集團於二零二零年三月三十一日之本公司擁有人應佔本集團資產淨值每股股份約2.77港元折讓高達約83.77%。



溢價估值:要約為股東提供機會按股份現行市價之溢價出售股份並收取現金所得款項。特別是股份收市價自二零一九年九月二十七日後近十二個月未超過要約價。要約價為緊接最後交易日(包括當日)前最後30個交易日的平均收市價溢價約55.55%。



明確及可立即實現價值:股份於過去六個月於聯交所平均每日交易量僅約71,397股股份(截至最後交易日,包括當日),低於最後交易日已發行股份總數0.02%。要約為股東在不受交易流通性的限制下,帶來出售股份及變現的直接機會。



宏基資本主席兼行政總裁陳偉倫先生表示:「集團股份的成交多年來一直比其綜合資產淨值有大幅折讓,透過自市場回購該最高股份數目的股份,是次要約有助我們的股東立即變現。」



關於宏基資本有限公司 (股份代號:2288)

宏基資本有限公司是一間香港投資控股公司。本集團經營及投資於房地產開發、房地產投資、建築材料及資產分銷、投資及基金管理。如欲瞭解更多資訊,請瀏覽 www.rykadan.com.



