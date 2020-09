Monday, 28 September 2020, 19:40 HKT/SGT Share:

來源 津上精密機床(中國)有限公司 內地工程機械蓬勃發展 津上精密機床工程機械相關訂單攀升近140%

香港, 2020年9月28日 - (亞太商訊) - 隨著新型冠狀病毒疫情在內地逐漸受控,內地開始復工復產,基建、房地產建設等需求推動工程機械行業獲得了蓬勃發展。中國最大 的外資數控高精密機床製造商津上精密機床(中國)有限公司(「津上精密機床」連同其附屬公司,統稱為「集團」,股份代號:1651)憑藉此前在該領域的前瞻佈局,把握住了增長機遇,工程機械相關行業訂單在2020年1-8月同比大幅提升近140%。



據中國工程機械工業協會最新數據,2020年8月納入統計的25家挖掘機製造企業共銷售各類挖掘機20,939台,同比增長51.3%。國內挖掘機銷量連續5個月同比增速保持50%以上。今年前8個月銷售總量已佔到2019年全年銷量的89.3%。



工程機械行業是集團多年來發展的下游應用領域之一。受內地基建需求拉動、叠加設備更新需求增長等因素推動,集團在2020年1-8月份接獲的國內相關行業訂單金額同比去年有近140%增長。集團工程機械行業的相關訂單主要來源于內地知名的高端液壓裝置製造商,集團爲其提供高精密液壓裝置的零部件,如挖掘機中的液壓泵的閥芯等。集團作爲內地最大的外資數控高精密機床製造商,其主力産品精密數控自動車床在此類精度和剛性都有較高要求的液壓裝置零部件的加工領域,具有明顯的優勢。



展望未來,內地工程機械的蓬勃發展或將給數控車床行業,尤其是具有高精度、高剛性和高效率的高端數控車床産品帶來機遇。針對工程機械行業的趨勢,集團正在著手研發適合該行業産品的加工效率更高的機型,擴大該行業的市場份額。集團將一如既往採取作風穩健的業務策略及務實進取的態度,在充滿挑戰的市場環境中迎難而上,靈活地把握行業機遇。







