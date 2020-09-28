Monday, 28 September 2020, 21:05 HKT/SGT Share: 疫情走了，資本來了，2020湖北·高質量發展資本大會正式開幕

武漢，中國, 2020年9月28日 - (亞太商訊) - 2020年9月28日上午，由湖北省人民政府、上海證券交易所、深圳證券交易所主辦的“2020湖北·高質量發展資本大會”在武漢國際會議中心隆重召開。湖北省委書記應勇出席並致辭，湖北省副省長趙海山主持會議，湖北省委常委、常務副省長黃楚平，湖北省委常委、武漢市委書記王忠林等領導出席。本次大會以“科創新高地，增長新引擎”為主題，力求壹手抓科技創新的歷史機遇，壹手抓資本市場註冊制等歷史機遇，助力優秀企業探索上市之路。











開幕式上，國內外四大證券交易所負責人、行業協會領導齊聚，共話湖北高質量發展。上海證券交易所黨委書記、理事長黃紅元，深圳證券交易所黨委書記、理事長王建軍，香港特區證監會主席雷添良，新加坡證券交易所首席執行官羅文才，中國證券業協會黨委書記執行副會長安青松以及中國證券投資基金業協會副會長兼秘書長陳春艷等重磅嘉賓作主題演講。



2007年諾貝爾獎獲得者馬斯金（Eric.S.Maskin）、著名管理學家大前研壹等多位國際經濟學家和行業領袖，圍繞湖北打造具有全球影響力的產業創新中心建言獻策。



中航油集團黨委書記兼董事長周強、中國節能環保集團黨委書記兼董事長宋鑫等央企核心高管，泰康保險集團董事長陳東升、新希望集團董事長劉永好、洪泰基金創始人兼新東方創始人俞敏洪等民企掌門人發表主題演講，齊為湖北經濟重振加油。



據悉，本次大會現場簽約的49個重點項目，聚集了資本、創新、產業等要素，助力湖北建設具有全球影響力的產業創新中心。總金額達974.94億元，其中基金項目28個，356.55億元；投資項目21個，618.39億元。



此外，在大會上正式發布成立總規模達300億元的“湖北洪泰高質量發展基金”，眾多高質量資本入駐武漢，將進壹步推動武漢產業轉型升級。



武漢市在大會期間發布了“武漢黃金十條”，多項極具吸引力的高質量發展新政策嶄新出臺，武漢將持續優化營商環境，進壹步提振市場信心。



此次資本大會特設路演大賽，邀請基礎裝備制造、新壹代信息技術、新材料新能源、電力設備等領域眾多優秀企業“同臺競技”，吸引資本深入挖掘潛力企業，為湖北省篩選上市後備企業。



助推經濟振興，共謀湖北新未來。“2020湖北·高質量發展資本大會”的勝利召開，帶來了促進武漢乃至湖北高質量發展的資本清流與活水，為湖北科技創新和高質量發展提供了持久動力，助力湖北早日成為具有全球影響力的產業創新中心。



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